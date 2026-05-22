Kaunui – Martyno Kavaliausko ir Kauno „Rubininio“ choro dovana

Šią savaitę Kauno savivaldybė Kauno „Rubininiam“ chorui įteikė „Laisvės kario“ statulėlę, choro vadovui M. Kavaliauskui – Santakos garbės ženklą, o kūrybinei komandai skyrė Kauno miesto burmistro Jono Vileišio medalius už aukštą profesinį meistriškumą, iškovotą pergalę ir Kauno vardo garsinimą visoje Lietuvoje.
Po šio įvertinimo atlikėjas ir jo vadovaujamas choras žada miestui atsidėkoti ypatingu koncertu.
Jau šį sekmadienį, Kauno gimtadienio metu, 19 val. Didžioji Santakos scena virs įspūdinga muzikos ir emocijų erdve, kurioje M. Kavaliauskas ir Kauno „Rubininis“ choras surengs nemokamą padėkos koncertą miestiečiams ir miesto svečiams.
Vakaro metu skambės kūriniai iš naujausio atlikėjo albumo „33“ ir bus atliekami ryškiausi choro pasirodymai iš projekto „Didysis chorų mūšis“.
„Kai gauni tokį miesto įvertinimą, supranti, kad visa tai buvo ne veltui. Norisi tuo džiaugsmu pasidalinti su žmonėmis gyvai, scenoje“, – sakė M. Kavaliauskas.
Anot atlikėjo, šis koncertas jam turi ypatingą prasmę.
„Kaunas man visada buvo miestas, kuriame jaučiu ypatingą ryšį su žmonėmis. Po visų šių įvykių norisi ne oficialių kalbų, o muzikos, kuri suvienija“, – teigė jis.
Martynas neslepia, kad sekmadienio vakaras žada būti emocionalus ir pačiai komandai.
„Su „Rubininiu“ choru išgyvenome neįtikėtiną kelią. Todėl šis koncertas bus ne tik šventė miestui, bet ir labai asmeniška padėka visiems, kurie tikėjo ir buvo kartu šiame ilgame kelyje. Neabejojame, kad kolektyvas tęs savo veiklą ir ateityje, o šis koncertas bus viso to pradžia“, – sakė atlikėjas.
Martyno komanda žada emocingą, vienijantį ir vieną ryškiausių Kauno gimtadienio vakarų po atviru dangumi.
Renginys nemokamas.
Naujausi komentarai