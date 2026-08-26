Kaune vyks Zelčiūtės ir Budraičio poezijos ir fotografijos knygos pristatymas

Jame bendros kūrybos puslapius atvers poetė Dovilė Zelčiūtė ir fotomenininkas, kino ir teatro aktorius, Nacionalinės premijos laureatas Juozas Budraitis. Kartu su autoriais renginyje dalyvaus knygos dizainerė Inesa Dudėnaitė, rašytoja Aldona Ruseckaitė, o pokalbį moderuos literatūrologas poetas Ramūnas Čičelis.
Prieš pusantrų metų prasidėjusi Zelčiūtės draugystė su Budraičiu greitai virto kūrybiniu dialogu. Iš pradžių „atsirado“ Budraičio kurta nuotrauka –Zelčiūtės romano „Radybos“ viršeliui (Slinktys, 2025).
O knygoje „Žengiu į rūką“ abu kūrėjai keliauja kviesdami vienas kitą ir skaitytojus į patirčių atpažinimą, poezijos ir fotografijos pokalbį.
Aktorius visą gyvenimą domisi poezija, nesiskirdamas su knygomis kaip ir su savo fotoaparatu. Aistra fotografuoti Juozas Budraitis užsidegė dar jaunystėje, kai teisės studentą kino režisieriai ėmė kviesti filmuotis. Juozo fotoarchyve ėmė kauptis režisierių, aktorių, dailininkų, operatorių ir nematomų kino žmonių portretai.
2012 m. įvyko Juozo Budraičio fotografijų parodos „Mano kinas. 1970–1990“ atidarymas, o 2014 m. Vilniaus „Elysium“ galerijoje buvo pristatyta Vilniaus vaizdų ir veidų kolekcija-paroda „Sienos ir žmonės“.
2016 m. Lietuvos dailės muziejus išleido nepretenzingą, tačiau ypatingą savo atmosfera Juozo fotografijų knygą „Mano Paryžius: slampinėtojo eskizai“.
Kai dešimtmetį Budraitis vaidino Kauno dramos teatro scenoje, būsimoji rašytoja savo didžią laiko dalį leido tame pačiame teatre: paauglė buvo neatplėšiama nuo savo tėvų aktorių gyvenimo.
Zelčiūtė yra parašiusi ne vieną knygą apie fotografiją: „Drama be taisyklių: Algimanto Aleksandravičiaus portretas“ (Nemunas, 2006); „Mirties kilpa lietuvių fotografijoje“ (Nemunas, 2007); rašė įvadinius straipsnius garsių fotomenininkų albumams.
Poezijos ir fotografijos sąskambiuose kūrė drauge su fotomenininkais Algimantu Aleksandravičiumi (knyga „Stotys“, Jotema, 2006), su Vytautu Tamoliūnu (paroda Kauno menininkų namuose), 2021 m. surengė dviejų žanrų parodą „Palengva (ati)tirpsta“ su fotomenininke Milda Kiaušaite.
Renginio metu bus galima įsigyti pristatomą knygą, o autoriai mielai sutiks pasirašyti.
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