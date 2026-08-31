Kultūros ir sporto renginiai Kauno rajone rugpjūčio 31–rugsėjo 6 d.

Rugpjūčio 31 d.
Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, II a.:
17 val. Knygų mylėtojų klubo susitikimas.
Registracija: [email protected]
Rugsėjo 1 d.
Kačerginės mokykla-daugiafunkcis centras:
10 val. teatralizuotos Rugsėjo 1-osios eitynės su šokėjais iš Viduramžiai.lt.
Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:
16–20 val. 3D audiovizualinis erdvinis pasakojimas apie Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios istoriją.
Rugsėjo 2 d.
Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:
16–20 val. 3D audiovizualinis erdvinis pasakojimas apie Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios istoriją.
Taurakiemio laisvalaikio salė:
18 val. edukacinis užsiėmimas – scenografijos kūrimas. Žirgo pasagų gamyba.
Voškonių laisvalaikio salė:
18.30 val. atvira linijinių šokių pamoka.
Saulėtekių laisvalaikio salė:
18.30 val. bendruomenės vakaronė.
Rugsėjo 3 d.
Rokų laisvalaikio salė:
12 val. edukacinis užsiėmimas „Šiaudo prisilietimas“. Edukatorė – Loreta Valantiejienė.
Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:
16–20 val. 3D audiovizualinis erdvinis pasakojimas apie Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios istoriją.
Vilkijos atvira jaunimo erdvė:
17 val. žaidimų vakaras „Back to school“.
Rugsėjo 4 d.
Linksmakalnio laisvalaikio salė:
15 val. kūrybinės dirbtuvės „Iš pievos – į dangų: stichijų angelai“. Edukatorė – Ignė Masalskienė.
Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:
16–20 val. 3D audiovizualinis erdvinis pasakojimas apie Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios istoriją.
Ilgakiemio laisvalaikio salė:
17 val. savanorių mokymai „Savanorystė kultūros centro renginiuose“.
Mastaičių parkas:
18.30 val. „Šviesų dialogas. Tarp regimo ir jaučiamo“: edukacijos, meninės veiklos, koncertinė programa.
Rokų laisvalaikio salė:
19 val. „Molio kelias: ženklai laike“. Dalyvauja Jurgis Brūzga su gyvo garso grupe, neoklasikinio šokio teatras „Releve“. Vyks kūrybinės dirbtuvės, pramogos vaikams, „Lazermeno“ pasirodymas, instaliacijos „Laiko vartai“ pristatymas, bendruomenės performansas.
Raudondvario stadionas:
19 val. Lietuvos futbolo federacijos Pirmos lygos pirmenybių rungtynės: Kauno rajono „FC Hegelmann B“–Šiaulių „Šiauliai B“.
Bubių kultūrinė erdvė „Parko 7“:
19 val. naujo kūrybinio sezono atidarymo koncertas. Dalyvauja solistai: Andžela Mickutė, Martynas Beinaris, Neringa Nekrašiūtė, Martynas Stankevičius, Karolina Činikaitė-Stankevičienė.
Rugsėjo 5 d.
Juragių krepšinio aikštelė:
9.30 val. Juragių krepšinio aikštelės atidarymo šventė. Krepšinio komandų 3x3 turnyras.
Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Konferencijų salė:
12 val. Vilniaus kurčiųjų dailininkų parodos „Kurčiųjų meno pasaulis – pamatykime ir susipažinkime“ pristatymas.
Vilkijos L. Armstrongo vardo estrada:
12 val. penktasis linijinių šokių festivalis „Šokio ritmu“.
Samylų kultūros centras:
12 val. kūrybos namai „Vizualaus meno edukacijos“. Edukatorė – Ona Žilinskienė.
Užliedžių bendruomenės sporto aikštynas:
11 val. tinklinio varžybos Užliedžių seniūnijos taurei laimėti.
Kauno rajono muziejus:
11 val. edukacija šeimoms „Tadukas, Tadas ir svajonių paukštė“. Būtina registracija.
Neveronių gimnazija:
18 val. muzikos ir šviesų festivalis „Neveronių naktys“.
Kauno rajono muziejus:
18 val. festivalio „Radviliada 2026 m.“ renginys. „Lietuvos miesčionių maistas XVII–XVIII a.“. Prof. Rimvydo Laužiko ir Anželikos Laužikienės istorinės kulinarijos pristatymas.
Ežerėlio miesto aikštė:
19 val. Ežerėlio miesto šventė, skirta miesto statuso suteikimo 70-mečiui. Dalyvauja Ežerėlio kultūros centro mėgėjų meno kolektyvai, „Jazz Academy“ atlikėjai, Monika Pundziūtė ir grupė, grupė „Studija“.
Rugsėjo 6 d.
Parkelis prie Raudondvario kultūros centro:
12 val. Raudondvario klinikos gimtadienio šventė „Bendrystę kurkime kartu“. Programoje – pramogos ir edukacijos vaikams, jogos pamokos, koncertas.
Lapių laisvalaikio salės prieigos:
13 val. Lapių tvarumo festivalis. Programoje – mainytuvės ir atiduotuvės, edukacijos, pokalbiai apie tvarumą, madų šou ir įvairių atlikėjų koncertinė programa.
Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:
15 val. vargonų muzikos koncertas. Programoje – vargoninkas Povilas Padleckis ir smuikininkas Rokas Diržys.
Linksmakalnio seniūnija:
16 val. renginys „Radijo angelai. Stichijos“. Pažintinė ekskursija orientaciniu taku.
Linksmakalnio vaikų žaidimų aikštelė:
17 val. sferinio kino filmas „Svajonė skristi“.
Linksmakalnio parkas:
18 val. kūrybinės edukacijos, praktiniai užsiėmimai.
Nuo 19 val. „Slackline“ profesionalų pasirodymas virš vandens, muzikinė programa (vyrų vokalinis tercetas: Mangirdas Dabkus, Arnoldas Stonys ir Martynas Žukauskas), įspūdingas ugnies, muzikos ir judesio spektaklis „Inferno“.
Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:
17–20 val. 3D audiovizualinis erdvinis pasakojimas apie Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios istoriją.
Naujausi komentarai