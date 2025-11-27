 Kauno valstybinis lėlių teatras ruošiasi magiškoms Kalėdoms

Kauno valstybinis lėlių teatras ruošiasi magiškoms Kalėdoms

2025-11-27 13:07
Pranešimas spaudai

Kalėdos Kauno valstybiniame lėlių teatre – tai ypatingas metas, kai scena prisipildo šviesos, paslaptingų istorijų ir jaukaus šurmulio. Šiemet teatras žiūrovams dovanoja net dvi naujas premjeras.

Spektaklio „Lapiukas ir žiema“ repeticijos Spektaklio „Lapiukas ir žiema“ repeticijos Spektaklio „Lapiukas ir žiema“ repeticijos Spektaklio „Lapiukas ir žiema“ repeticijos Spektaklio „Sniego karalienė“ repeticijos Spektaklio „Sniego karalienė“ repeticijos Spektaklio „Sniego karalienė“ repeticijos Spektaklio „Sniego karalienė“ repeticijos Spektaklio „Sniego karalienė“ repeticijos Spektaklio „Sniego karalienė“ repeticijos Jūratė Trimakaitė Kata Csato

„Sniego karalienė“ – šiuolaikiškas žvilgsnis į klasikinę pasaką

Didžiojoje teatro scenoje jau šį šeštadienį, lapkričio 29 d., įvyks spektaklio „Sniego karalienė“ premjera. Spektaklio metu žiūrovai kartu su drąsiąja Gerda leisis į nuotykių kupiną kelionę, kurioje ji ieškos savo draugo Kajaus, pagrobto šaltos ir nepermaldaujamos Sniego karalienės. Gerdai teks įveikti tolimą, stebuklų ir iššūkių pilną kelią, tapsiančiu draugystės, pasitikėjimo ir drąsos išbandymu. Pakeliui ji sutiks daugybę pasakiškų personažų, kuriuos įkūnys itin originalios dailininkės Julijos Skuratovos sukurtos lėlės.

Įdomu tai, kad šiame poetiškame pastatyme neišvysime pačios Sniego karalienės – ją reprezentuos gamtos stichijos. Žiūrovų laukia įdomi, šiuolaikiška ir intriguojanti režisierės iš Vengrijos Katos Csató pasakos interpretacija. Šio spektaklio kūrėjų tandemas jau ne vieną kartą buvo įvertintas prestižiniu Lietuvos teatralų apdovanojimu – „Auksiniu scenos kryžiumi“.

„Lapiukas ir žiema“ – jaukus teatrinis nuotykis visai šeimai

Mažojoje scenoje laukia švelni ir šilumos kupina premjera „Lapiukas ir žiema“, skirta patiems mažiausiems teatro lankytojams ir jų tėveliams. Spektaklis sukurtas pagal lietuvių kilmės menininkės, iliustratorės ir erdvinių knygų autorės Elenos Selenos kūrinį „Sniegas“. Ši autorė – gerai žinoma Prancūzijoje, Japonijoje ir kitose šalyse, bendradarbiaujanti su svarbiausiomis pasaulio leidyklomis, tačiau Lietuvoje jos kūryba dar tik pradedama atrasti.

Spektaklio režisierė – Jūratė Trimakaitė, taip pat gyvena ir kuria Prancūzijoje, yra vienintelė lietuvė baigusi prestižinę Šarlevilio-Mezjero nacionalinę lėlininkystės menų mokyklą, kuri pelnytai laikoma vienu svarbiausiu lėlių teatro centrų pasaulyje. Jūratė Prancūzijoje dirba ne tik kaip režisierė, bet ir vadovauja Nacionaliniam marionečių centrui „Le Tas de Sable“.

Kalėdinė tradicija tęsiasi

Kaip ir kasmet, gruodžio mėnesį po spektaklių žiūrovų laukia susitikimas su geraširdžiu Kalėdų Seneliu, kuris tradiciškai įkurs savo būstinę Kauno valstybiniame lėlių teatre. Kalėdinis laikotarpis Kauno valstybiniame lėlių teatre prasidės jau šį šeštadienį, lapkričio 29 d., ir tęsis iki 2026 m. sausio 6 d.

Šiame straipsnyje:
Kauno valstybinis lėlių teatras
spektakliai
spektakliai Kaune
kalėdos kaune
Sniego karalienė
lapiukas ir žiema

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų