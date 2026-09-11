Dovana vaikams: beveik 2 tūkst. jų galės patirti „Mažojo princo“ miuziklo stebuklą

„Naujosios Operos“ siekis – kad profesionalaus meno patirtį galėtų išgyventi kuo daugiau žmonių. Todėl prie iniciatyvos prisidėjo savivaldybės, organizacijos ir verslo partneriai, kartu suteikdami galimybę spektaklį pamatyti beveik 2 tūkst. vaikų. Visi šie bilietai skirti socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, kuriems kultūra gali tapti svarbia galimybe patirti, atrasti ir būti kartu.
Kaip teigia pats J. Sakalauskas, meninė patirtis yra svarbi vaiko augimo ir pasaulio pažinimo dalis. Teatras, muzika ir kitos meno formos ugdo vaizduotę, jautrumą, smalsumą bei gebėjimą matyti pasaulį plačiau. Tačiau ne visi vaikai turi vienodas galimybes patirti profesionalų meną, todėl ypač svarbu suteikti tokią galimybę ir tiems, kuriems kultūra dėl socialinių ar finansinių aplinkybių nėra lengvai pasiekiama.
„Norime ne tik kurti spektaklius, bet ir auginti publiką. Galimybė vaikui pirmą kartą gyvai patirti profesionalų teatrą gali tapti labai svarbiu prisiminimu ir net paskatinti jį ateityje atrasti meną. Todėl labai džiaugiamės, kad aplink šią idėją susibūrė tiek skirtingų žmonių ir organizacijų“, – sako J. Sakalauskas.
Prie šios iniciatyvos prisideda Kauno miesto ir Kauno rajono savivaldybės, „Bilietai.lt“ bei „Ačiū Pačiū“. Vieni padovanojo bilietus vaikams, kiti atsisako dalies paslaugos mokesčių ar dovanoja vaikams skirtas dovanas.
„Džiaugiamės galėdami vaikams padovanoti ypatingą patirtį – galimybę išvysti miuziklą „Mažasis princas“. Kaunui svarbu, kad mažieji kauniečiai galėtų patirti teatro magiją, atrasti naujų dalykų, svajoti ir juoktis. Tikime, kad tokios patirtys lieka ilgam – įkvepia, praturtina ir dovanoja gražių prisiminimų.“,- sako Kauno miesto vicemeras Mantas Jurgutis.
„Naujoji Opera“ dėkoja visiems, prisidedantiems. Kultūra augina žmogų – jo vaizduotę, jautrumą, smalsumą ir gebėjimą matyti pasaulį plačiau.
Naujausi komentarai