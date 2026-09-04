Kauno kultūros mugė: nuo špagatų iki smegduobių

Tapo pažinčių svetaine
Teatrai, scena, performansas, dailė, fotografija ir vizualusis menas, muziejai ir kultūros paveldas, muzika ir koncertinė kultūra, bibliotekos, leidyba ir kultūros informacija, bendruomenės ir iniciatyvos, kūrybinės industrijos ir inovacijos.
Vienoje vietoje susirinkus tiek skirtingų veiklų atstovų labai aiškiai matyti, koks įvairus ir kiek daug gali pasiūlyti Kaunas bei kultūros sektorius.
Premjeros, edukacijos, parodos, ekskursijos, susitikimai, koncertai ir t.t. Nepraleiskite progos pasikalbėti, iš arti susipažinti su organizacijų veikla, naujojo sezono ypatumais.
Kai kuriuose stenduose lankytojas tampa nebe stebėtoju, bet dalyviu. „Žmogus, kuris šiandien sustojo pasikalbėti apie spektaklį ar parodą, rytoj gali tapti jos lankytoju“, – svarstė vienas mugės dalyvių. „Čia kaip savotiška kultūros pažinčių svetainė“, – apibendrino kitas lankytojas.
Kur jis iš viso yra?
Mugėje greta tradicinių kultūros institucijų – tokie dalyviai kaip tatuiruočių studija, cirkas, jaunimo organizacija, keramikos akademija ar sporto muziejus.
Be to, mugėje dalyvauja ne tik Kauno organizacijos – sąraše yra Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras ir Pasvalio krašto muziejus.
„Visi priėjusieji sakė, kad Pasvalys yra toli“, – paklausta, kokių klausimų, reakcijų sulaukė iš lankytojų, portalui kauno.diena.lt sakė Pasvalio krašto muziejaus renginių ir parodų kuratorė Justina Nemeikšienė.
„Čia pirmas klausimas. Antras – sako: ne, nevažiuosim, nes Lietuvos pakraštyje. O kitas klausimas – kur iš viso yra Pasvalys“, – sakė atstovė, tikinusi, kad nusigauti į Pasvalį verta. Šis miestas – kitų metų Lietuvos kultūros sostinė. Todėl ir muziejaus atstovai ir pakviesti į Kauno kultūros mugę.
Ką lankytojui galėtų pasiūlyti, jeigu jis vis dėlto ryžtųsi pasukti Pasvalio link? Juk ne taip ir toli. „Turime vienintelį pasaulyje smegduobių parką, kitų nuostabių vietų“, – vardijo muziejaus atstovė.
Nuo prancūziškos muzikos iki „Fluxus“
Kol vieni lankytojai analizavo Kauno filharmonijos naujojo sezono repertuarą, kiti stovėjo eilėje prie Nacionalinio Kauno dramos teatro stendo, treti laiką leido su Baltijos cirko atstovais.
Ši seniausia Lietuvos profesionali cirko organizacija sudarė galimybes visiems norintiems pasijusti cirko gimnastais, pasijausti oro akrobatais, pabandyti atkartoti parodytą gimnastikos judesį ar pažongliruoti.
Mugės scenoje ir prancūziška muzika, Kauno šokio teatro „Aura“ pasirodymas, ir grupės „Opera“ koncertas.
Penktadienį dalyviai buvo kviečiami čia pat pasivaikščioti V. Putvinskio gatve atkreipiant dėmesį į jos įdomybes, o šeštadienį bus siūloma pažvelgti į Kauno Naujamiestį per tarpukario moterų istorijas. Taip kultūros mugė tampa ne tik susitikimo vieta, bet ir starto tašku pažinti miestą.
Pokalbių klubas
Aikštėje įrengtoje scenoje – pokalbiai įvairiomis temomis. Viena iš šeštadienio diskusijų – ar kultūra bendrauja su lankytoju. Kultūros organizacijos šiais laikais konkuruoja ne tik tarpusavyje, bet ir su socialiniais tinklais, vaizdo platformomis, renginių gausa ir žmogaus laiku, kurio visiems pasiūlymams neužtenka.
Taip pat bus klausiama, ar pats Kaunas įkvepia kurti. Kauno kultūrinis identitetas – nuo tarpukario modernizmo iki šiuolaikinio meno, nuo M. K. Čiurlionio iki „Fluxus“, nuo didžiųjų muziejų ir teatrų iki mažų studijų bei nepriklausomų iniciatyvų.
Programa https://kmn.lt/lt/renginiai/kauno-kulturos-muge-2026
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