Kauno gimtadienis sugrįžta ir į atsinaujinusią Rotušės aikštę

Gegužės 22–24 dienomis vyksianti miesto šventė žada vieną intensyviausių programų per pastaruosius metus – nuo koncertų, diskotekų ir šviesų instaliacijų iki šeimų pramogų, sporto renginių, meno, maisto ir vandens pramogų.
Didelis dėmesys šiemet skiriamas atgijusiai Rotušės aikštei, Santakos parkui bei Nemuno krantinėms. Kaunas 618-ąjį gimtadienį pasitinka su renginių gausa, kuri apims praktiškai visą miesto centrą.
Jau gegužės 22 dieną Santakos parkas virs pagrindine šeimų ir pramogų zona. Čia lankytojų lauks batutų parkas, vaikų pramogos, saldumynų mugė, interaktyvūs užsiėmimai su muilo burbulais, edukaciniais eksperimentais ir animatoriais. Tuo metu maisto mėgėjai galės lankytis „Open Kitchen“ erdvėje, kur įvairūs maisto projektai kvies ragauti gatvės maisto iš viso pasaulio.
Muzikos mėgėjų taip pat laukia itin intensyvi programa. Santakos parke vyks festivalis „BandFest Kaunas 2026“, kuriame pasirodys jaunimo bei profesionalūs orkestrai, o senamiestyje ir Laisvės alėjoje nusidrieks orkestrų paradas. Vakare šventinė atmosfera persikels į Rotušės aikštę bei Aleksoto apžvalgos aikštelę, kur vyks atviros diskotekos po dangumi. Vienu ryškiausių vakaro akcentų taps italų DJ Francesca Efee Sulis pasirodymas Rotušės aikštėje.
Šventės organizatoriai nepamiršo ir gurmaniškų patirčių. Gegužės 22-osios vakarą Vilniaus gatvėje bei aplinkinėse senamiesčio erdvėse vyks „Kauno gimtadienio vakarienė“, kurios metu restoranai, barai ir kūrybinės iniciatyvos kurs bendrą vakarėlio atmosferą su gyva muzika bei šokiais.
Penktadienio vakarą miestą papildys ir vizualiniai akcentai – Neries upėje ties Vyčio paminklu veiks fontanų instaliacija, o Santakos tiltą nušvies šviesų instaliacija „TARP“.
Gegužės 23 dieną programa taps dar intensyvesnė. Nuo ryto Nemune prasidės kultūrinis plaukimas „Švęskime upę! 2026“, o Santakos parke vyks vandens motociklų slalomo varžybos, vaikų erdvės, aitvarų edukacijos, knygų dirbtuvės bei įvairios sporto veiklos.
Kauno pilies prieigose įsikurs viduramžių miestelis, klasikinių automobilių paroda bei turizmo gatvė. Tuo metu Nemuno saloje vyks festivalio „Audra“ programa su gyvos muzikos ir elektroninės muzikos scenomis.
Vakarinėje programoje Santakos parke koncertuos Merūnas Vitulskis su orkestru „Sinfonietta“, Gabrielė Vilkickytė bei Rokas Yan. O vienu pagrindinių visos šventės akcentų taps finalinis šou „Stichijų Santaka“ – ugnies, vandens ir muzikos reginys ties Kauno pilimi.
Po vidurnakčio veiksmas vėl persikels į Rotušės aikštę, kur vyks akrobatų, lazerių ir muzikos šou „Tarp dangaus ir žemės“, o naktinės dūzgės tęsis „Taboo“ naktiniame klube.
Sekmadienį, gegužės 24 dieną, Kauno gimtadienis tęsis ramesne, šeimoms ir bendruomenei skirta nuotaika. Santakos parke vyks kalanetikos treniruotė, vaikų renginiai, aitvarų dirbtuvės, funkcinio sporto varžybos bei koncertai.
Vienu svarbiausių sekmadienio akcentų taps šv. Mišios už Kauno miestą ir jo gyventojus Kauno arkikatedroje bazilikoje, minint Kauno arkivyskupijos įsteigimo šimtmetį.
Vakare Santakos parke koncertuos Martynas Kavaliauskas ir „Rubininis“ Kauno choras, o šventinį savaitgalį tradiciškai užbaigs šviesų instaliacija ant Santakos tilto.
Šių metų Kauno gimtadienio programa rodo aiškią miesto centro ir senamiesčio sugrįžimo kryptį. Po ilgus metus trukusių rekonstrukcijų Rotušės aikštė, Vilniaus gatvė ir Santakos erdvės vėl tampa pagrindine miesto švenčių scena, į kurią savaitgalį plūs tūkstančiai kauniečių ir miesto svečių.
