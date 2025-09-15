Kauno „Oktoberfeste“ – Bavarijos princo vizitas: lietuviškame festivalyje lankysis jau antrąkart

„Labai džiaugiuosi galėdamas dar kartą sugrįžti į Kauną. Čia vykstantis festivalis man paliko ypatingą įspūdį – šilti žmonės, nuostabus miestas, šventinė atmosfera ir pagarba tradicijoms. Tai vienintelis „Oktoberfestas“ Baltijos šalyse, turintis mūsų šeimos partnerystę, todėl jis man itin artimas“, – sakė Jo Karališkoji Didenybė.
Karališkos tradicijos Kaune
Bavarijos karališkoji šeima Kauno „Oktoberfeste“ lankosi jau trečius metus iš eilės – 2023 m. festivalį atidarė princas Karl von Bayern su žmona, o 2024 m. šventėje dalyvavo Bavarijos princas Luitpoldas. Princo protėvis, karalius Liudvikas I, buvo legendinio Miuncheno „Oktoberfesto“ iniciatorius 1810 m., todėl Jo Karališkosios Didenybės dalyvavimas Kauno šventėje – simbolinis tiltas tarp Bavarijos ir Lietuvos.
„Mūsų tikslas – kurti ne tik linksmą, bet ir autentišką šventę. Džiaugiamės, kad ją palaiko pati karališkoji šeima, o Bavarijos princas Luitpoldas vėl lankysis Kaune. Tai stiprina mūsų bendrystę ir leidžia Lietuvos publikai iš arti pajusti tikrąsias bavariškas tradicijas“, – teigė „Volfas Engelman“ generalinis direktorius Marius Horbačauskas.
Naujasis karališkas gėrimas
Šių metų festivalyje lankytojai turės progą paragauti ir naujojo putojančio gėrimo, verdamo pagal autentišką Kaltenbergo pilies receptą, laikantis griežtų Alaus grynumo įstatymo reikalavimų. Jį Kauno aludariai pradėjo virti šiemet, pranešus apie plečiamą bravoro ir Bavarijos princo Luitpoldo bei jo valdomos bendrovės „König Ludwig International“ bendradarbiavimą.
„Prieš porą metų pradėjome bendradarbiauti su „Volfas Engelman“ ir suteikėme jiems leidimą virti mūsų karališką gėrimą Lietuvoje. Rezultatai pranoko lūkesčius, todėl praėjusiais metais ne tik pratęsėme, bet ir išplėtėme mūsų partnerystę, pristatydami dar vieną mūsų šeimos tradicijų įkvėptą gėrimą. Visi, apsilankę Kaune rugsėjo 19 ir 20 dienomis, galės jo paragauti“, – sakė Bavarijos princas Luitpoldas.
M. Horbačauskas priduria, kad su karališkąja šeima jaučia turintys ne vieną sąlyčio tašką – požiūrį į kokybę, meistrystę, galutinį rezultatą.
„Tai ne tik produktas, bet ir istorija apie šimtmečius puoselėjamą aludarystės meistriškumą ir pagarbą tradicijoms, kurią pasakojame kartu su Bavarijos princu Luitpoldu“, – sakė bravoro vadovas.
Nemokama šventė visiems
Kauno „Oktoberfestas“ šiemet vyks rugsėjo 19–20 d. „Volfas Engelman“ bravoro vidiniame kieme. Pirmąją dieną nuo 17 val. festivalį atidarys Bavarijos princas Luitpoldas, lydimas tradicinio statinės atidarymo ritualo ir gyvos muzikos. Lankytojai galės paragauti litriniuose bokaluose pilstomų gėrimų, vokiškų patiekalų – nuo karkų ir dešrelių iki minkštųjų brecelių – bei pasimėgauti gyvomis grupės „Allegretto.Band“ melodijomis ir DJ programa.
Renginio organizatoriai primena, kad festivalis atviras visiems – atvykti ir mėgautis švente galima nemokamai. „Vietos užteks visiems – šiemet šventė vyks dvigubai didesnėje palapinėje nei pernai. Specialiai be stalų rezervacijos atvyksiantiems lankytojams palapinėje bus palikta 10 laisvų stalų, prie kurių iš viso galės susėsti 80 žmonių. Vietos gausiai bus ir lauke: čia turėsime 20 tokių stalų bei 50 stovimų stalų, išdėstytų per visą teritoriją. Tad norintys prisėsti, patogiai atsigerti, pavalgyti ar tiesiog pasidėti bokalą tikrai ras galimybę. Čia pat bus įsikūrusi ir žaidimų zona, kur lauks „Margo miško“ įtraukiantys mediniai žaidimai ir daugybė kitų pramogų“, – sakė bravoro aludarystės kompetencijų centro koordinatorė Audronė Saulėnienė.
Renginio informacija
Šventė vyks rugsėjo 19 ir 20 dienomis Kaune, „Volfas Engelman“ bravoro vidiniame kieme, M. K. Čiurlionio g. 5. 19 d. svečiai laukiami nuo 17 val., koncerto pradžia – 18 val. 20 d. durys atidaromos 16 val., o į „Oktoberfesto“ palapinę bus galima patekti nuo 17 val. Renginyje gali dalyvauti asmenys nuo 20 metų.
Šventinius kostiumus galite išsinuomoti čia: https://www.burte.lt/, https://www.kostiumunuoma.com/, https://www.tejasalonas.lt/, https://www.karnavalas.lt/index.html. Jei norite įsigyti savo aprangą, tai galite padaryti čia: dirndl.com.
