Egidijus Sipavičius surengs gyvo garso koncertą Pažaislyje

„Šios dainos mane, tuo metu dar pradedantį dainininką, formavo ir kūrė dainavimo stilių. „Miško dukra“, „Antilopė“, „Pėdsakai“ ir kitos. Su grupe „Koda“ grojome jas soft roko stiliumi, tad šie atgarsiai yra likę ir mano dabartinėje programoje, – dalijosi E. Sipavičius. – Kaip ir kiekvienas, išaugęs iš per mažų marškinėlių, bando iš jų iššokti, taip ir aš buvau nuėjęs paklaidžioti po muzikinių stilių džiungles. Jose vėl pasikeičiau ir tą naują patirtį atsinešu, grįždamas prie savo muzikos ištakų. Tos dainos man labai brangios. Taip pat kaip ir būrys profesionalių muzikantų, kurie kartu su manimi pasirodys scenoje“.
Kartu su E. Sipavičiumi muzikuos Aleksandras Ten (gitara), Gintautas Litinskas (bosinė gitara), Vytenis Danielius (klavišiniai, akordeonas), Viktoras Rubežas (būgnai).
„Su didžiausiu nekantrumu laukiame susitikimo su „Pažaislio liepos alėjų vakarų“ publika ir neabejoju, kad šioje unikalioje aplinkoje apsikeisime gerąja energija ir kokybiškai praleisime laiką“, – į dviejų dalių koncertą kviečia žinomas dainininkas.
Koncertų ciklas „Pažaislio Liepų alėjos vakarai“ kviečia pabūti unikalioje aplinkoje, pajusti gamtos bei ramybės pulsą, pailsėti ne tik fiziškai, bet ir dvasiškai, praturtinti save ir atrasti gerovę muzikoje.
Esant lietingam orui, organizatoriai kviečia pasirūpinti skėčiais ir apsauga nuo lietaus arba įsigyti vietas prie staliukų po stogu (vietų skaičius ribotas).
Koncertų pradžia 19 val.
Bilietus platina kakava.lt. Jie bus platinami ir 1 val. iki koncerto pradžios prie įėjimo.
