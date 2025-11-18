Finišuoja Kauno menininkų namų programa „Nepadorūs vakarai“ – laukia du performatyvūs renginiai

„Menas kaip kultūros išraiška gali apibrėžti tam tikros visuomenės grupės, kultūros ar laikmečio požiūrį į seksualumą“, – tiki Kauno menininkų namų kuratoriai Agnė Bagdžiūnaitė ir Edvinas Grinkevičius, jau trečius metus sudarantys projekto „Nepadorūs vakarai“ programą, žvelgiančią į diskursyvius pasikeitimus kultūriniame kontekste 10-ajame dešimtmetyje.
Dar 2021 m. ji buvo pavadinta pagal Eglės Rakauskaitės 1996 m. performansą-video instaliaciją „Meduje“ ir buvo dedikuotas minėtu laikotarpiu kūrusioms menininkėms.
Prieš dvejus metus, antrojoje projekto dalyje „Naglis“, kuratoriai susitelkė į 10-ajame dešimtmetyje besiformavusią queer kultūrą ir jos socialinės aplinkos santykius šalyje ir regione. Ši projekto dalis už atsparumą netolerancijai, queer atminties aktualizavimą ir empatišką kuratorystę buvo įvertinta ir Nacionaliniuose meno kritikos apdovanojimuose – „Metų reiškinio“ kategorijoje.
Uždarymo vakaras – pilnas netikėtų posūkių
Trečioji daugiaformatė programa „Nepadorūs vakarai | B.M.W“ visus šiuos metus kvietė žvelgti į vyriškumo aspektus 10-ajame dešimtmetyje – jų poveikį, iššūkius, su kuriais susidūrė ir susiduria visuomenė Lietuvoje.
Išsamioje programoje sutilpo ne tik filmų ir videomeno peržiūros, skaitymų sesijos ar diskusijos, bet ir ekskursija bei parodos, o programą lapkričio 22 d. užveria net du performatyvūs baigiamieji renginiai.
19 val. Ąžuolyno bibliotekos Meno ir muzikos skyriaus renginių salėje (Donelaičio g. 8) bus pristatytas lenkų choreografės Izos Szostak šokio performansas „Skaj is the limit“, kuriame menininkė grįžta į 10-ojo dešimtmečio Lenkijos transformacijos laikotarpį.
Performanso metu I. Szostak kurs savitą, nenormatyvią tikrovę, kurioje daiktai ir kūnai gyvena už laiko ribų, nesėkmė ir silpnumas tampa kūrybine jėga, o netikros prabangos objektai – tyliais istorijos liudininkais.
21.30 val. veiksmas persikels į Kauno menininkų namus, kur lauks vakaras, pilnas netikėtų posūkių – stand-up komedija, drag pasirodymai ir muzikiniai performansai kvies pasinerti į keistą ir laisvą būties erdvę.
Pirmuoju vakaro akcentu taps kanadiečių–suomių queer menininkas ir trans performerio „Happeningfish" programa „jokes for a new gender“. Tai – geriausių jo pasirodymų, kupinų aštraus humoro ir šiltos ironijos, rinkinys apie tranziciją, vyriškumą, tėvystę ir meilę. Stand-up programa vyks anglų kalba.
Vėliau susirinkusiųjų lauks trijų drag karalių – Eeben Früülep, Charlie ir Estrada – pasirodymai. Jų metu scenoje bus atskleidžiamas tapatybių ir lyčių įvairovės spektras, klajojama per vyriškumą, ieškant seksualių ir juokingų jo spalvų ar įsikūnyta į toksišku pozityvumu spinduliuojantį estrados princą.
Vakarą uždarys muzikinis kompozitoriaus, prodiuserio ir tarpdisciplininio meno kūrėjo Pauliaus Večeros solinis projektas „Vecera". Jo muzika pasižymi dažnu bendradarbiavimu su kitais meno atstovais bei įsimintinais pasirodymais, kuriančiais įvairiapusę patirtį.
Daugiau informacijos apie projekto „Nepadorūs vakarai | B.M.W.“ renginius – šioje nuorodoje.
Projektą „Nepadorūs vakarai | B.M.W.“ finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Projektas nesusijęs su BMW AG ir BMW Lietuva.
Naujausi komentarai