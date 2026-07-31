Kauno stadione – grandiozinis koncertas: scenoje pasirodęs Pitbull'is kreipėsi į gerbėjų minią

„Ačiū“, „Labas“, – iš karto lietuviškai pasisveikino Pitbull'is. „Kas atėjot pašėlti?“ – pasitikslino atlikėjas.
Dainininkas vos išėjęs į sceną jau žliaugė prakaitu. Kaune šįvakar ir taip neišpasakytai tvanku, o jis dėvėjo ilgas kostiumo kelnes, marškinius ir švarką. Tačiau po kelių dainų priėmė kitą sprendimą dėl aprangos – į sceną grįžo nusimetęs švarką.
Pitbull'is kalbėjo apie muzikos galią, išreiškė dėkingumą visiems atėjusiems į koncertą ir siaučiant miniai dainavo toliau.
Dalis žmonių į tai, kas vyksta scenoje, žvelgia per telefono ekranus, nes skuba užfiksuoti smagiausias akimirkas, kuriomis vėliau ar čia pat galės pasidalyti socialiniuose tinkluose, dar kartą pasigėrėti patys, su viltimi, kad ir vėl užplūs tokios pat ramiai neleidžiančios stoviniuoti emocijos.
Tai, kad šis vakaras stadione bus išskirtinis, buvo aišku dar iki suskambant muzikai. Renginio prieigos pildytis ėmė gana anksti, o žmonių sraute – ne tik kauniečiai, bet ir gerbėjai iš visos Lietuvos ir užsienio.
Nors vakaras karštas, minioje – nemažai žmonių su juodais kostiumais, baltais marškiniais. Juodi akiniai nenustebino – plieskė saulė, tačiau dirbtinės plikės tokiu oru tikriausiai sukėlė pirties efektą. Bet ko nepadarysi norint pamėgdžioti mėgstamą atlikėją ir įsijausti į jo rolę.
„Plikės“ kepurėles dėvėjo ir kai kurių per koncertą veikusių barų-užkandinių darbuotojai. „Ir jūs pasipuošę“, – pastebėjome. „Aš jau toks gimiau“, – juokėsi barmenas.
Tarp šokančiųjų minioje – ir vaikinas, sugipsuota plaštaka, ir mergina, stoviniuojanti pasiremdama į ramentus – koja įtvare.
Dirbtinės plikės per Pitbull'io koncertus jau tapusios atskiru reiškiniu. Koncerte liepos pradžioje Londone buvo pasiektas net Gineso pasaulio rekordas – jas dėvėjo net 22 141 žmogus.
Koncertas Londone atskleidė ir netikėtą šio aprangos kodo problemą – kai tūkstančiai žmonių atrodo beveik vienodai, gana lengva pamesti draugus. Kai kurie gerbėjai net ieškojo būdų, kaip iš minios išskirti savo kompaniją.
Kaune rekordų nesiekiama, tačiau minia akivaizdžiai „praplikusi“.
Šį vakarą naujų Pitbull'io dainų niekas nesitiki ir nelaukia. Turo „I'm Back“ programa – iš kūrinių, kuriuos daugelis moka mintinai. Ir žodžius, ir choreografiją.
Beje, dėl šio koncerto futbolo klubui „Kauno Žalgiris“ teko keisti planus ir svarbias UEFA Čempionų lygos atrankos rungtynes žaisti ne Dariaus ir Girėno stadione. Tad iš Pitbull'io tikimasi, kad renginys įsimins ne mažiau, nei svarbi „Kauno Žalgirio“ pergalė.
Pitbull'is šiemet Kaune dar pasirodys. Lapkričio 30-ąją jis kartu su Lil Jon koncertuos „Žalgirio“ arenoje. Antrasis koncertas paskelbtas po to, kai bilietai į vasaros pasirodymą buvo akimirksniu išparduoti.
(be temos)
(be temos)
(be temos)