Išskirtinė kelionė po miestą – garsų keliu į laisvę

Ten, kur trykšta Laisvės alėjos fontano purslai, prasideda audioturas „Iš Laisvės alėjos į laisvę“, nukeliantis į tarpukario Kauną, pasakojantis dramatišką dviejų diplomatų: Jano Zvartendijko ir Chiune’ės Sugiharos – istoriją. Pasiruošę?
„Sustokite, atsigręžkite, paskutinį kartą žvilgtelėkite į šią nepaprastą vietą. Kol pasakysiu, kad reikia eiti, įsivaizduokite, kad esame prigludę prie žemės, leiskite miesto garsams mus užlieti, – skambų audioturo vedlės balsą užgožė tarpukario muzikos garsai, o šiuos – miestiečių prisiminimai apie 1940-ųjų birželį, kai Raudonosios armijos tankai įriedėjo į didžiausią pėsčiųjų gatvę: „Prisimenu, kad buvau operoje. Išėjau, o Kauno gatvėmis žygiavo raudonoji armija. Daugybė kareivių. Niekada nebuvau mačiusi tiek daug.“
Nacių pajėgoms užkariavus Europą, o sovietų kariuomenei okupavus Lietuvą, du diplomatai ėmėsi drąsių ir ryžtingų veiksmų. Nyderlandų garbės konsulas J. Zvartendijkas ir Japonijos vicekonsulas Ch. Sugihara atvėrė kelią į saugų prieglobstį daugiau kaip 2 tūkst. žydų pabėgėlių. Klausydamiesi kruopščiai paruoštų garso įrašų ir išgyvenusiųjų liudijimus, audioturo dalyviai gali pajusti augančią įtampą, išgirsti skubius pabėgėlių pokalbius pašnibždomis.
Prasidėjęs prie fontano, maršrutas driekiasi per liepų alėją, kur išsibarstę tam tikri objektai, tarkim, KGB būstinė ar Nyderlandų konsulatas, anuomet buvęs Laisvės al. 42 numeriu pažymėtame pastate. 2003-iaisiais ant jo sienos buvo atidengta lenta su užrašu lietuvių ir anglų kalbomis: „Šiame pastate iki 1928 m. veikė Nyderlandų Karalystės konsulatas. 1940-aisiais jis buvo įsikūręs Laisvės al. 29, kur dirbo Janas Zvartendijkas, žymus Nyderlandų verslininkas, diplomatas, humanistas, padėjęs emigruoti pavojuje atsidūrusiems keliems tūkstančiams žydų ir kitų tautybių piliečiams“. Kelionė baigiasi muziejuje Žaliakalnyje, kur Ch. Sugihara dirbo be atokvėpio, kol buvo priverstas palikti Lietuvą.
Turite patirti patys
Audioturą, kuriame susipina binauralinis garsas, archyviniai įrašai ir pasakojimai, inicijavo VšĮ Sugiharos fondas „Diplomatai už gyvybę“ ir Nyderlandų ambasada Lietuvoje. Anot idėjos sumanytojų ir tų, kurie prisidėjo prie jos įgyvendinimo, tai modernus sprendimas, atveriantis naujų patirčių, leidžiantis platesnei auditorijai pažvelgti į vertybes, kurios dabar ypač svarbios.
Kiekvienai galvoje užgimusiai idėjai reikia šiek tiek magijos, kad ji virstų realybe.
„Diplomatai Ch. Sugihara ir J. Zvartendijkas savo drąsių veiksmų ėmėsi ne todėl, kad taip liepė valdžia, – jie veikė vedami sąžinės ir tikėjimo gėriu. Lygiai taip pat ir šio muziejaus įkūrėjai prieš kelis dešimtmečius ne dėl nurodymų iš viršaus, o dėl bendraminčių rato ir draugų palaikymo tikėdami, kad ši veikla yra prasminga ir verta tęstinumo, įsteigė šį muziejų. Šiandien simboliškai susijungia dvi kartos – senieji draugai, kurie viską pradėjo, ir naujieji, kurie šią misiją tęsia“, – audioturo pristatymo metu kalbėjo Sugiharos fondo „Diplomatai už gyvybę“ valdybos pirmininkas ir vienas steigėjų Ramūnas Garbaravičius.
Sugiharos fondo „Diplomatai už gyvybę“ direktorė Jurgita Garbaravičienė taip pat džiaugėsi įkvepiančiais pokyčiais, kurių per pastaruosius metus būta ne vieno.
„Atnaujinta ir praplėsta muziejaus ekspozicija suteikia dar daugiau gylio istorijai, kuria dalijamės. Visuomenei pristatytas audioturas yra unikali istorinė garsų kelionė, kviečianti sustoti, įsiklausyti ir iš naujo atrasti drąsos, atjautos ir laisvės prasmę“, – naujos patirties kvietė J. Garbaravičienė.
Pasinaudojo magija
Audioturui „Iš Laisvės alėjos į laisvę“ sparnus suteikė Didžiosios Britanijos menininkės Louise K. Wilson ir J. Kagan. Pastarosios kūrėjos vardas kauniečiams gerai žinomas. 2017 m. ji pristatė projektą „Didžioji akcija“, kurio metu stengėsi prisiminti ir suprasti, kas įvyko 1941-ųjų spalį, kai Kauno geto gyventojai buvo suskirstyti į dvi grupes, o rankos mostas lėmė, gyventi jiems ar mirti. 2022-ųjų rugpjūtį Kaune, Europos kultūros sostinėje, ji atidarė parodą „Iš tamsos“. Joje jautriais meniniais sprendimais, pasitelkdama tekstus ir garso įrašus, J. Kagan pristatė jaudinančią savo šeimos istoriją, atidengiančią nepažintus Kauno atminties puslapius. Šių metų pradžioje pasaulinio pripažinimo sulaukusi britų menininkė Sugiharos namų muziejuje pristatė interaktyvią ir įtraukiančią parodą, suteikusią galimybę naujai pažvelgti į Antrojo pasaulinio karo metais Kaune rezidavusio ir tūkstančius žydų gyvybių išgelbėjusio Japonijos konsulo Ch. Sugiharos humanizmą ir drąsą.
„Kiekvienai galvoje užgimusiai idėjai reikia šiek tiek magijos, kad ji virstų realybe. Mums tai pavyko padaryti“, – J. Kagan džiaugėsi subūrusi nuostabią kūrybinę komandą, kurios dėka mintis virto 40 minučių audioturu „Iš Laisvės alėjos į laisvę“.
Jį savaitės pradžioje išbandė ir Nyderlandų ambasadorius Lietuvoje Jackas Twissas Quarles’as van Uffordas.
„Šis pasivaikščiojimas nukelia į paskutines tarpukario dienas Kaune. Jis atkuria tų laikų garsus ir atmosferą. Tarsi einate kartu su žydų pabėgėliais, ieškančiais kelio į laisvę, nuo Nyderlandų garbės konsulo J. Zvartendijko kabineto iki Japonijos konsulato. Girdite ore sklandančias kalbas, sovietų tankų gausmą Laisvės alėjoje, jaučiate nerimą ir baimę. Ir dar geriau suvokiate, kokie nepaprastai drąsūs tuomet buvo šie vyrai – du jauni tėvai, rizikavę savo šeimomis ir karjera dėl žmonių, kurių net nepažinojo. Tai pamoka kiekvienam – visada klausytis savo sąžinės, kai tenka spręsti moralinę dilemą“, – įspūdžiais dalijosi Nyderlandų ambasadorius Lietuvoje.
Įgarsino teatralai
Nuo gegužės 23-iosios kelionė buvo įgarsinta anglų kalba, o nuo rugsėjo 2-osios – jau ir lietuviškai. Sulig pirmaisiais žingsniais ji suskamba Kauno nacionalinio dramos teatro aktorių balsais.
„Šiame projekte dalyvauja net dvylika mūsų aktorių. Labai gaila, bet mano kandidatūrą atmetė, – teatro vadovas Egidijus Stancikas neabejojo, kad atrinktieji savo darbą atliko profesionaliai, istorijai suteikdami dar daugiau svarbos. – Šis audioturas ne tik padės geriau pažinti, bet ir keliauti iš taško A į tašką B. Sutikite, būna sunku kilti į Parodos kalną, tačiau dabar kelionė į jį bus tarsi kopimas į istorijos viršūnę, kurioje ateina dar didesnis suvokimas. Tai ypač aktualu šiais laikais, kai kiekvienam mūsų privalu prisiimti atsakomybę už ateitį. Rytojus priklauso nuo kiekvieno pilietinės drąsos. Tokių pavyzdžių tikrai matome.“
Garsų kelionei, anot sumanytojų, nereikia jokio pasiruošimo, tik išmaniojo telefono arba planšetės ir ausinių. Atsisiųskite programėlę „VoiceMap“ iš „Google Play“ arba „App Store“. Tam, kad turas veiktų tiksliai pagal jūsų buvimo vietą, suteikite leidimus naudoti GPS. Tuomet susikurkite paskyrą arba prisijunkite, jei ją turite. Paieškos laukelyje suraskite turą „Iš Laisvės alėjos į Laisvę“ ir paspauskite mygtuką „Free“, kad jį atsisiųstumėte. Kai turą parsisiųsite, nueikite į pradžios tašką – prie Laisvės alėjos fontano. Programėlėje paspauskite mygtuką „Start Tour“ ir pradėkite kelionę per istoriją.
