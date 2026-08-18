Į Kauną sugrįžo Tarptautinis skulptūros simpoziumas: 20 menininkų darbai papuoš miestą

Modernizmo interpretacijos
„Svarbu ne tik saugoti ir puoselėti tai, ką paveldėjome, bet ir kurti tai, kas taps mūsų miesto dalimi. Praėjusiais metais surengtas Tarptautinis skulptūros simpoziumas pasiteisino ir parodė, kad Kaunui reikia tokių iniciatyvų. Šiemet sulaukėme milžiniško susidomėjimo iš skulptorių bendruomenės – trigubai daugiau norinčiųjų nei pernai. Atrinkti patys geriausieji, kurie kurs Kaunui. Menininkai atsiveža savo idėjas, kultūrines ir profesines patirtis, skirtingą mūsų miesto matymą, o jų sukurti darbai papuoš mūsų miestą“, – sako Kauno miesto savivaldybės meras Visvaldas Matijošaitis.
Šiemet Tarptautinis skulptūros simpoziumas į kūrybinį procesą subūrė 20 profesionalių skulptorių iš Lietuvos ir užsienio. Juos kompetentinga komisija atrinko iš daugiau kaip 150 kandidatų, įvertinus pasiūlytos idėjos originalumą, pritaikomumą eksponuoti viešojoje erdvėje. Ne mažiau dėmesio sulaukė ir techninės įgyvendinimo galimybės – menininkų gebėjimas suplanuoti darbus pagal turimas priemones ir užbaigti kūrinį per simpoziumo laikotarpį.
Svarbu ne tik saugoti ir puoselėti tai, ką paveldėjome, bet ir kurti tai, kas taps mūsų miesto dalimi.
Renginiu įprasminamas Kauno modernizmas ir unikalus tarpukario reiškinys – optimizmo architektūra. Veiklomis siekiama didinti žinojimą apie UNESCO Pasaulio paveldo sąrašo vertybę, stiprinti miestiečių pasididžiavimą bei kurti šiuolaikinės skulptūros dialogą su architektūra. Kūrėjams – įprasminti ir aktualizuoti Kauno modernizmo architektūros paveldą per šiuolaikinės skulptūros raišką.
Iki rugsėjo 13 dienos Kauno modernizmą savo kūriniuose interpretuos Hiroyuki Asakawa (Japonija), Zhao Li (Kinija), Diego Alejandro Arenas Rivas (Čilė), Evrim Çamoğlu, Kemal Kahveci ir Songül Telek (Turkija), Marino di Prospero, Luca Marovino ir Elena Saracino (Italija), Alessio Ranaldi (Italija / Vokietija), Roland Höft (Vokietija), Aleksandre Phophkhadze (Sakartvelas), Radoslav Sultov (Bulgarija), Vasilis Vasili (Kanada / Graikija). Lietuvai atstovauja Gintaris Juozas Česiūnas, Mindaugas Jurėnas, Algirdas Kuzma, Gediminas Pašvenskas, Algimantas Šlapikas ir Stasys Žirgulis.
Visi kūrėjai turi turtingą ir reikšmingą kūrybinę patirtį, aktyviai dalyvauja tarptautinėse parodose, bienalėse bei simpoziumuose, yra pelnę reikšmingų apdovanojimų ir premijų.
Investicijos į miestą ir kūrybą
„Simpoziumas – galimybė į Kauno modernistinį architektūrą bei optimizmo paveldą pažvelgti naujai, per šiuolaikinės skulptūros kalbą. Turime autorių iš skirtingų šalių, todėl jų kuriami darbai taps individualia menine išraiška, tarptautiniu dialogu su Kauno architektūra bei miesto istorija. Tikimės, kad jis bus įdomus ir įkvepiantis tiek kauniečiams, tiek miesto svečiams“, – teigia Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyriaus pirmininkė Rebeka Bruder.
Šiemet skulptūrų kūrimo baze tapo UAB „Garliavos granitas“ teritorija, Vytauto g. 2B, Garliavoje. Čia kiekvienam menininkui suteikti dviejų kubinių metrų dydžio granito blokai, kuriuos pjaustant, šlifuojant ir techniškai apdorojant bus išpildytos kūrybinės idėjos. Skulptorių vizija per keturias savaites privalo virsti į pilnai išbaigtą rezultatą. Profesionalų sukurti akcentai papildys miesto galeriją Mažajame ąžuolyne ar kitose miesto vietose.
Bendra projekto vertė – apie 477 tūkst. eurų, iš jų 458 tūkst. skiria Kauno miesto savivaldybė, likusi dalis – Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyriaus indėlis. Lėšos naudojamos kūrybiniam procesui reikalingoms medžiagoms ir priemonėms įsigyti, technikai nuomoti, tinkamoms kūrybinėms, apgyvendinimo ir maitinimo sąlygoms menininkams užtikrinti, taip pat veikloms kauniečiams ir miesto svečiams organizuoti. Visiems autoriams skiriami vienkartiniai 8 tūkst. eurų honorarai.
Kvietimas dalyvauti
Simpoziumo programa neapsiriboja vien menininkų kūrybiniu procesu. Renginį lydi įvairios veiklos, skirtos kauniečiams ir miesto svečiams: parodos, pristatymai, edukacinės dirbtuvės vaikams ir suaugusiesiems, ekskursijos, diskusijos apie šiuolaikinę skulptūrą bei viešosios erdvės meną. Iš viso planuojama į renginius įtraukti apie 4,5 tūkst. žmonių.
Įžanginiais renginiais tapo LDS Kauno skyriaus narės, skulptorės ir pedagogės Sigitos Dackevičiūtės organizuotos molio lipdymo dirbtuvės. Liepos mėnesį įvyko penki užsiėmimai vaikams, kuriuose dalyvavo apie 80 dalyvių. Jie lipdė įvairius objektus, tyrinėjo formas, medžiagiškumą ir skulptūrinės raiškos principus, ugdė kūrybiškumą bei erdvinį mąstymą, susipažino su skulptūros meno pagrindais.
Lygiagrečiai organizuotos ir edukacijos suaugusiems. Jose edukatoriai pažindino su į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą įrašyta Kauno modernizmo architektūra. Praktinių užsiėmimų metu dalyviai įgytas žinias pritaikė lipdyme, išlaisvino savo kūrybiškumą.
Liepos 31-ąją galerijoje „Drobė“ (Drobės g. 62–308) atidaryta grupinė paroda „Maketo dimensija 2.6“. Joje pristatomi 16 autorių skulptūriniai maketai – nuo pirmųjų eskizų ir idėjų iki kūrinių, vėliau įgyvendintų įvairių miestų viešosiose erdvėse. Parodą galima aplankyti iki rugpjūčio 29 d., pirmadieniais–penktadieniais 10–17 val. ir šeštadieniais 11–16 val.
Daugiau informacijos apie Tarptautinį skulptūros simpoziumą, programą bei registracijas į būsimas veiklas rasite LDS Kauno skyriaus svetainėje ldskaunas.lt bei socialinių tinklų paskyroje.
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