Ginčas dėl Čiurlionio koncertų rūmų Kaune rangovo konkurso dar užtruks

Kauno apygardos teismui rugpjūčio 26 dieną atmetus „Infes“ skundą konstatuota, jog savivaldybė konkurso nugalėtoja teisėtai pasirinko statybų įmonę „Autokausta“.
„Infes“ vadovo Arvydo Markevičiaus teigimu, teismas neįvertino esminių įrodymų ir argumentų bei galimai nukrypo nuo aukštesnės instancijos teismų suformuotos praktikos.
„Kreipėmės į Lietuvos apeliacinį teismą siekdami, kad byloje pateiktų įrodymų visuma būtų tinkamai įvertinta“, – BNS sakė jis.
A. Markevičiaus vertinimu, „Autokaustos“ pasiūlyme pateikti sudėtingų darbų įkainiai, palyginti su rinkos kainomis, yra neįprastai maži.
„Kyla pagrįstų abejonių, ar tokie darbai galėtų būti atlikti kokybiškai pagal pirkimo projekte numatytus sprendinius. (...) Klaidinga faktų interpretacija gali turėti įtakos sąžiningos konkurencijos principų užtikrinimui statybų sektoriuje“, – sakė bendrovės vadovas.
Kauno apygardos teismo atstovė Milda Kryžė BNS teigė, kad „Infes“ apeliacinis skundas gautas rugsėjo 10 dieną.
BNS rašė, kad teismas rugpjūčio 26 dieną atmetė „Infes“ skundą nutaręs, jog savivaldybė teisėtai pasirinko „Autokaustą“ statyti M. K. Čiurlionio koncertų rūmus, jis taip pat panaikino anksčiau pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.
Tuomet savivaldybė teigė, jog sprendimo neapskundus darbus tikimasi pradėti šį rudenį.
„Infes“ prašė teismo įpareigoti Kauno valdžią atmesti „Autokaustos“ pasiūlymą bei įtraukti įmonę į melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą.
Tuo metu savivaldybės administracijos direktoriaus Tado Metelionio teigimu, „Autokausta“ pateikė ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą ir gegužės 30 dieną buvo paskelbta laimėtoja nurungusi kitas keturias konkurentes.
Jis BNS neatskleidė, kokios vertės pasiūlymą pateikė konkurso laimėtoja.
Kairiajame Nemuno krante, H. ir O. Minkovskių gatvėje, iškilsiančiuose koncertų rūmuose numatyta įrengti akustinę simfoninės muzikos salę su 1,5 tūkst. vietų, 700 vietų salę įvairaus žanro muzikos koncertams, parodoms, kitiems renginiams.
Be to, čia bus įrengta 8 tūkst. kv. metrų ploto požeminė automobilių aikštelė.
T. Metelionis anksčiau BNS yra sakęs, kad Kauno valdžia tikisi, jog atrinkus rangovą prie koncertų salės statybos finansiškai prisidės ir valstybė.
Naujausi komentarai