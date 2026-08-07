Kauno knygų mugė rengia didžiausią literatūros ir kultūros šventę – jai skirta visa „Žalgirio“ arena

Antroji Kauno knygų mugė vyks rugsėjo 18–20 d. Praėjusiais metais renginį aplankė daugiau nei 20 tūkst. žmonių.
Erdvė literatūros ir skaitytojų bendrystei
„Kaunas visada buvo miestas, kuriame žmonės vertina žinias, knygas ir prasmingą bendrystės laiką. Džiaugiamės, kad Kauno knygų mugė jau antrą kartą suburs tūkstančius kauniečių ir miesto svečių, kad jie čia atras įkvepiančių autorių ir įdomių pokalbių. Tikiu, kad kiekvienas iš šio renginio išsineš ne tik naują knygą, bet ir naujų minčių bei prasmingų patirčių“, – sakė Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis.
Drauge su lankytojais auganti Kauno knygų mugė šiais metais siekia sukurti erdvę, kurioje bus galima ne tik įsigyti knygų, bet suburti literatūros bendruomenę – leidėjus, autorius, bibliotekininkus, mokytojus, jaunuosius skaitytojus, šeimas.
Ypatingas dėmesys skirtas kultūrinei programai: ruošiamos naujos teminės erdvės, vietos kūrybinėms dirbtuvėms ir edukacijoms.
Viena ryškiausių mugės naujovių – didžiulė Lietuvos bibliotekų erdvė, gavusi „Bibliotekų forumo“ pavadinimą. Čia su skaitytojais bendraus skirtingų šalies regionų bibliotekos. Bibliotekų programoje numatytos dešimtys edukacijų, parodų ir interaktyvių veiklų, taip pat skaitytojų klubų moderatorių forumas „Atviras skaitytojų klubas“, subursiantis bibliotekų bendruomenę iš visos Lietuvos.
Speciali erdvė bus sukurta jauniesiems skaitytojams. Vaikai ir moksleiviai čia galės dalyvauti literatūriniuose protmūšiuose, kuriuos ves vaikų literatūros ekspertė Eglė Baliutavičiūtė. Organizatoriai tikisi, kad ši programa paauglius padės labiau įtraukti į skaitymo pasaulį ir parodyti jiems, jog literatūra gali būti šiuolaikiška ir labai azartiška.
Mugės renginiams – visas amfiteatras
Didžiausi mugės renginiai vyks net 450 vietų turinčiame „Pegaso amfiteatre“. Čia planuojami svarbiausi mugės įvykiai – susitikimai su ryškiausiais autoriais, knygų pristatymai ir diskusijos.
Knygynų tinklo „Pegasas“ vadovė Jurga Sakalauskaitė sako, kad Kauno knygų mugė suteikia unikalią galimybę vienoje vietoje sutikti įvairiausių skaitytojų, stebėti jų pasirinkimus, išgirsti lūkesčius ir suprasti, kaip keičiasi skaitymo įpročiai. Būtent todėl knygynų tinklas nusprendė tapti Kauno knygų mugės mecenatu.
„Norime prisidėti prie renginio, kuris augina skaitytojų bendruomenę, skatina atrasti skaitymo džiaugsmą“, – teigė J. Sakalauskaitė.
Lankytojai mugėje taip pat galės atrasti Lietuvos leidėjų asociacijos erdvę, atvirą renginių sceną bei kitas naujas mugės vietas.
Kauniečiai pirmieji atras knygų naujienas
„Auganti Kauno knygų mugė kviečia ne skubėti, o būti – praleisti savaitgalį ten, kur susitinka literatūra, autoriai ir skaitytojai. Mugėje lauks dešimtys renginių skirtingo amžiaus lankytojams – nuo susitikimų su mylimais autoriais ir diskusijų apie šiandienos aktualijas iki veiklų vaikams. Norime, kad kiekvienas renginyje atrastų kažką savo: naują knygą, netikėtą autorių, įkvepiantį pokalbį ar bendraminčių “, – sakė Lietuvos leidėjų asociacijos prezidentė Dovilė Zaidė.
Mugės bendraorganizatorė neabejoja, kad Kaune formuojasi nauja tradicija, papildysianti kultūros renginių erdves. „Beveik Lietuvos viduryje rengiama knygų mugė, tikiu, taps svarbia bendrystės vieta, kurioje gims naujos idėjos ir projektai. Gyvas, nuoširdus bendravimas šiame elektroniniame amžiuje yra nepaprastai svarbus – susitikę juk ne tik kalbamės, bet ir mokomės išklausyti kito nuomonę, diskutuoti“, – teigė D. Zaidė ir priduria, kad rudenį netrūksta literatūros naujienų, taigi, Kauno mugės lankytojai bus pirmieji, kuriuos jos pasieks.
Kauno knygų mugę organizuoja Lietuvos leidėjų asociacija ir „Ekspozicijų centras“. Mugės mecenatas – didžiausias šalies knygynų tinklas „Pegasas“. Informacinis partneris – LRT. Renginį iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno miesto savivaldybė. Išsamesnė informacija – https://www.parodos.lt/parodos/kauno-knygu-muge-2026/.
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