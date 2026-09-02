Kaune startuoja „Kultūrų sodas 2026“: vyks ekskursijos ir koncertas, rengiamas protmūšis

Organizatorių teigimu, šių metų programa lankytojams leis pažvelgti į Kauną iš skirtingų kultūrų perspektyvų ir atrasti istorijas, kurios tapo neatsiejama miesto tapatybės dalimi.
Renginiuose bus pristatomas Lietuvos totorių, romų, karaimų, sentikių, evangelikų liuteronų ir žydų kultūrinis paveldas, taip pat Kauno musulmonų bendruomenės istorija.
Renginių ciklas trečiadienį prasidės protmūšiu „15.4 kultūros“.
Kitomis dienomis bus organizuojamos teminės ekskursijos bei paskaitos apie Kauno vokiečių kultūros ir pramonės paveldą, daugiakultūrį miestą, Lietuvos totorius Kaune XV–XXI amžiuje, romų kultūrą, istoriją.
Atskiruose renginiuose lankytojai bus kviečiami susipažinti su karaimų kultūra, Kauno sentikių, evangelikų liuteronų ir žydų paveldu, aplankyti Kauno mečetę bei choralinę sinagogą.
Programoje numatyta ir ekskursija „Kaunas ir senovės Egiptas“, anot organizatorių, atskleisianti mažiau žinomus miesto kultūrinius ryšius.
Didžiausias festivalio renginys vyks rugsėjo 12 dieną Istorinės Prezidentūros sodelyje. Popiet čia vyks šventinis koncertas ir edukacijų mugė.
Pirmą kartą tautinių bendrijų festivalis vyko 2018-aisiais.
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