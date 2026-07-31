Kauno stadioną drebino Pitbull'is: įspūdingas šou, hitai ir minia antrininkų

Dar gerokai prieš atsidarant stadiono vartams prie jų pradėjo rinktis pirmieji žiūrovai. Daugelis siekė patekti kuo arčiau scenos ir užsiimti geriausias vietas, todėl eilės nusidriekė dar gerokai prieš renginio pradžią.
Vakaro programą pradėjo vienas ryškiausių hiphopo vardų – legendinis amerikiečių reperis Lil Jon. Netrukus scenoje pasirodęs ir pats Pitbull'is nė minutei neleido suabejoti, kodėl jau daugiau nei du dešimtmečius išlieka viena ryškiausių pasaulio popmuzikos figūrų.
Per beveik dvi valandas trukusį pasirodymą nuskambėjo beveik visi kūriniai, pavertę atlikėją pasauline superžvaigžde – „Don't Stop The Party“, „Hotel Room Service“, „Fireball“, „International Love“, „Rain Over Me“, „Feel This Moment“, „Time of Our Lives“, „Give Me Everything“, „Timber“ ir daugybė kitų hitų.
Pitbull, Ke$ha – Timber
Vienas po kito skambėję kūriniai stadioną pavertė milžiniška šokių aikštele. Daugeliui stadione susirinkusių gerbėjų tai tapo nostalgišku sugrįžimu į laikus, kai Pitbull'io muzika dominavo radijo stotyse, vakarėliuose ir muzikos topuose visame pasaulyje.
Gerbėjai renkasi į Pitbull'io koncertą
Ne paslaptis, kad į koncertą tilpo ne visi – beveik visi bilietai buvo išparduoti per pirmąsias prekybos bilietais dienas, tad dėl milžiniško publikos susidomėjimo Pitbull'is jau lapkričio 30 dieną sugrįš į Kauną, kur surengs koncertą „Žalgirio“ arenoje. Gerbėjų Lietuvoje lauks dar viena galimybė gyvai išgirsti visus didžiausius „Mr. Worldwide“ hitus ir tapti pasaulinio Pitbull'io fenomeno dalimi.
Pitbull, Ke$ha – Timber
Per savo karjerą Pitbull'is išleido vienuolika studijinių albumų, pardavė daugiau nei 25 milijonus albumų ir per 100 milijonų singlų kopijų. Vien „YouTube“ jo vaizdo klipai peržiūrėti daugiau nei 15 milijardų kartų.
Pitbull'is yra dirbęs su ryškiausiomis pasaulio muzikos žvaigždėmis – Jennifer Lopez, Christina Aguilera, Kesha, Ne-Yo, Enrique Iglesias, Shakira, Usher, Akon, Marc Anthony, Sean Paul ir daugybe kitų atlikėjų. Tarp jų – ir Lil Jon, kuris liepos 31-ąją taip pat žengs į didžiausio stadiono Baltijos šalyse sceną.
Praėjusiais metais Pitbull'is surengė itin sėkmingas gastroles Europoje, kur bilietai į didžiausias arenas buvo išpirkti akimirksniu. Vien Londono „O2“ arenoje atlikėją stebėjo 20 tūkstančių susirinkusiųjų gerbėjų.
Pitbull – Give Me Everything ft. Ne-Yo, Afrojack, Nayer
Pitbull'io koncertą Lietuvoje pristatė didžiausias renginių organizatorius Baltijos šalyse „Live Nation Lithuania“.
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