Iš Gvadelupos salos į „Kaunas Blues“ festivalį – „Delgres“ žada neužmirštamą vakarą!

Antrąjį festivalio vakarą, šeštadienį, publika turės progą išgirsti vieną įdomiausių šiandienos grupių – karibų bliuzą grojančius „Delgres“. Jie jau lankėsi Lietuvoje 2017 m. – koncerto bilietai buvo išparduoti, o publika dar ilgai dalijosi puikiais atsiliepimais. Nuo to laiko grupė išleido kelis albumus, vienas jų pelnė prestižinį „Grand Prix“ už geriausią bliuzo albumą, o taip pat ir „prancūzišką Grammy“ – „Victoires de la Musique“ apdovanojimą.
Karibų bliuzas – tai muzika, kurioje susilieja Afrika, Amerika ir Europa. Stiprus ritmas, Vakarų Afrikos melodijos, delta bliuzą primenantis gitaros skambesys, skausmą, pasididžiavimą ir stiprybę liudijantis vokalas.
„Delgres“ muzika atspindi kolonializmo palikimą, Gvadelupos istoriją, dabarties socialinę neteisybę ir maišto dvasią. Grupės pavadinimas skirtas pagerbti Louis Delgrès – XIX a. Gvadelupės nacionalinį didvyrį, kovojusį prieš Napoleono bandymą atkurti vergovę. Jis tragiškai žuvo, tačiau tapo laisvės ir orumo simboliu.
Ši istorija glaudžiai susijusi ir su grupės lyderiu Pascal Danaë. Maždaug pusantro šimtmečio po vergijos panaikinimo Gvadelupoje giminaičio jam buvo įteiktas laisvės liudijimas, išduotas 1841 m. Tai dokumentas, kuriame buvo įrašyti ir vardai, ir amžiai, tarp jų – vienerių metų prosenelis, išlaisvintas iš vergijos kartu su mama. P. Danaë dažnai semiasi įkvėpimo iš šių šaknų, taip pat ir iš savo tėvų imigrantinės bei darbo patirties: 1958 m. tėvas išvyko į Prancūziją, kur sunkiai dirbo, kad galėtų atsivežti žmoną ir penkis vaikus.
Vienas iš grupės albumų „4:00 AM“ pavadintas pagal laiką, kai dauguma gamyklų darbuotojų, įskaitant P. Danaë tėvą, pradeda savo ilgas darbo valandas.
Iškart po „Delgres“ į sceną žengs iš JAV atvykstantis Robert Finley – bliuzo grynuolis, kurio balsas ir gyvenimo istorija palieka neišdildomą įspūdį. Nepraleiskite progos patirti tikrą Karibų bliuzą ir per vieną vakarą išgirsti du nepaprastus atlikėjus!
Atlikėjai: Pascal Danaë – vokalas, gitara, Baptiste Brondy – būgnai, Rafgee – suzafonas.
Iš sostinės į šeštadienio programą keliaujantiems festivalio svečiams organizatoriai siūlo patogią kelionę autobusu, važiuosiančiu iš „Forum Palace“ į Kauno sporto halę ir atgal.
Festivalio „Kaunas Blues“ koncertai:
Spalio 10 d., 19:00, Kauno sporto halė
Fuzzrider (Graikija)
Tia Carroll ir Oscar Wilson (JAV)
Spalio 11 d., 19:00, Kauno sporto halė
Delgres (Gvadelupa)
Robert Finley (JAV)
Bilietai ir informacija: bilietai.lt
Festivalį finansuoja Kauno miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba
