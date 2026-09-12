Daugiau knygų, daugiau susitikimų: knygų mugė kviečia į Kauną

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Augimas turi vieną savotiškai nepatogų bruožą – tam tikru metu pasidaro ankšta ten, kur vakar dar buvo visai patogu. Taip nutiko ir Kauno knygų mugei.
Pernai ji dar šliejosi prie kito renginio, o šiemet ateina kaip atskiras pasakojimas. Drąsu? Greičiau – natūralu. Kai vienoje vietoje pasidaro per mažai erdvės, ieškai kitos. Tokia ir yra šių metų mugės istorija – daugiau vietos ne tik knygoms, bet ir viskam, kas aplink jas vyksta. Knygų reikšmė juk niekada neapsiribojo vien jų turiniu. Svarbiausia – žmonės, kurie rašo, ir tie, kurie dėl jų ginčijasi. Istorijos, kurios nesibaigia užvertus paskutinį puslapį ir kurias norisi pratęsti prie kavos puodelio. Vaikai, kurie pirmą kartą renkasi knygą – galbūt pagal draugo rekomendaciją, galbūt pagal herojų, besišypsantį ant viršelio. Skaitytojas, po daugelio metų netikėtai sutinkantis kadaise pamėgtą autorių. Galų gale, klausimai, kurie, užvertus knygą, lieka neatsakyti, bet nepamiršti.
Todėl šiemet Kauno knygų mugė į „Žalgirio“ areną ateina ne kukliai pasisveikinti, o pasiruošusi užimti daugiau erdvių ir suburti daugiau žmonių. Rugsėjo 18–20 d. čia susitiks per 70 leidėjų, 45 autoriai pristatys naujas knygas, o iš viso laukia daugiau nei 100 literatūros ir kultūros renginių.
Veiklų ras visi
Programa šiemet įspūdinga ir aprėps išties daug temų. Joje tilps istorija ir šiandiena, baudžiava ir LDK paveldas, romantika, psichologija, kulinarinė diplomatija, skaitymo įpročiai ir net klausimas, ar podcastai kada nors nukonkuruos knygas. Vaikų lauks smalsioji Kakė Makė, STEAM veiklos, kūrybinės dirbtuvės ir literatūriniai protmūšiai. Bibliotekininkai kalbės apie biblioterapiją, knygų mylėtojų klubus, „TikTok“ ir skaitymą.
Bus ir tų, kurių vardų pristatinėti nereikia: Edita Mildažytė, Aldona Ruseckaitė, Arvydas Juozaitis, Alfredas Bumblauskas, Tomas Dirgėla, Beata Nicholson, Mantas Adomėnas, Selemonas Paltanavičius, Gintaras Grajauskas ir daugybė kitų. Vieni lips į sceną, kiti bus sutinkami leidėjų stenduose. Todėl neverta iš anksto susiplanuoti kiekvieno žingsnio. Knygų mugė tam ir yra – galima ateiti dėl vienos knygos, o išeiti su visai kitu planu.
Žodžiu, jeigu kas nors dar mano, kad knygų mugėje svarbiausia – ramiai klaidžioti tarp stendų, stalų ir lentynų, teks persigalvoti. Trys mugės dienos Kaune žada ne tik knygų naujienų, bet ir daugybę pokalbių, veiklų, o taip pat – progų į knygas pažvelgti iš skirtingų pusių.
„Svajojame, kad Kauno knygų mugė taptų vieta susitikti, kalbėtis, klausytis, diskutuoti ir tiesiog gerai praleisti laiką“, – mugės programos organizatorė Lietuvos leidėjų asociacija visiems linkėjo turiningo savaitgalio su knyga.
Laikas su laikraščiu
Knygų mugėje – ne tik knygos. Tai proga sustoti, atrasti ką nors naujo ir susitikti su žmonėmis, kurių istorijos vienaip ar kitaip susijusios su Kaunu. Užsukti bus galima ir į „Kauno dienos“ stendą S7.5. Čia nestigs staigmenų, o lankytojai galės iš arčiau susipažinti su tais, kurie kasdien pasakoja apie miestą ir jo žmones.
„Kviečiame užsukti į mūsų stendą. Norime ne tik papasakoti, ką darome laikraštyje, bet ir išgirsti tuos, kuriems kasdien rašome. Knygų mugė tam – puiki proga“, – kalbėjo „Kauno dieną“ leidžiančios bendrovės „Diena Media News“ direktorius Tadas Širvinskas.
Anot jo, viena gražiausių laikraščio privilegijų – kasdien kalbėti apie miestą ir kartu būti jo gyvenimo dalimi. Kas vyksta šiandien, kas rūpi žmonėms, kuo gyvena Kaunas, ką verta pastebėti ir ko nederėtų praleisti? Laikraštis fiksuoja ne tik įvykius – po truputį jis fiksuoja ir patį miesto gyvenimo ritmą.
Šįkart „Kauno dienos“ stende bus galima sutikti ir gerai pažįstamų Kauno veidų. Tai žmonės, kurių pristatinėti nereikia, – viską pasako jų darbai, idėjos ir indėlis į miestą. Susitikimai su jais leis pažvelgti į Kauną iš kitos perspektyvos, išgirsti asmeninių patirčių ir galbūt atrasti tai, ko kasdien skubančiame mieste nepastebime.
„Tad „Kauno dienos“ stendas mugėje bus ne vien vieta laikraščiui pavartyti. Lauksime jūsų pokalbiui“, – intrigavo T. Širvinskas.
Ugdys pilietiškumą
Knygų mugės metu lankytojai taip pat turės galimybę užsiprenumeruoti dienraštį „Kauno diena“ 2027 m. išankstine rudens prenumeratos akcijos kaina. Todėl apsilankymas stende gali tapti ne vien trumpu sustojimu mugės šurmulyje, bet ir proga parsinešti Kauną į kasdienybę dar ilgesniam laikui.
Penktadienį „Kauno diena“ kartu su Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacija kvies į diskusiją „Pilietiškumo ugdymas: nuo mokyklos suolo iki universiteto“. Diskusija vyks rugsėjo 18 d. 12–13.45 val. Kauno „Žalgirio“ arenos „Pegaso“ amfiteatre. Ją moderuos Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos (VDU ŠA) kanclerės pavaduotojas, istorikas, pedagogas ir šaulys Mindaugas Nefas. Kartu diskutuos VDU ŠA kanclerė Lina Kaminskienė, Lietuvos karo istorikas Valdas Rakutis, bendrovės SDG įkūrėjas ir valdybos pirmininkas Eduardas Jasas ir už bendrąjį ugdymą atsakingas švietimo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius.
„Pilietiškumas prasideda nuo paprastų dalykų – nuo domėjimosi tuo, kas vyksta aplinkui, nuo gebėjimo išgirsti kitą ir prisiimti atsakomybę už savo miestą ir valstybę. Būti pilietiškam reiškia ne tik turėti savo nuomonę, bet ir nebijoti ja dalytis, veikti ir prisidėti“, – būti aktyvius ir po diskusijos užduoti klausimų kvietė T. Širvinskas.
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