Kaune į susitikimą pakviesti šalies menininkai

Pirmąjį rugsėjo penktadienį Kauno meras Visvaldas Matijošaitis kartu su komanda pakvietė Lietuvos menininkus į neformalų susitikimą. Didžiojoje salėje diskutuota ne tik apie jau įgyvendintus darbus, bet ir apie tai, kaip dar daugiau kokybiško meno galėtų atsirasti Kauno viešosiose erdvėse.
„Norime kalbėtis kaip žmonės su žmonėmis – išgirsti menininkus, jų idėjas ir poreikius. Kaune yra daug erdvių, kurias galima papuošti jūsų darbais. Kviečiu kurti kartu ir toliau pildyti mūsų miesto galeriją po atviru dangumi“, – susitikime sakė meras.
Susitikimo metu Miesto plėtros ir paveldosaugos skyriaus vedėjas Saulius Rimas pristatė „Kauno akcentai“ programą ir „Gyvos sienos“ iniciatyvą bei jų finansavimo ir įgyvendinimo galimybes. Diskusijoje taip pat dalyvavo 60 šalies menininkų, Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyriaus pirmininkė Rebeka Bruder bei savivaldybės specialistai.
„Laukiame įvairių sričių menininkų idėjų – nuo skulptūrų ar dizaino objektų iki gatvės meno ir piešinių ant sienų. Svarbiausia, kad kūrinys būtų kokybiškas, turėtų aiškią idėją ir rastų savo vietą mieste“, – teigė S. Rimas.
Skyriaus vedėjas skatino kūrėjus labiau pažinti Kauną ir neapsiriboti vien tik pagrindinėmis miesto lokacijomis, tokiomis kaip Laisvės alėja, Santakos parkas ar senamiestis. Pasak jo, Kaunas yra senas, gilią istoriją turintis miestas, kuri slypi ne tik jo centre.
„Kauno akcentų“ programa vyksta nuo 2017 metų. Ja siekiama viešąsias miesto erdves papildyti skulptūromis, dizaino objektais, šviesos instaliacijomis, apšvietimo ir gatvės meno kūriniais. Per šį laikotarpį Kaune įgyvendinti jau 155 projektai.
Atskiras dėmesys skirtas ir „Gyvos sienos“ iniciatyvai, leidžiančiai pilkas, tuščias ar laiko ir vandalų pažeistas pastatų sienas paversti meno objektais. Šioje platformoje menininkai gali rasti kūrybai siūlomas sienas, o jų savininkai – susipažinti su autorių darbais ir idėjomis.
Prie tokių projektų gali prisidėti ir daugiabučių bendruomenės. Norint pastato sieną pasiūlyti menui, pirmiausia reikia gauti gyventojų sutikimą. Radus tinkamą menininką ir kūrinio idėją projektas gali būti teikiamas „Kauno akcentų“ programai.
Paraiškos priimamos visus metus ir pildomos elektroniniu būdu. Jei tokios galimybės nėra, jas galima pristatyti raštu. Svarbiausia aiškiai atskleisti kūrinio idėją – pateikti vizualizaciją, foto montažą, eskizą ar kitą vaizdinę medžiagą, leidžiančią įvertinti, kaip siūlomas kūrinys atrodytų konkrečioje aplinkoje. Patvirtintų idėjų įgyvendinimas gali būti finansuojamas visiškai arba iš dalies.
Daugiau informacijos apie „Kauno akcentų“ programą, paraiškų teikimo tvarką ir įgyvendintus projektus galima rasti: akcentai.kaunas.lt/.
Informacija apie „Gyvų sienų“ iniciatyvą, kūrybai siūlomas vietas ir projektų įgyvendinimo kelią skelbiama: gyvosienos.kaunas.lt/.
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