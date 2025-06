Justino Timberlake'o koncertas Kaune: didžiausi hitai ir padėka publikai

Vakaro programą pradėjo dvi ryškios atlikėjos – norvegė Dagny ir britė Chinchilla, kurios šiltai pasitiko publiką ir paruošė ją įspūdingam pagrindinio vakaro svečio pasirodymui.

Į sceną žengęs J. Timberlake’as visus pakėlė ant kojų ir paeiliui atliko visus savo didžiausius hitus, tarp kurių skambėjo: „Can’t Stop the Feeling!“, „Cry Me a River“, „SexyBack“ ir kiti.

Scenoje netrūko choreografijos, šviesų efektų ir nuoširdžių akimirkų. Dainininkas ne kartą kreipėsi į publiką, dėkodamas už šiltą priėmimą. Atlikėjui viso koncerto metu talkino gyva grupė, kuri kūrė ypatingą atmosferą: scenoje skambėjo pučiamieji, būgnai ir kiti perkusiniai instrumentai.

33 Žmonės renkasi į Justino Timberlake`o koncertą Kaune Žmonės renkasi į Justino Timberlake`o koncertą Kaune Edgaro Cickevičiaus nuotr. Žmonės renkasi į Justino Timberlake`o koncertą Kaune Edgaro Cickevičiaus nuotr. Žmonės renkasi į Justino Timberlake`o koncertą Kaune Edgaro Cickevičiaus nuotr. Žmonės renkasi į Justino Timberlake`o koncertą Kaune Edgaro Cickevičiaus nuotr. Žmonės renkasi į Justino Timberlake`o koncertą Kaune Edgaro Cickevičiaus nuotr. Žmonės renkasi į Justino Timberlake`o koncertą Kaune Edgaro Cickevičiaus nuotr. Žmonės renkasi į Justino Timberlake`o koncertą Kaune Edgaro Cickevičiaus nuotr. Žmonės renkasi į Justino Timberlake`o koncertą Kaune Edgaro Cickevičiaus nuotr. Žmonės renkasi į Justino Timberlake`o koncertą Kaune Edgaro Cickevičiaus nuotr. Žmonės renkasi į Justino Timberlake`o koncertą Kaune Edgaro Cickevičiaus nuotr. Žmonės renkasi į Justino Timberlake`o koncertą Kaune Edgaro Cickevičiaus nuotr. Žmonės renkasi į Justino Timberlake`o koncertą Kaune Edgaro Cickevičiaus nuotr. Žmonės renkasi į Justino Timberlake`o koncertą Kaune Edgaro Cickevičiaus nuotr. Žmonės renkasi į Justino Timberlake`o koncertą Kaune Edgaro Cickevičiaus nuotr. Žmonės renkasi į Justino Timberlake`o koncertą Kaune Edgaro Cickevičiaus nuotr. Žmonės renkasi į Justino Timberlake`o koncertą Kaune Edgaro Cickevičiaus nuotr. Žmonės renkasi į Justino Timberlake`o koncertą Kaune Edgaro Cickevičiaus nuotr. Žmonės renkasi į Justino Timberlake`o koncertą Kaune Edgaro Cickevičiaus nuotr. Žmonės renkasi į Justino Timberlake`o koncertą Kaune Edgaro Cickevičiaus nuotr. Žmonės renkasi į Justino Timberlake`o koncertą Kaune Edgaro Cickevičiaus nuotr. Žmonės renkasi į Justino Timberlake`o koncertą Kaune Edgaro Cickevičiaus nuotr. Žmonės renkasi į Justino Timberlake`o koncertą Kaune Edgaro Cickevičiaus nuotr. Žmonės renkasi į Justino Timberlake`o koncertą Kaune Edgaro Cickevičiaus nuotr. Žmonės renkasi į Justino Timberlake`o koncertą Kaune Edgaro Cickevičiaus nuotr. Žmonės renkasi į Justino Timberlake`o koncertą Kaune Edgaro Cickevičiaus nuotr. Žmonės renkasi į Justino Timberlake`o koncertą Kaune Edgaro Cickevičiaus nuotr. Žmonės renkasi į Justino Timberlake`o koncertą Kaune Edgaro Cickevičiaus nuotr. Žmonės renkasi į Justino Timberlake`o koncertą Kaune Edgaro Cickevičiaus nuotr. Žmonės renkasi į Justino Timberlake`o koncertą Kaune Edgaro Cickevičiaus nuotr. Žmonės renkasi į Justino Timberlake`o koncertą Kaune Edgaro Cickevičiaus nuotr. Žmonės renkasi į Justino Timberlake`o koncertą Kaune Edgaro Cickevičiaus nuotr. Žmonės renkasi į Justino Timberlake`o koncertą Kaune Edgaro Cickevičiaus nuotr. Žmonės renkasi į Justino Timberlake`o koncertą Kaune Edgaro Cickevičiaus nuotr.

Jau anksčiau skelbta, kad J. Timberlako koncertas Kaune sulaukė milžiniško susidomėjimo – visi bilietai išparduoti praėjus vos valandai nuo viešos prekybos bilietais pradžios.

Šis grandiozinis renginys didžiausiame stadione visose Baltijos šalyse šią vasarą tikrai ne paskutinis: liepos mėnesį Kaune koncertą taip pat surengs kultinė roko grupė „Guns N‘ Roses“, o rugpjūtį lankysis ir Robbie Williams bei Post Malone.

J. Timberlake – tikrų tikriausias pramogų pasaulio talentas: įrašų atlikėjas, prodiuseris, dainųautorius ir aktorius. Per savo karjerą jis pardavė daugiau nei 54 milijonus albumų ir 63 milijonus singlų visame pasaulyje, taip pat dar 70 milijonų įrašų kaip grupės „*NSYNC“ lyderis. Justin Timberlake yra pelnęs dešimt „Grammy“ apdovanojimų pop, šokių ir R&B kategorijose, įskaitant sėkmingus solo albumus „Man of the Woods“, „The 20/20 Experience“, „FutureSex/LoveSounds“ ir jo debiutinį albumą „Justified“, taip pat už bendrus projektus su Jay-Z.

Atlikėjas gali pasigirti surinkęs daugiau nei 23 milijardus garso ir vaizdo perklausų bei peržiūrų įvairiuose platformose ir yra laimėjęs net keturis „Emmy“ apdovanojimus už įsimintiniausius pasirodymus laidoje „Saturday Night Live“. Kine jis taip pat yra įgarsinęs „DreamWorks“ animacinių filmų franšizės fenomeną „Troliai“, įskaitant trečiąją dalį „Troliai 3“, išleistą 2023 m. Jo hitas „Can’t Stop the Feeling!“ iš filmo „Troliai“ buvo nominuotas „Geriausios dainos“ kategorijoje 2017 m. „Oskarų“ apdovanojimuose.

Visai neseniai J. Timberlake išleido savo šeštąjį studijinį albumą „Everything I Thought It Was“, kuriame yra aštuoniolika visiškai naujų kūrinių, įskaitant hitus „Selfish“ ir „No Angels“.