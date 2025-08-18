Kultūros ir sporto renginiai rupjūčio 21–27 d.

Rugpjūčio 18 d.
Padauguvos laisvalaikio salė:
18 val. vakaras „Kino nostalgija“. Restauruoto lietuviško kino klasikos filmo „Velnio nuotaka“ (rež. Arūnas Žebriūnas, 1974 m.) peržiūra ir diskusija prie puodelio arbatos.
Rugpjūčio 19 d.
Babtų kultūros centro lauko terasa:
18 val. šokio kelionė „Nuo 1980-ųjų iki šių dienų“.
19 val. pėsčiųjų žygis „Pažinkime savo kraštą“, skirtas Kauno rajono 70-mečiui. Organizatorius – Batniavos biblioteka. Registracija tel.+370 653 64 574
Rugpjūčio 20 d.
Taurakiemio laisvalaikio salė:
15 val. bendruomenių narių susitikimas su TAU kuratore Edita Žaromskiene.
Vandžiogalos laisvalaikio salė:
18 val. Broniaus Bakučio poezijos knygos „Paklydusios mūzos“ pristatymas.
Rokų laisvalaikio salė:
18 val. mozaikos dirbtuvės. Edukatorius Konstantinas Klimavičius. Projektas „Tvarūs Rokai: atsakingo vartojimo dirbtuvės“. (Projektą iš dalies finansuoja Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai; Kauno rajono savivaldybė.)
Užliedžių laisvalaikio salė:
18.30 val. naujo sezono atidarymo koncertas „Dainom žvaigždėtas vakaras“. Dalyvauja solistai: Andžela Mickutė, Martynas Beinaris, Neringa Nekrašiūtė, Martynas Stankevičius, Karolina Činikaitė- Stankevičienė, Giedrius Paškevičius.
Rugpjūčio 21 d.
Viešoji biblioteka, Parodų salė:
17.30 val. susitikimas su rašytoju, istoriku Giedriumi Petkevičiumi ir knygų serijos „Diena, kai JIE ateis“ pristatymas, skirtas Baltijos kelio (Juodojo kaspino diena) dienai paminėti. Padauguvos laisvalaikio salė.
19 val. Seredžiaus S. Šimkaus skyriaus-daugiafunkcio centro mėgėjų teatro „Cukierkos“ (rež. Irma Svetlauskienė) spektaklis Jono Mačiulio knygos motyvais „Laiškai Eugenijai“ (1944–1956). Renginys skirtas Europos stalinizmo ir nacizmo aukų atminimo dienai ir Baltijos kelio dienai paminėti.
Rokų seniūnijos kiemelis:
20.30 val. naktinis lauko kinas (Kauno rajono savivaldybės jaunimo veiklos projektų finansavimas).
Rugpjūčio 22 d.
Batniavos biblioteka:
12 val. žygis „Batniavos kultūros paveldo takais“, skirtas Kauno rajono ir Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 70-mečio jubiliejui pažymėti.
Kačerginės mokykla-daugiafunkcis centras:
17 val. susitikimas su rašytoja Rasa Kačiuliene-Lape (Italija): knygos „Eukaliptų medus“ pristatymas. Renginyje dalyvaus „Homo Liber“ leidėjai. Muzikinis fonas: Romas Doubravsky, akustinė gitara (Vokietija).
Voškonių parkas „Liepa“:
18 val. „Palydint vasarėlę“. Vaikų ir jaunimo sambūris, sportinės rungtys, įvairios atrakcijos ir lauko kinas po atviru dangumi.
Batniavos seniūnijos apylinkės:
19 val. pėsčiųjų žygis „Pažinkime savo kraštą“, skirtas Kauno rajono 70-mečiui. Organizatorius – Batniavos biblioteka. Registracija tel. +370 653 64 574.
Ežerėlio miesto aikštė:
20.30 val. vasaros kino festivalis „Sidabrinės gervės naktys 2025“.
Rugpjūčio 23 d.
Karalgirio miškas, LLA „Vanagai“ partizanų stovyklavietė:
12 val. respublikinis istorinių dainų apie karą festivalis „Išėjo broliai“, skirtas laisvės kovotojų atminimui ir Lietuvių liaudies dainų metams paminėti.
Rugpjūčio 24 d.
Senojoje Zapyškio bažnyčioje:
16 val. koncertas, skirtas Ukrainos nepriklausomybės dienai paminėti. Atlikėjos Liucės albumo „Šviesi naktis“ pristatymas.
Rugpjūčio 24 d.
Raudondvario dvaras (Pilies takas 1, Raudondvaris):
16 val. „Futbolo diena“.
Raudondvario stadionas (Atgimimo g. 1, Raudondvaris):
19 val. LFF „TOPsport A lygos“ čempionato rungtynės: Kauno rajono „FC Hegelmann“–Vilniaus „Žalgiris“.
Parodos:
KRM Pilies takas 1, Raudondvaris:
Kento Ulbergo paroda „Skulptūros – gamtos paminklai“.
Virginijaus Kašinsko miniatiūrų paroda.
KRM Tado Ivanausko Obelynės sodyba-memorialinis muziejus:
Leono Striogos paroda „Lietuvos didieji“. Lauko galerija.
Viešoji biblioteka, Parodų salė;
Poetės, dailininkės Aldonos Gustas piešinių paroda.
Senojoje Zapyškio bažnyčioje:
Marinos Pugačiovos tapybos darbų paroda „Architektūrinė kelionė po Lietuvą“.
KRM A. ir J. Juškų etninės kultūros muziejus:
R. Valenčiūtės paveikslų ir žolynų paroda. Nuo rugpjūčio 19 d.
Viešoji biblioteka, Konferencijų salė:
Gyčio Tamašausko fotografijų paroda „Iš Ilgakiemio akimirkų“ (Kauno rajono 70-mečiui paminėti). Nuo rugpjūčio 23 d.
