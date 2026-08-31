 Kultūros ir sporto renginiai Kauno rajone rugpjūčio 31–rugsėjo 6 d.

Kultūros ir sporto renginiai Kauno rajone rugpjūčio 31–rugsėjo 6 d.

2026-08-31 07:00 diena.lt inf.
Iškilmės: Kačerginėje suplanuotos teatralizuotos Rugsėjo 1-osios eitynės su šokėjais iš Viduramžiai.lt.
Iškilmės: Kačerginėje suplanuotos teatralizuotos Rugsėjo 1-osios eitynės su šokėjais iš Viduramžiai.lt. / Organizatorių nuotr.

Rugpjūčio 31 d.

Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, II a.:

17 val. Knygų mylėtojų klubo susitikimas.

Registracija: [email protected]

Rugsėjo 1 d.

Kačerginės mokykla-daugiafunkcis centras:

10 val. teatralizuotos Rugsėjo 1-osios eitynės su šokėjais iš Viduramžiai.lt.

Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:

16–20 val. 3D audiovizualinis erdvinis pasakojimas apie Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios istoriją.

Rugsėjo 2 d.

Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:

16–20 val. 3D audiovizualinis erdvinis pasakojimas apie Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios istoriją.

Taurakiemio laisvalaikio salė:

18 val. edukacinis užsiėmimas – scenografijos kūrimas. Žirgo pasagų gamyba.

Voškonių laisvalaikio salė:

18.30 val. atvira linijinių šokių pamoka.

Saulėtekių laisvalaikio salė:

18.30 val. bendruomenės vakaronė.

Rugsėjo 3 d.

Rokų laisvalaikio salė:

12 val. edukacinis užsiėmimas „Šiaudo prisilietimas“. Edukatorė – Loreta Valantiejienė.

Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:

16–20 val. 3D audiovizualinis erdvinis pasakojimas apie Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios istoriją.

Vilkijos atvira jaunimo erdvė:

17 val. žaidimų vakaras „Back to school“.

Rugsėjo 4 d.

Linksmakalnio laisvalaikio salė:

15 val. kūrybinės dirbtuvės „Iš pievos – į dangų: stichijų angelai“. Edukatorė – Ignė Masalskienė.

Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:

16–20 val. 3D audiovizualinis erdvinis pasakojimas apie Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios istoriją.

Ilgakiemio laisvalaikio salė:

17 val. savanorių mokymai „Savanorystė kultūros centro renginiuose“.

Mastaičių parkas:

18.30 val. „Šviesų dialogas. Tarp regimo ir jaučiamo“: edukacijos, meninės veiklos, koncertinė programa.

Rokų laisvalaikio salė:

19 val. „Molio kelias: ženklai laike“. Dalyvauja Jurgis Brūzga su gyvo garso grupe, neoklasikinio šokio teatras „Releve“. Vyks kūrybinės dirbtuvės, pramogos vaikams, „Lazermeno“ pasirodymas, instaliacijos „Laiko vartai“ pristatymas, bendruomenės performansas.

Raudondvario stadionas:

19 val. Lietuvos futbolo federacijos Pirmos lygos pirmenybių rungtynės: Kauno rajono „FC Hegelmann B“–Šiaulių „Šiauliai B“.

Bubių kultūrinė erdvė „Parko 7“:

19 val. naujo kūrybinio sezono atidarymo koncertas. Dalyvauja solistai: Andžela Mickutė, Martynas Beinaris, Neringa Nekrašiūtė, Martynas Stankevičius, Karolina Činikaitė-Stankevičienė.

Rugsėjo 5 d.

Juragių krepšinio aikštelė:

9.30 val. Juragių krepšinio aikštelės atidarymo šventė. Krepšinio komandų 3x3 turnyras.

Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Konferencijų salė:

12 val. Vilniaus kurčiųjų dailininkų parodos „Kurčiųjų meno pasaulis – pamatykime ir susipažinkime“ pristatymas.

Vilkijos L. Armstrongo vardo estrada:

12 val. penktasis linijinių šokių festivalis „Šokio ritmu“.

Samylų kultūros centras:

12 val. kūrybos namai „Vizualaus meno edukacijos“. Edukatorė – Ona Žilinskienė.

Užliedžių bendruomenės sporto aikštynas:

11 val. tinklinio varžybos Užliedžių seniūnijos taurei laimėti.

Kauno rajono muziejus:

11 val. edukacija šeimoms „Tadukas, Tadas ir svajonių paukštė“. Būtina registracija.

Neveronių gimnazija:

18 val. muzikos ir šviesų festivalis „Neveronių naktys“.

Kauno rajono muziejus:

18 val. festivalio „Radviliada 2026 m.“ renginys. „Lietuvos miesčionių maistas XVII–XVIII a.“. Prof. Rimvydo Laužiko ir Anželikos Laužikienės istorinės kulinarijos pristatymas.

Ežerėlio miesto aikštė:

19 val. Ežerėlio miesto šventė, skirta miesto statuso suteikimo 70-mečiui. Dalyvauja Ežerėlio kultūros centro mėgėjų meno kolektyvai, „Jazz Academy“ atlikėjai, Monika Pundziūtė ir grupė, grupė „Studija“.

Rugsėjo 6 d.

Parkelis prie Raudondvario kultūros centro:

12 val. Raudondvario klinikos gimtadienio šventė „Bendrystę kurkime kartu“. Programoje – pramogos ir edukacijos vaikams, jogos pamokos, koncertas.

Lapių laisvalaikio salės prieigos:

13 val. Lapių tvarumo festivalis. Programoje – mainytuvės ir atiduotuvės, edukacijos, pokalbiai apie tvarumą, madų šou ir įvairių atlikėjų koncertinė programa.

Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:

15 val. vargonų muzikos koncertas. Programoje – vargoninkas Povilas Padleckis ir smuikininkas Rokas Diržys.

Linksmakalnio seniūnija:

16 val. renginys „Radijo angelai. Stichijos“. Pažintinė ekskursija orientaciniu taku.

Linksmakalnio vaikų žaidimų aikštelė:

17 val. sferinio kino filmas „Svajonė skristi“.

Linksmakalnio parkas:

18 val. kūrybinės edukacijos, praktiniai užsiėmimai.

Nuo 19 val. „Slackline“ profesionalų pasirodymas virš vandens, muzikinė programa (vyrų vokalinis tercetas: Mangirdas Dabkus, Arnoldas Stonys ir Martynas Žukauskas), įspūdingas ugnies, muzikos ir judesio spektaklis „Inferno“.

Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:

17–20 val. 3D audiovizualinis erdvinis pasakojimas apie Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios istoriją.

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