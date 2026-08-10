Kultūros ir sporto renginiai Kauno rajone rugpjūčio 10–16 d.

Rugpjūčio 10–14 d.
Samylų seniūnija:
10–14 val. kūrybinės dirbtuvės „Paštininko kelionė“. Filmukų kūrimas krašto renginiui „Pėdos marių dugne“.
Aikštelė prie Vilkijos atviros jaunimo erdvės:
15 val. riedučių įgūdžių lavinimo užsiėmimas su profesionaliu treneriu Vilkijos jaunimui.
Rugpjūčio 11–12 d.
Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, II a.:
11–13 val. MIRKT mokymai „Dirbtinio intelekto dirbtuvės: praktinis AI naudojimas“. Registracija: [email protected].
Rugpjūčio 11–13 d.
Prie Vilkijos Šv. Jurgio bažnyčios:
10.30 val. „Pasitinkant Žolinę: piname, puošiame, kuriame“. Bendruomeninė Šv. Jurgio bažnyčios puošimo ir žolynų juostų pynimo edukacija.
Rugpjūčio 12 d.
Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:
16–20 val. 3D audiovizualinis erdvinis pasakojimas apie Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios istoriją.
Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Parodų salė:
16 val. dokumentinio filmo „Laimės agentas“ peržiūra. Nepatogaus kino bendrakūrystės projektas NK-DOKU.
Lapių bendruomenės virtuvės studija:
18.30 val. edukacija „Namų ženklai: asmeninis tekstilės kūrinys aplinkai“. Vadovė – Olesė Kekienė. Būtina išankstinė registracija per feisbuke renginio aprašyme pateiktą nuorodą. Vietų skaičius ribotas.
Šv. Šeimos g. 2, Giraitė:
19 val. Kauno rajono „Šiuolaikinių seniūnijų“ projekto G.R.I.E.Ž.L.Ė tradicinis kaimynų piknikas ir „Kinas mėnesienoje“.
Rugpjūčio 13 d.
Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, III a.:
11 val. meninių rankdarbių kūrimo užsiėmimų ciklas suaugusiesiems „Susitikime kūryboje“.
Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:
16–20 val. 3D audiovizualinis erdvinis pasakojimas apie Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios istoriją.
Vilkijos atvira jaunimo erdvė:
17 val. neformalus jaunų Vilkijoje gyvenančių mamų susitikimas, skirtas susipažinti, pabendrauti ir užmegzti naujų pažinčių.
Zapyškio lauko estrada:
21 val. geros nuotaikos seansas po atviru dangumi – komedija „Milijonieriaus palikimas“.
Karmėlavos Šv. Onos bažnyčios šventorius:
20.30 val. teatralizuota misterija „Kotryna“, skirta 500-osioms Kotrynos Jogailaitės gimimo metinėms paminėti. Renginyje dalyvaus profesionalūs Lietuvos scenos meno kūrėjai, tarp jų – režisierė Kristina Siurbytė, Kauno valstybinio muzikinio teatro solistė Akvilė Garbenčiūtė-Bučienė, grupių „Pikaso“ ir „Thundertale“ atlikėjai, taip pat Kauno rajono Ramučių kultūros centro kūrybiniai kolektyvai.
Rugpjūčio 14 d.
Pagynės biblioteka:
12 val. iniciatyva „Istoriniai žingsniai“: pažintinis žygis „Senoji Pagynė: nuo dvaro iki šiandienos“.
Tado Ivanausko Obelynės sodyba:
Nuo 17 val. Respublikinis folkloro festivalis „Obelynės Žolinė“.
Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:
18 val. muzikinis vakaras su šiuolaikinės instrumentinės muzikos grupe „Subtilus“. Bilietus platina kakava.lt.
Prie Kulautuvos laisvalaikio salės:
19 val. klasikinės muzikos vakaras „Sparnuotos meilės istorijos“, koncertuos Andžela Mickutė (sopranas), Jurgita Lapienytė (fortepijonas).
Rugpjūčio 15 d.
Tado Ivanausko Obelynės sodyba:
10 val. Šv. Mišios Tabariškių Kristaus Karaliaus bažnyčioje.
Nuo 12 val. respublikinis folkloro festivalis „Obelynės Žolinė“.
Pažėrų Švč. Jėzaus Širdies parapijos kiemelis:
13 val. „Žolinė Pažėruose“. Programoje – grupės „Belkanto“ koncertas.
Prie Jadagonių koplyčios:
13 val. tradicinė Žolinės šventė Jadagoniuose.
Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:
13 val. nemokama edukacija „Žolinės puokštė: augalų simbolika ir tradicijos“.
Kauno rajono sporto centro stadionas:
13 val. Lietuvos futbolo federacijos Pirmos lygos pirmenybių rungtynės: „FK Garliava“–Tauragės „Tauras“.
Prie Paštuvos parapijos namų:
14 val. tradicinė Žolinės šventė su folkloro ansambliu „Karklė“.
Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:
16–20 val. 3D audiovizualinis erdvinis pasakojimas apie Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios istoriją.
Saulėtekių laisvalaikio salės prieigos:
17 val. Vilkijos krašto šventė „Žolinės puokštė“.
Rugpjūčio 16 d.
Vikūnų piliakalnis, Panevėžiuko apylinkės:
10 val. Žolinės žygis po Panevėžiuko apylinkes. Po žygio – susitikimas su žolininke Daiva Paulaitiene.
Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:
17 val. Pažaislio muzikos festivalis. Stygos ir klarnetas: nuo Mozarto iki Brahmso. Bilietus platina kakava.lt.
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