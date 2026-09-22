Kaunas sujungs visus – bliuzo šventė artėja!

„Bliuzas jungia“ – toks festivalio šūkis šiemet skamba ypač tiksliai. „Kaunas Blues“ nesiekia bliuzo sutalpinti į vieną skambesį ar tradiciją. Atvirkščiai - programa keliauja per skirtingas kultūras, kartas ir muzikinius stilius, parodydama, kad bliuzas gali skambėti labai skirtingai, tačiau išlaikyti tą pačią esmę - tikrumą, emociją ir ryšį su klausytoju.
Nuo vienos stygos iki septynių muzikantų
Festivalio pradžia spalio 8-ąją „Volfas Engelman Galerijoje“ pradės Jamaikos muzikantas „Brushy One String“, pasaulyje išgarsėjęs tuo, kad savo muziką kuria vos viena gitaros styga. Jo kūrinio „Chicken in the Corn“ vaizdo įrašas surinko dešimtis milijonų peržiūrų, o neįprastas atlikėjo grojimo būdas tapo jo skiriamuoju ženklu. Vienoje stygoje Brushy sugeba sutalpinti ritmą, melodiją ir perkusiją, o jo pasirodymai dažnai labiau primena muzikos atradimą nei įprastą koncertą.
Po jo į sceną lips Lietuvos alternatyvios muzikos legenda „Ir Visa Tai Kas Yra Gražu Yra Gražu“. Daugiau nei tris dešimtmečius gyvuojanti grupė šiemet mini 40 metų veiklos sukaktį. Septyni muzikantai savo koncertuose balansuoja tarp postpanko, fanko, roko, sarkazmo, ironijos ir makabriškų motyvų, o jų skambesyje galima išgirsti ir neįprastų, egzotiškų instrumentų.
Muzika, kuriai Viduržemio jūra nėra siena
Spalio 9-ąją „Kauno sporto halėje“ pasirodys „ALMARE“ - tarptautinis projektas, kuriame susitinka britų gitaristas Justin Adams, marokietė Yousra Mansour bei italai Alessia Tondo ir Mauro Durante.
Kiekvienas iš jų atsineša savą muzikinę tradiciją. Justin Adams gerai žinomas dėl ilgamečio bendradarbiavimo su Robertu Plantu ir tokiais atlikėjais kaip „Tinariwen“, Rachid Taha ar Sinéad O'Connor. Yousra Mansour yra grupės „Bab L’ Bluz“ įkūrėja, jungianti Maroko gnawa muziką su roku ir psichodelika. Alessia Tondo atstovauja Pietų Italijos muzikos tradicijai, o Mauro Durante yra grupės „Canzoniere Grecanico Salentino“ meno vadovas ir vienas svarbiausių šiuolaikinės pizzica bei taranta muzikos puoselėtojų.
Projekto idėja paremta Viduržemio jūros, kaip ne sienos, o susitikimų erdvės, samprata - vietos, kurioje šimtmečius keliavo žmonės, melodijos ir istorijos.
Po ALMARE sceną užims Jovin Webb iš Luizianos. Pietinių JAV valstijų bliuzo tradicijoje užaugęs atlikėjas nuo vaikystės dainavo bažnyčioje, o nacionalinį dėmesį pelnė 2020-aisiais pasirodęs „American Idol“ ir pasiekęs konkurso dešimtuką. Jo debiutinis albumas „Drifter“ buvo išleistas 2024-aisiais, o rugsėjo 18-ąją pasirodė antrasis albumas „Son of a Sinner“. Webb muzikoje susitinka bliuzas, gospel, soul ir R&B, tačiau labiausiai išsiskiria jo sodrus, iš karto atpažįstamas balsas.
Čikaga, Teksasas ir gyva bliuzo tradicija
Spalio 10-ąją festivalio programa atsigręš į amerikietiškas bliuzo šaknis. Robbin Kapsalis iš Čikagos savo muzikinį kelią pradėjo grupėje „Vintage#18“, kuriai vadovavo beveik dešimtmetį. Ji yra koncertavusi Džono F. Kenedžio scenos menų centre Vašingtone, gastroliavusi su „Living Legends of Chicago Blues“ projektu kartu su John Primer ir Billy Branch. 2025-aisiais išleistas solinis albumas „The Blues Is In The House“ buvo nominuotas „Blues Music Award“.
Tą patį vakarą pasirodys Sugaray Rayford iš Teksaso. Jo muzikoje susitinka bliuzas, gospel, soul ir funk. Muzikinį kelią jis pradėjo dar vaikystėje, dainuodamas ir grodamas būgnais bažnyčioje. Rayfordas yra „Grammy“ nominantas, ne kartą pelnęs „Blues Music Award“, o jo koncertuose rimtos gyvenimo istorijos susitinka su išraiškinga energija ir dėmesiu publikai.
Bliuzas išeis ir į miesto gatves
Šeštadienį, spalio 10-ąją, „Kaunas Blues“ neapsiribos koncertų sale. Kauno stoties rajone vyks nemokama dieninė programa, kurioje Lietuvos atlikėjai skirtingose rajono erdvėse kurs tikro „Juke Joint“ atmosferą. Bliuzas skambės arti žmonių, tarp miesto gyvenimo ir kasdienybės - taip, kaip kadaise skambėjo baruose ir nedidelėse bendruomenių susibūrimo vietose.
Šių metų festivalis ypatingas ir jo organizatoriams - „Gera Muzika Gyvai“ mini 20 metų veiklos sukaktį. Per du dešimtmečius organizacija surengė daugiau nei 500 koncertų, pristatė atlikėjus iš įvairių pasaulio šalių ir išaugino „Kaunas Blues“ festivalį.
„Kaunas Blues“ vyks spalio 8-10 dienomis. Spalio 8-ąją festivalio koncertai vyks „Volfas Engelman Galerijoje“, spalio 9-10 dienomis - „Kauno sporto halėje“, o šeštadienį dieną programa persikels į Kauno stoties rajoną.
Bilietai: www.bilietai.lt
Daugiau informacijos ieškokite: www.gmgyvai.lt
Festivalį finansuoja Kauno miesto savivaldybė.
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