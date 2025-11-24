 Kada ir kur nušvis eglutės Kauno rajone

2025-11-24 11:00 diena.lt inf.
Kada ir kur nušvis eglutės Kauno rajone / Regimanto Zakšensko nuotr.

Kauno rajono Kalėdų eglė

Lapkričio 28 d. 18 val.

Pilies takas 1, Raudondvaris

Giraitė

Lapkričio 29 d. 14.30 val.

Šv. Šeimos g. 2, Giraitė

Domeikava

Gruodžio 1 d. 18.30 val.

Domeikavos Lietuvos kankinių parkas (Bažnyčios g. 1)

Garliava

Gruodžio 2 d. 18 val.

Garliavos seniūnijos kiemas (Vytauto g. 62)

Voškoniai

Gruodžio 3 d. 17 val.

Voškonių parkas „Liepa“ (Taikos g. 3)

Babtai

Gruodžio 4 d. 18 val.

Babtų miestelio centras

Batniava

Gruodžio 4 d. 18 val.

Kultūros erdvė „Parko 7“ (Parko g. 7, Bubių kaimas)

Mastaičiai

Gruodžio 4 d. 18.30 val.

Mastaičių parkas (J. Lukšos g. 103)

Ringaudai

Gruodžio 4 d. 18.30 val.

Dagilių aikštė (Gėlių ir Žalgirio gatvių sankryža)

Karmėlava

Gruodžio 4 d. 19 val.

Karmėlavos B. Buračo gimnazijos parkas (Vilniaus g. 67)

Girionys

Gruodžio 5 d. 18 val.

Liepų alėja

Vilkija

Gruodžio 5 d. 18 val.

L. Armstrongo estrada Vilkijos miesto parke

Kulautuva

Gruodžio 5 d. 18.30 val.

Kulautuvos centras (Akacijų alėja)

Vandžiogala

Gruodžio 5 d. 19 val.

Vandžiogalos miestelio parkas

Kampiškiai

Gruodžio 6 d. 16 val.

Kultūros pieva (Kampiškių ir Giminių gatvių sankirta)

Saulėtekiai

Gruodžio 6 d. 17 val.

Saulėtekių laisvalaikio salės prieigos (Saulėtekių g. 89, Akuotų kaimas)

Zapyškis

Gruodžio 6 d. 18 val.

Senosios Zapyškio bažnyčios aikštė

Čekiškė

Gruodžio 7 d. 16 val.

Čekiškės miestelio aikštė prie bažnyčios

Lapės

Gruodžio 7 d. 16 val.

Lapių seniūnijos prieigos (A. Merkio g. 1, Lapės)

Rokai

Gruodžio 7 d. 17 val.

Rokų seniūnijos kiemas (Nemuno g. 14, Rokai)

Ilgakiemis

Gruodžio 9 d. 17.30 val.

Pajiesio g. 1 (Ilgakiemio laisvalaikio salė)

Akademija

Gruodžio 9 d. 18 val.

Akademijos eglynėlis (Pilėnų ir Tako gatvių kampas)

Ežerėlis

Gruodžio 10 d. 17.30 val.

Ežerėlio miesto aikštė

Linksmakalnis

Gruodžio 10 d. 18 val.

Linksmakalnio seniūnijos kiemelis (Liepų g. 7)

Kačerginė

Gruodžio 11 d. 17 val.

Liepų parkas (J. Janonio g. 4, Kačerginė)

Užliedžiai

Gruodžio 12 d. 18.30 val.

Užliedžių laisvalaikio salė (Ledos g. 2)

Taurakiemis

Gruodžio 13 d. 17 val.

Taurakiemio seniūnijos kiemas (T. Masiulio g. 6, Piliuona)

Liučiūnai

Gruodžio 14 d. 17 val.

Liučiūnų laisvalaikio salės prieigos (Sodų g. 2, Liučiūnų kaimas)

Kauno rajono muziejaus mandarinų eglė

Gruodžio 19 d.

Pilies takas 1, Raudondvaris

Tado Ivanausko Obelynės sodyba-memorialinis muziejus

Gruodžio 24 d. 23.45 val.

Obelynės g. 8, Akademija

