Justino Timberlake'o dainos jau drebina Kauno stadioną

J. Timberlake'as Dariaus ir Girėno stadiono scenoje pasirodė birželio 6-osios vakarą, apie 21.30 val.

Į publiką jis kreipėsi garsiu šūksniu „Lithuania“ (Lietuva! – aut. past.). „Visi!“ – ragindamas susirinkusiuosius dainuoti kartu ištarė superžvaigždė.

Nuskambėjus pirmajam kūriniui ir prasidėjus antrajam, J. Timberlake'as šmaikštavo klausdamas: „O! Jūs ir šitą dainą mokate?“. Ir vis pasiteiraudavo: „Kaunas, ar gerai leidžiate laiką?“. Plojimų jūra atlikėjui neleido suabejoti, jog taip.

Didžiulė gerbėjų minia, susirinkusi išgirsti savo dievaičio „The Forget Tomorrow World Tour‘‘ koncertinio turo kūrinių, jiems skambant dainuoja ir šoka kartu.

Jau anksčiau skelbta, kad J. Timberlako koncertas Kaune sulaukė milžiniško susidomėjimo – visi bilietai buvo išparduoti praėjus vos valandai nuo viešos prekybos bilietais pradžios. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas sulaukė daugiatūkstantinės jo muzikos gerbėjų minios iš Lietuvos ir kitų šalių.

Karjera ir įvairūs pasiekimai

J. Timberlake'as – tikrų tikriausias pramogų pasaulio talentas: įrašų atlikėjas, prodiuseris, dainų autorius ir aktorius. Per savo karjerą jis pardavė daugiau nei 54 milijonus albumų ir 63 milijonus singlų visame pasaulyje, taip pat dar 70 milijonų įrašų kaip grupės „*NSYNC“ lyderis. J. Timberlake'as yra pelnęs dešimt „Grammy“ apdovanojimų pop, šokių ir R&B kategorijose, įskaitant sėkmingus solo albumus „Man of the Woods“, „The 20/20 Experience“, „FutureSex/LoveSounds“ ir jo debiutinį albumą „Justified“. Taip pat už bendrus projektus su Jay-Z.

Atlikėjas gali pasigirti surinkęs daugiau nei 23 milijardus garso ir vaizdo perklausų bei peržiūrų įvairiuose platformose ir yra laimėjęs net keturis „Emmy“ apdovanojimus už įsimintiniausius pasirodymus laidoje „Saturday Night Live“. Kine jis taip pat yra įgarsinęs „DreamWorks“ animacinių filmų franšizės fenomeną „Troliai“, įskaitant trečiąją dalį „Troliai 3“, išleistą 2023 m. Jo hitas „Can’t Stop the Feeling!“ iš filmo „Troliai“ buvo nominuotas „Geriausios dainos“ kategorijoje 2017 m. „Oskarų“ apdovanojimuose.

Visai neseniai J. Timberlake'as išleido savo šeštąjį studijinį albumą „Everything I Thought It Was“, kuriame yra aštuoniolika visiškai naujų kūrinių, įskaitant hitus „Selfish“ ir „No Angels“.