IPMA festivalyje – kuriančios ir griaunančios idėjos

Skirtingų balsų choras
Į Kauną sugrįžtantis festivalis, pritraukiantis ryškiausius Lietuvos ir užsienio kūrėjus, per idėjas siūlo pažvelgti į įdomiausius fotografijos ir medijų meno projektus.
Jau spalio 1–31 d. IPMA pakvies į parodas, seminarus, ekskursijas ir susitikimus su autoriais tema: „Idėjos: kuriančios ir griaunančios“. IPMA kvies apmąstyti idėjų galią – kaip jos daro įtaką mūsų kasdienybei, kultūrai, politikai, menui, tikėjimui.
„Planuodami šių metų festivalį, daug kalbėjomės apie tai, kas iš tikrųjų svarbu, kas jungia mus, kūrėjus, parodų lankytojus. Ir viskas vis grįždavo prie idėjų – tų, kurios mus įkvepia, keičia, kartais net sugriauna, bet visada ką nors išjudina“, – pasakoja festivalio vadovė Svetlana Batura.
Kaip ir kiekvienais metais, siekta sukurti erdvę ne tik žiūrėjimui, bet ir apmąstymui, diskusijoms. „Labai džiaugiuosi, kad šiemet festivalyje turime tiek daug skirtingų balsų – nuo jaunų Lietuvos kūrėjų iki pasaulyje pripažintų menininkų. Visi jie savaip kalba apie pasaulį, kuriame gyvename – sudėtingą, bet kupiną vilties. Man atrodo, kad būtent menas šiandien padeda mums ne tik suprasti, bet ir išbūti“, – sako IPMA vadovė.
Svečių geografija
Festivalio ekspoziciją šiais metais sudarys dvi programos ir į atvirą kvietimą atsiliepusių užsienio ir Lietuvos kūrėjų projektai. IPMA užsienio menininkų ekspoziciją kuruos prancūzų kuratorė, kritikė ir fotografijos entuziastė Carine Dolek. Ji yra viena iš „Circulation(s)“ – pirmojo ir vienintelio fotografijos festivalio Europoje, skirto išskirtinai jauniems kūrėjams, įkūrėjų. Festivalis, vykstantis Paryžiaus šiuolaikinio meno erdvėje „Centquatre“, tapo tvirta platforma dešimtims menininkų, o C. Dolek – viena svarbiausių jaunųjų fotografų balsų atradėjų.
„Pasaulis atsidūręs sudėtingoje situacijoje – karai, krizės, bet kartu turime daugiau informacijos nei bet kada anksčiau. Viskas priklauso nuo mūsų suvokimo. Galbūt pats pasaulis nepasikeis per naktį, tačiau mūsų požiūris, mūsų ryšio su kitais pojūtis – gali. Tikiu, kad kiekvienas iš mūsų nešiojamės šviesą, kuri įgalina pakeisti mažus dalykus. Tokios parodos kaip ši gali šiek tiek prisidėti prie pokyčio, parodydamos, kad galima gerbti kiekvieną gyvą būtybę, kad esame visumos dalis“, – teigia Lietuvoje pavasarį viešėjusi kuratorė.
Užsienio ekspozicijoje fotografijos ir medijų meno kūrinius pristatys kūrėjai iš Indijos, Australijos, Baltarusijos, Italijos ir Lenkijos.
Vieni laukiamiausių festivalio svečių – pasaulyje gerai žinomas kolektyvas „The Archive of Public Protests“ (APP), įkurtas 2019 m. Varšuvoje. Jų veikla dokumentuoja socialinį aktyvizmą ir pilietines iniciatyvas prieš politinius sprendimus, demokratijos pažeidimus ir žmogaus teisių ribojimą.
Viskas priklauso nuo mūsų suvokimo. Galbūt pats pasaulis nepasikeis per naktį, tačiau mūsų požiūris, mūsų ryšio su kitais pojūtis – gali.
2020 m. kolektyvas pradėjo leisti intervencinio pobūdžio leidinį „The Strike Newspaper“, kuriame publikuojami protestų šūkiai, liudijimai ir vaizdai. Septynių teminių numerių tiražai – apie 30 tūkst. egzempliorių – buvo išplatinti visoje Lenkijoje ir už jos ribų, prisidėdami prie įvairių judėjimų – nuo teisės į pasirinkimą, klimato krizės, LGBTQ+ teisių iki karo Ukrainoje.
Kūrybinės pažintys
IPMA programoje – būrys kūrėjų, nagrinėjančių atminties, tapatybės ir socialinio teisingumo temas. Festivalyje savo darbus pristatys itin laukiama poezijos, vizualiųjų menų ir akademinės srities atstovė, daugybę apdovanojimų pelniusi Judith Nangala Crispin. Australų menininkė, siekdama atkurti ryšį su gimtosiomis savo šalies vietovėmis, tyrinėja tapatybės, bendruomenės, ryšio su gamta aspektus ir neišsemiamas traumines, kolonializmo paliktas patirtis. Festivalyje menininkė pristatys šias temas nagrinėjančią knygą ir fotografijos darbus, kuriuose – šviesoje išryškėjantys efemeriški gamtos ir gyvūnijos vaizdai.
Festivalyje bus galima susipažinti ir su Indijos menininke, dokumentinės fotografijos ir kino kūrėja ir aktyviste Poulomi Basu, kuri vizualines priemones pasitelkia siekdama atskleisti smurto prieš marginalizuotas moteris atvejus ir kovoti už socialinį teisingumą. Festivalyje taip pat dalyvaus italų kūrėja Claudia Fuggetti, kurios kūryba reflektuoja žmogaus santykį su ateitimi ir technologijomis. Lankytojai galės susipažinti su baltarusių kilmės kūrėjos Lesios Pcholkos bandymais tyrinėti kolektyvinę atmintį iki sovietinio laikotarpio ir kasdienio gyvenimo istorijas.
Lietuvos menininkų ekspozicijoje – pradedantys ir pasaulyje jau gerai žinomi kūrėjai: Visvaldas Morkevičius, Valentinas Rajenkovas, Žilvinas Baranauskas, Laurynas Mataitis ir Vilius Juozapas Vingras. Parodą kuruoja Valentynas Odnoviunas – Šiaulių fotografijos muziejaus kuratorius, Lietuvos kultūros tarybos ekspertas, fotografiją ir fotografijos istoriją dėstantis Vilniaus dailės akademijoje.
„Dalyvaujantys menininkai daugiausia yra neseniai baigę studijas arba dar tik pradedantys kūrėjai, o ne jau įsitvirtinę vardai. Šis sąmoningas kuratorinis sprendimas atskleidžia jaunų kūrėjų perspektyvą. Jų darbai pasižymi tiek aštriu supratimu apie sudėtingą regiono istoriją, tiek eksperimentiniu požiūriu į formą ir konceptą. Taip paroda reaguoja ne tik į šiuolaikinius įvykius, bet ir parodo, kaip jauni menininkai keičia Lietuvos meno lauką“, – pasakoja V. Odnoviunas.
Naujausi komentarai