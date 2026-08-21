Kaune paskutinę vasaros savaitę – pokalbiai su Baumila, Žala ir daugiau nei 25 renginiai

Programoje – lenktynininkas Vaidotas Žala, atlikėjas Vaidas Baumila bei muzikiniai vakarai su grupėmis „Frizz“ ir „Biplan“. Nuo rugpjūčio 25 d. KTU kviečia visus pirmakursius į įvadinės savaitės renginius. KTU Studentų reikalų departamento (SRD) direktorė Kristina Skučienė sako, kad KTU Studentų atstovybė (SA) kartu su departamento komanda ypatingą dėmesį skiria tam, jog naujų studentų integracija universitete ir naujame mieste būtų kuo sklandesnė.
„Tai, kad KTU Įvadinę savaitę organizuoja bendra studentų ir universiteto darbuotojų komanda, leidžia būsimiems pirmakursiams suteikti išsamią informaciją apie studijų aplinką, procesus ir tvarkas, o kartu – gauti naudingų patarimų iš jau studijuojančių studentų. Siekiame, kad jų startas naujoje mokymosi aplinkoje būtų kuo sėkmingesnis“, – teigia K. Skučienė.
Diskusijos su garsenybėmis
Įvadinės savaitės programą sudaro daugiau nei 25 skirtingos veiklos, iniciatyvos ir renginiai. Jau rugpjūčio 25 d. studentų lauks veiklos, skirtos lengviau įsilieti į bendruomenę. Tądien vyks piknikas ir meninė instaliacija „Prasipuršk“, diskusija „Studentas studentui: griaunam studentijos mitus“ bei stalo žaidimų vakaras.
„Tai socialinė, kultūrinė ir bendruomeninė integracija, padedanti pirmakursiams pažinti naują aplinką, žmones ir emociškai pasiruošti studijų pradžiai. Kiekvieną Įvadinės savaitės vakarą vyks neformalūs teminiai Studentų atstovybės renginiai, orientuoti į įvairius studentų pomėgius“, – akcentuoja K. Skučienė.
Rugpjūčio 26-ąją studentai galės dalyvauti pranešimuose su koučeriu Robertu Armonaičiu, lenktynininku V. Žala ir diskusijoje „Ar įmanoma suspėti visur ir neprarasti savęs?“, kurioje dalyvaus universiteto darbuotojai.
Tą pačią dieną pradžios mentoriai susitiks su akademinėmis grupėmis, o vakare pirmakursių lauks detektyvinis iššūkis „Centro paslaptis“ ir pasivažinėjimas riedučiais renginyje „Vakaras ant ratų“.
Vienas didžiausių įvadinės savaitės renginių, kuriame dalyvauja įvairių kursų studentai, o kartu ir darbuotojai – organizacijų mugė. KTU SA prezidentas Vilius Medika, prisimindamas pirmuosius žingsnius universitete, išskiria būtent šį renginį, kuriame jis suprato, kiek daug galimybių studentams suteikia studentiškos organizacijos.
„Nuo savanorystės ir renginių organizavimo iki galimybės ugdyti lyderystės, komunikacijos bei komandinio darbo įgūdžius. Šis apsilankymas paskatino mane įsitraukti į studentišką veiklą, kuri tapo neatsiejama mano studijų metų dalimi“, – teigia V. Medika.
Be šio svarbaus renginio, rugpjūčio 27 d. pirmakursiai galės susitikti su atlikėju V. Baumila, įsitraukti į diskusiją su universiteto studentais, sudalyvauti orientacinėse varžybose „City Rally“ ir komedijos vakare „Stand‘inas“.
Ne tik renginiai, bet ir dovanos
Renginys, kurio neturėtų praleisti nė vienas KTU pirmakursis, yra rugpjūčio 28 d. vyksiančios pirmakursių krikštynos. Anot V. Medikos, tai vienas įsimintiniausių įvadinės savaitės renginių, kurio metu pirmakursiai smagiai praleidžia laiką ir susipažįsta su kitais studentais, kuria pirmuosius ryšius bei pradeda jaustis tikra universiteto bendruomenės dalimi.
K. Skučienė priduria, kad įvadinės savaitės veiklos aktualios ne tik bakalauro, bet ir magistrantūros studentams. Anot jos, neretai į magistrantūrą įstoję studentai nusprendžia nedalyvauti įvadinėje savaitėje, nes dėl jų turimos studijų ar profesinės patirties ji tampa mažiau aktuali.
„Vis tik įvadinės savaitės veiklose kviečiu bei rekomenduoju dalyvauti ir magistrantūros studentams, nes tai vieta atnaujinti ryšius, užmegzti naujas vertingas pažintis. Rugpjūčio 31 d. studentų laukia ypatingai svarbūs susitikimai ir pažintis su studijų informacija. Šių veiklų tikslas yra užtikrinti, kad studentas suprastų KTU studijų sistemą, akademinę aplinką, gautų pagrindines žinias apie studijų vykdymą“, – akcentuoja KTU SRD direktorė.
Taip pat įvadinės savaitės metu bus dalijamas „Starter Pack“ rinkinys pirmakursiams, kurį sudarys kuprinė, studento užrašų knyga, kortelių piniginė, Kauno viešojo transporto kortelė „Žiogas“ ir kitos malonios staigmenos. Pirmakursiai bus asmeniškai informuoti apie dovanos rezervaciją, pasiėmimo vietą ir laiką.
Be jau minėtų veiklų, studentų laukia ekskursija ir paskaita „Pirmasis žvilgsnis į universitetą“, akademinė paskaita fakultete, ekskursija „Susipažink su fakultetu“, filmų vakaras „Termosai“ ir muzikinis vakaras „Aš, tu ir muzika“, kuriame pasirodys grupės „Frizz“ ir „Biplan“.
Įvadinę savaitę vainikuos KTU studentų miestelyje vyksianti rugsėjo 1-osios šventė – KTU studentų, dėstytojų ir darbuotojų bendruomenės piknikas, skirtas pasitikti naujus mokslo metus.
Naujausi komentarai