Kauno valstybinis muzikinis teatras pradeda 86-ąjį sezoną

Teatro uždanga žiūrovams kils jau rugsėjo mėnesį – pirmą kartą Lietuvoje pristatant Francesco Cilea operą „Adriana Lekuvrer“, spalį rampos šviesas išvys Anželikos Cholinos šokio spektaklis „Karmen“, o pavasarį – intriguojančios Wolfgango Amadeus Mozarto „Figaro vedybos“. Sezoną papildys gastrolės Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre su Anatolijaus Šenderovo baletu „Dezdemona“. Be premjerų, žiūrovų laukia ir mylimi miuziklai, operetės bei tradiciniais tapę koncertai, tad visas sezonas žada įvairią ir spalvingą programą, atveriančią duris tiek į klasikinės operos didybę, tiek į šiuolaikiškas muzikos ir šokio interpretacijas. Rugsėjo 11-ąją Kaune išvysime bendrą Kauno valstybinio muzikinio teatro ir Estijos Pernu mieste rengiamo operos festivalio „PromFest“ projektą, tai pirmą kartą Lietuvoje statoma Francesco Cilea opera „Adriana Lekuvrer“. Bendradarbiavimas tarp šių dviejų įstaigų yra ilga ir prasminga tradicija – nuo 2011 m. kartu realizuoti jau šeši spektakliai: G. Verdi „Atila“ (2011) ir „Traviata“ (2017), N. Rimskio-Korsakovo „Caro sužadėtinė“ (2013), V. Bellini „Kapulečiai ir Montekiai“ (2019), G. Rossini „Turkas Italijoje“ (2021) ir J. Massenet „Pelenė“ (2023).
Operinės muzikos festivalis „PromFest“, vykstantis nuo 2005-ųjų, garsėja netradiciniu požiūriu į operą – čia pastatymai neretai papildomi provokuojančiais meniniais sprendimais. Kaip įprasta, pagrindinius vaidmenis festivalio spektakliuose patikima atlikti Klaudia Taev jaunųjų operos dainininkų konkurso laimėtojams. 2023 m. šį konkursą laimėjusi „Auksinio scenos kryžiaus“ laureatė solistė Gabrielė Bukinė žengs į sceną pagrindiniu Adrianos vaidmeniu, suteikdama dramatiškai istorijai naują kvėpavimą. Estijos publika galės išvysti premjeras rugsėjo 14 ir 16 d. Pernu mieste.
Tradiciškai „PromFest“ operų pastatymai patikimi estų statytojams. Šių metų „Adriana Lekuvrer“ komanda suburta iš patyrusių menininkų: muzikos vadovas ir dirigentas Erkis Pehkas, režisierė Marta Aliide Jakovski bei scenografas, kostiumų ir grimo dailininkas Madis Nurmsas. Jų bendras darbas žada žiūrovams ne tik įspūdingus vaizdus, bet ir ilgai atmintyje išliekančią muzikinę patirtį.
Ši dviejų dalių, keturių veiksmų opera pasakoja apie garsios prancūzų aktorės Adrienne Lekuvrer likimą – Comédie-Française žvaigždės gyvenimą, kurį lydėjo pagyrimai ir pavydas, viešas šlovės blizgesys ir šešėliai. Tai istorija apie tragišką meilės trikampį. Operos libretas kartais laikomas painiu, bet Cilea muzika spindi emocijų turtingumu, jungia teatrinę dvasią, romantišką jausmą ir herojės lemtį.
Muzikinis vadovas E. Pehkas atkreipia dėmesį, kad opera „Adriana Lekuvrer“ dažnai lieka F. Cilea amžininko, genialiojo Giacomo Puccini operų šešėlyje, nors jos muzikinė jėga ir dramatinė galia akivaizdi. Opera pasižymi gyvybingumu, įsimintinomis temomis ir emociniu spalvingumu, tačiau reikalauja iš atlikėjų didelio vokalinio meistriškumo ir gebėjimo valdyti sudėtingą siužetą. Jaunųjų solistų sceninė raiška ir Cilea muzikos turtingumas spektaklyje atsiskleis kaip geniali kompozicija ir liudys akivaizdžią operos meninę vertę, leidžiančią kūriniui užimti ypatingą vietą žiūrovų širdyse. Šią muzikinę kelionę drauge veda ir dirigentas Virgilijus Visockis, kurio patirtis ir interpretacijos suteiks pastatymui papildomų spalvų bei intensyvumo. Režisierės M. A. Jakovski operos vizijoje režisierius Mišonė, jau ilgą laiką slapta mylintis Adrianą, savo galvoje kuria įvairias scenas, kad susitaikytų su savo likimu. Adrianos istorija taip pat atskleidžiama per „teatras teatre“ koncepciją. „Bandžiau atrakinti šį kūrinį keldama klausimus – koks ryšys tarp realybės ir iliuzijos, kada bei kiek svarbu jas viena nuo kitos atskirti tiek gyvenime, tiek scenoje“, – interpretacijos sprendimais dalijosi režisierė.
Kaip visuomet operos festivalio „PromFest“ pastatymuose scenografijos, kostiumų ir grimo sprendimus įgyvendino M. Nurmsas, kuris šįkart operos vizualinį pasaulį formavo, remdamasis devintojo dešimtmečio televizijos dramų estetika. Jo interpretacijoje „Adriana Lekuvrer“ pasaulis atsiskleidžia per svaiginančią įvykių kaitą, galios žaidimus ir sudėtingus santykius, kuriuose stiprios moterys balansuoja tarp viešo įvaizdžio ir slaptų jausmų. Scenoje dominuoja „auksinio narvelio“ motyvas – simbolis prabangaus, privilegijuoto, tačiau tuo pačiu riboto gyvenimo, kurio blizgesį lydi įtampa ir socialinės taisyklės. Švytintis narvas tampa tiek estetine, tiek simboline ašimi, atskleidžiančia glamūrą ir ankštumą, o jo aplinkoje publika patirs kiekvieno veikėjo emocinę įtampą.
Solistų vaidmenų mozaiką sudarys jaunų ir patyrusių operos talentų balsai: Adrianą įkūnys Gabrielė Bukinė, taip pat dainuos Eusebiu Huțan (Rumunija) ir Tomas Pavilionis, Jovita Vaškevičiūtė ir Gabrielė Kuzmickaitė, Adrian Janus (Lenkija) ir Laimonas Pautienius, Žygimantas Galinis, Žanas Voronovas, Ingrida Kažemėkaitė, Rita Preikšaitė, Povilas Padleckis, Regimantas Gabšys. Spektaklyje dalyvauja teatro choro artistai ir simfoninis orkestras.
Kauno valstybinio muzikinio teatro ir Estijos koncertinės įstaigos „PROMFEST“ bendras projektas
Lietuvoje statoma pirmą kartą!
FRANCESCO CILÈA ADRIANA LEKUVRER (Adriana Lecouvreur) 2 dalių, 4 veiksmų opera
Arturo Colautti libretas pagal Eugène Scribe ir Ernest Legouvé dramą Adrienne Lecouvreur
Muzikinis vadovas ir dirigentas ERKI PEHK (Estija)
Dirigentas VIRGILIJUS VISOCKIS
Režisierė MARTA ALIIDE JAKOVSKI (Estija)
Scenografas ir kostiumų ir grimo dailininkas MADIS NURMS (Estija)
Scenos judesys KRISTINA ŽELVIENĖ
Šviesos dailininkė MONIKA ŠERSTABOJEVAITĖ
Chormeisterė RASA VAITKEVIČIŪTĖ
ADRIANA Gabrielė Bukinė
MAURIZIO Eusebiu Huțan (Rumunija), Tomas Pavilionis
PRINCESS DE BOUILLON Jovita Vaškevičiūtė, Gabrielė Kuzmickaitė
MICHONNET Adrian Janus (Lenkija), Laimonas Pautienius
PRINCE DE BOUILLON Žygimantas Galinis
ABBÉ DE CHAZEUIL Žanas Voronovas
MADMOISELLE JOUVENOT Ingrida Kažemėkaitė
MADMOISELLE DANGEVILLE Rita Preikšaitė
POISSON Povilas Padleckis
QUINAULT Regimantas Gabšys
Kauno valstybinio muzikinio teatro choro artistai Kauno valstybinio muzikinio teatro simfoninis orkestras
Premjera 2025 m. rugsėjo 11 d. Kaune, 2025 m. rugsėjo 14, 16 d. Pernu (Estija)
Naujausi komentarai