Kaunas kaip žaidimų aikštelė: Fluxus maršrutas kviečia tirpdyti ribas tarp meno ir gyvenimo

Naujasis žemėlapis – kartu su Kauno paveikslų galerija, kurioje veikia Fluxus kabinetas, ir FLUXUS festivalį organizuojančiais Kauno menininkų namais sukurtas interaktyvus gidas po judėjimo tėvo Jurgio Mačiūno vaikystės miestą, iliustruotas menininkės Gitos Balžekaitės.
Miestas, kuriame viskas prasidėjo
Kaip Jurgis Mačiūnas netikėjo ribomis tarp meno ir kasdienybės, taip ir naujasis maršrutas primena, kad miestas yra pati geriausia aikštelė fantazijai.
15-oje stotelių miestiečiai ir Kauno atradėjai ne tik pasikartos istorinius faktus, bet ir gaus konkrečias instrukcijas – partitūras, kaip patiems virsti „visą parą dirbančiu idėjų fabriku“.
„Kiekvienas pasaulinis judėjimas turi savo pradžią – mažą ir iš pirmo žvilgsnio visai nesvarbią. Todėl šis maršrutas – tai kvietimas į miestą pažiūrėti Mačiūno akimis: čia viskas yra žaidimas, o menas gali ištikti bet kurią sekundę“, – teigė „Kaunas IN“ turizmo ir rinkodaros skyriaus vadovė Raimonda Patapavičienė.
Anot jos, Mačiūno atminties žemėlapis Kaune įrodo, kad genialiausios idėjos gimsta tiesiog gyvenant: pakeliui į darbą, mokyklą, ar stebint debesis nuo modernistinio balkono.
Nuo neįžengiamos aikštės iki kišeninio muziejaus
Maršrutas lankytojus veda per iš pirmo žvilgsnio netikėtas vietas. Pavyzdžiui, Amsterdamo mokyklos muziejus (Vytauto pr. 58) čia atsiskleidžia kaip namas, kuriame dar prieš Jurgio gimimą gyveno jo šeima.
Smalsuoliai taip pat kviečiami užsukti į Kauno paveikslų galeriją, kurioje nuo 1999 m. veikia Fluxus kabinetas. Apsilankius jame, gidas siūlo įkurti asmeninį muziejų tiesiog savo kišenėje, įdedant į ją kasdienį objektą ar net… gandą.
Tarp kitų stotelių – FLUXUS festivalio dalyviams puikiai pažįstama Jurgio Mačiūno aikštė, į kurią likusius metus negalima įžengti, „Aušros“ gimnazija, kurioje mokėsi būsimasis genijus, bei įspūdinga freska, tapusi didžiausia dedikacija Fluxus judėjimui – net 440 kv. m ploto „Senelis išminčius“.
Instrukcija: kaip naudotis miestu?
Maršruto iliustracijose G. Balžekaitė užfiksavo Fluxus būseną – nuolatinį kunkuliavimą ir judesį. Taip jo tyrinėtojai skatinami ne tik skaityti tekstus, bet ir atlikti užduotis – įkvėpti Kauno oro ir iškvėpti Fluxus idėją, nusiųsti nematomą atviruką į praeitį ar pajusti kaimynų rankų šilumą prie bendruomeninės freskos „Fluxus Labas!“.
Skaitmeninę maršruto „Kaunas kaip žaidimas“ versiją bei visas partitūras galima rasti adresu kaunastika.lt
Žemėlapio rengėjai tiki, kad jo tyrinėjimai taps puikiausia fizine ir dvasine mankšta ruošiantis rugsėjo 19-ajai – FLUXUS festivaliui ir kopimui į Parodos kalną.
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