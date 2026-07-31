Kaune – plikių antplūdis: gerbėjai renkasi į Pitbull'io koncertą

Atkartojo įvaizdį
Atlikėjo gerbėjus galima atpažinti iš tolo – susiklosčiusi tradicija dėvėti baltus marškinius, tamsius akinius ir pliką galvą primenančią aptemptą kepuraitę.
Atrodo, kad dalis į koncertą einančių žmonių susiruošė ne tiesiog klausytis muzikos, o kelioms valandoms tapti pačiu „Mr. Worldwide“.
Gerbėjai renkasi į Pitbull'io koncertą
Publika atkartoja paties amerikiečių atlikėjo, į Kauną užsukusio su „I'm Back“ turu, įvaizdį.
Tikrasis šios superžvaigždės vardas – Armando Christian Pérez. Jo koncertuose gerbėjams būna skirtas nemažas vaidmuo. Stadionai ošia kartu, skanduoja „Dale!“, ir, sprendžiant iš ankstesnių turo koncertų, patys tampa savotiška scenos dalimi.
Prieš Pitbull'io pasirodymą publiką Kaune apšildys reperis Lil Jon. Atidarymo DJ setas – nuo DJ LAZ.
Nemirtingi hitai
Atlikėjas, kurį išgirsti ir pamatyti Kaune, kai kurie gerbėjai sukorė ir itin didelius atstumus, išgarsėjo su tokiais hitais kaip „Get Low“ (su The East Side Boyz) ir „Yeah!“ (kartu su Usher ir Ludacris), o jo muzika nuolat skamba didžiausiuose pasaulio klubuose bei festivaliuose.
Armando Christian Pérez per du dešimtmečius tapo vienu įtakingiausių pop ir latino muzikos vardų pasaulyje.
Žinomiausi jo kūriniai – „Give Me Everything“ (su Ne-Yo), „Timber“ (su Kesha), „International Love“, „Feel This Moment“ (su Christina Aguilera) ir daugelis kitų.
Į jo turų programą įtraukiamos ir dainos, prie kurių Pitbull'is prisidėjo kaip kviestinis atlikėjas.
Dėl „šuns“ išvarytas futbolas
Pitbull'io koncertas Kaune buvo atsidūręs ir futbolo fanų dėmesio centre. Dėl šio renginio iš Dariaus ir Girėno stadiono teko iškelti svarbias futbolo rungtynes. UEFA Čempionų lygos atrankos antrąjį etapą pasiekęs FK „Kauno Žalgiris“ turėjo žaisti namų mačą su Farerų salų čempione KÍ, tačiau stadionas jau buvo rezervuotas liepos 31-osios koncertui.
Nepavyko sukeisti rungtynių namuose ir išvykoje tvarkos, todėl Kauno klubui teko ieškoti kitos aikštės – pasirinktas Jonavos stadionas. Laimei, žalgiriečiai laimėjo šį susitikimą.
Minios žmonių
Kaunui didelių koncertų scenarijus jau pažįstamas. Jie tapo miesto kasdienybės dalimi – niekam nebe naujiena, kad keičiasi eismo organizavimas, viešojo transporto apkrovos, minios žmonių aplink stadioną ir minios besileidžiančiųjų pėstute nuo Parodos kalno.
Dariaus ir Girėno stadione vykę Edo Sheerano koncertai pritraukė daugiau kaip 80 tūkst. žmonių. Čia koncertavo ir Robbie Williams, Justin Timberlake, Post Malone bei kt.
Pitbull'is Kaune dar pasirodys ir šį rudenį. Lapkričio 30-ąją jis su taip pat su Lil Jon koncertuos „Žalgirio“ arenoje.
(be temos)
(be temos)