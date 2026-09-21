„Kukurūzų naktis“ Žemės ūkio akademijoje: dieną – naujovės, sutemus – nuotykis kukurūzų labirinte

VDU ŽŪA mokomojo ūkio laukai nuo pat ankstyvo pavasario buvo ruošiami šiam susitikimui. Lankytojams bus atvertas išpuoselėtas kukurūzų laukas, kuriame puikuojasi 13 skirtingų veislių, o 3 ha plote augalai suformavo Lietuvos kontūrą su labirintu.
Nuo sėklos iki kokybiško pašaro – per vieną dieną
Renginio dienos programa yra skirta žemės ūkio mokslo, praktikos ir verslo lyderiams. Ji apims visą kukurūzo kelią – nuo veislės pasirinkimo iki derliaus nuėmimo ir kokybiško pašaro paruošimo. Šioje renginio dalyje labai laukiami ūkininkai, kuriems įmonės pristatys skirtingas kukurūzų veisles, pademonstruos gyvulininkystei skirtas technologijas ir techniką.
Dalykinė programa tęsis ir laukuose, kur vyks kukurūzų smulkinimo technikos demonstracijos, bus pristatomi silosavimo ir žemės dirbimo sprendimai. Praktines demonstracijas papildys ekspertų įžvalgos ir patirtis – bus kalbama apie šio sezono iššūkius, pasiteisinusius sprendimus ir tai, kas šiandien aktualiausia ūkininkams. Nors renginio centre – kukurūzai, profesinio turinio čia ras ne tik juos auginantys ūkininkai.
Technikai nutilus – simbolinė kelionė per Lietuvą
Vakarėjant dėmesys kryps į kukurūzų labirintą, kuriame prasidės pramoginė „Kukurūzų nakties“ dalis. Nuo 18 val. kukurūzų labirinte prasidės komandinis orientacinis žaidimas – varžydamiesi, kas greičiau ir tiksliau įveiks užduotis, dalyviai keliaus per penkis Lietuvos etnografinius regionus: Žemaitiją, Aukštaitiją, Dzūkiją, Suvalkiją ir Mažąją Lietuvą. Taip kelionė labirintu virs simboline kelione per Lietuvą. Dar labiau pajusti kiekvieno regiono unikalumą bus galima ne tik lankantis labirinte, bet ir Lietuvos ūkininkų sąjungos kiemelyje, kuriame ūkininkai – skirtingų etnografinių regionų ambasadoriai kvies labiau pažinti Lietuvos regionus ir šiandienos ūkininko gyvenimą.
Tarp kukurūzų – ir lobių paieška
Kukurūzų labirinte lauks ir dar viena staigmena – aktoriaus ir renginių vedėjo Andriaus Žiurausko bei laidų ir renginių vedėjo Vytauto Mikaičio paslėpti lobiai. Kelias iki lobio prasidės dar prieš įžengiant į labirintą – atidžiai sekti „Kukurūzų nakties“ dienos programą verta visiems vakarinio nuotykio dalyviams. Jos metu nuskambės užuominos, galinčios padėti vėliau sprendžiant užduotis tarp kukurūzų.
Po varžybų labirinte „Kukurūzų naktis“ sugrįš į pagrindinę renginio aikštę – čia bus apdovanotos geriausiai pasirodžiusios komandos, paaiškės lobių laimėtojai, o renginio programą pratęs muzikinė vakaro dalis.
Pagrindinė informacija ruošiantis susitikimui rugsėjo 24-ąją
Renginį organizuoja VDU ŽŪA Verslo ir socialinės partnerystės centras bei VDU Žemės ūkio akademijos mokomasis ūkis.
Renginio pradžia – 14 val., orientacinių varžybų ir lobių paieškos kukurūzų labirinte pradžia – 18 val. Anksčiau nei 18 val. lankytojai į labirintą nebus įleidžiami.
Norintys dalyvauti orientacinėse varžybose ar lobių paieškoje turės registruotis renginio dieną nuo 15 val. Orientacinėse varžybose dalyvauja 4–6 asmenų komandos, o į lobių paiešką galima leistis pavieniui, dviese, su šeima ar draugais. Dalyvaujant šiose veiklose bus reikalingas mobilusis telefonas su veikiančiu mobiliuoju ryšiu. Dalyvių skaičius ribotas.
Labirinte kiekvienas lankytojas atsako už savo saugumą, o vaikai į jį gali eiti tik lydimi suaugusiųjų. Vaikus lydintys suaugusieji atsako už jų saugumą ir priežiūrą.
Būtina pasirūpinti oro sąlygoms tinkama apranga bei avalyne, rekomenduojama turėti ir žibintuvėlį. Turėkite mintyje, kad nuo 19 val. bus visiškai tamsu, tad dalį maršruto gali tekti įveikti tamsoje. Išsamią programą ir informaciją lankytojams rasite „Expo Academia“ interneto svetainėje, o renginio naujienas sekite „Expo Academia“ „Facebook“ paskyroje.
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