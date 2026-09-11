Istorinė Kauno pilis atgimė skulptūrinėje kompozicijoje

Naujasis „Kauno akcentas“ tęsia skulptūrinių maketų seriją, primenančią apie neišlikusius miesto objektus. Šįkart dėmesio centre – Kauno pilis. Kompozicijoje vaizduojama atkurta XV a. tvirtovė bei visos trys Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto statytos pilys.
Kūrinio autorius Rimantas Okulič-Kazarinas siekė ne tik atkurti pilies vaizdą, bet ir atskleisti jos mastą bei reikšmę anuomet. Sumažintas modelis leidžia vienu žvilgsniu aprėpti statinio struktūrą, teritorijos reljefą, išlikusius fragmentus ir tai, ko šiandien lankantis šioje vietoje nebepamatysi.
„Istorinius objektus dažnai pažįstame iš atskirų išlikusių fragmentų, todėl ne visada lengva įsivaizduoti jų visumą. Šiuo darbu norėjosi parodyti, kaip Kauno pilis atrodė Vytauto Didžiojo laikais. Tikiuosi, kad kompozicija skatins stabtelėti, pasidomėti ir geriau pažinti vieną svarbiausių Kauno istorijos vietų“, – sako skulptorius R. Okulič-Kazarinas.
Skulptūrinė kompozicija atlieka ir taktilinę funkciją. Liesdami maketą regėjimo negalią turintys žmonės gali pajusti teritorijos reljefą, suvokti buvusio statinio ir iki šių dienų išlikusių jo fragmentų formas. Tikimasi, kad naujasis akcentas taps ir ekskursijų dalimi – padės gidams išsamiau pristatyti, kaip ši vieta atrodė prieš šimtmečius.
Kauno meras Visvaldas Matijošaitis pabrėžia, kad „Kauno akcentai“ ne tik papildo miesto viešąsias erdves, bet ir priartina jo istoriją prie žmonių.
„Kauno pilį žino kiekvienas, tačiau šiandien matome tik dalį to, kas čia stovėjo prieš šimtmečius. Šis maketas leidžia pamatyti pilį kaip visumą ir geriau suprasti jos mastą bei reikšmę. Būtent tokie „Kauno akcentai“ istoriją iš archyvų perkelia į miesto erdves – ten, kur ją kasdien gali atrasti kauniečiai ir miesto svečiai“, – sako Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.
Kauno pilies maketas – jau šeštasis Rimanto Okulič-Kazarino serijos „Nematomi istoriniai objektai“ darbas mieste. Anksčiau menininkas įamžino Žydų banką, Felikso Vizbaro vilą, Kauno centrinę elektrinę, brolių Vailokaičių namą bei VDU Fizikos ir chemijos instituto rūmus. Bronzinės miniatiūros įkurdintos Laisvės alėjoje, prie Kauko laiptų, Vienybės aikštėje ir greta senosios prieplaukos.
„Kauno akcentų“ programa atvira naujoms menininkų idėjoms. Kūrėjai kviečiami siūlyti originalius darbus miesto viešosioms erdvėms ir savo kūriniais papildyti Kauno galeriją po atviru dangumi. Daugiau informacijos apie programą – akcentai.kaunas.lt.
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