„Black Eyed Peas“ surengs įspūdingą šou Kaune

1995 m. Los Andžele susikūrusi grupė, kurios nariai yra will.i.am, apl.de.ap ir Taboo, nuo pat pradžių laužė hiphopo standartus, derindami aštrias socialines temas su visiškai nauju skambesiu. Pradėję kaip alternatyvaus hiphopo projektas, „Black Eyed Peas“ ilgainiui tapo viena ryškiausių pop ir dance muzikos grupių pasaulyje.
Lemiamas lūžis grupės karjeroje įvyko 2003 m., pasirodžius albumui „Elephunk“, kuris atvėrė duris į tarptautinę šlovę. Tokie kūriniai kaip „Where Is the Love?“, „Hey Mama“ ir „Shut Up“ ne tik dominavo grojaraščiuose visame pasaulyje, bet ir nešė svarbią žinią – kvietė ieškoti vienybės ir kalbėjo aktualiomis socialinėmis temomis.
Vėlesni albumai įtvirtino „Black Eyed Peas“ kaip pasaulinį reiškinį. Hitai „Boom Boom Pow“ ir „I Gotta Feeling“ tapo tikrais dešimtmečio himnais, o 2009 m. grupė pasiekė istorinį rekordą – šios dainos net keturiolika savaičių iš eilės užėmė pirmąsias vietas „Billboard Hot 100“ tope. Per savo karjerą „Black Eyed Peas“ pelnė šešis „Grammy“ apdovanojimus, pardavė dešimtis milijonų albumų ir surinko milijardus perklausų skaitmeninėse platformose.
Po ilgamečio bendradarbiavimo su Fergie, grupė tęsė veiklą kaip trio, grįždama prie hiphopo šaknų, tačiau kartu išlaikydama modernų, šiuolaikinei auditorijai artimą skambesį. Jų koncertai garsėja išskirtine energija, vizualiniais sprendimais ir stipriu ryšiu su publika.
Birželio 18 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje vyksiantis koncertas žada tapti vienu ryškiausių metų muzikinių įvykių Lietuvoje. Publikos lauks garsiausi grupės hitai, naujesni kūriniai ir pasaulinio lygio šou, apjungiantis muziką, technologijas ir neblėstančią „Black Eyed Peas“ energiją.
Naujausi komentarai