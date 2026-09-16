Lapių sąvartyne skambėjo fortepijono muzika

Režisierės Ingridos Ozar duomenimis, koncerte dalyvavo apie 250 žiūrovų. Į sąvartyno teritoriją jie buvo vežami autobusais iš Lapių miestelio, o kelionės metu užkadrinis balsas pasakojo sąvartyno istoriją, kėlė klausimų apie vartojimą ir atliekų kiekį.
I. Ozar pasakojo, kad projekto tikslas neapsiriboja koncertu netradicinėje erdvėje. Jo kūrėjai siekia per meną atkreipti dėmesį į atsakingą vartojimą ir atliekų tvarkymą, o ateityje prie šios temos suburti meno, mokslo, verslo ir viešojo sektoriaus atstovus.
Koncerto programai D. Mažintas pasirinko penkias P. Glasso „Metamorfozių“ pjeses, tarp jų įtraukė nebaigtus M. K. Čiurlionio kūrinius. Pianisto manymu, P. Glasso muzika su renginio vieta siejosi per kismo ir virsmo temą. „Čiurlionis man asocijuojasi su gražiausia Lietuvos puse, todėl norėjosi į šią užterštą, šiukšlių pilną vietą įvesti tai, kas pas mus yra gražiausia“, – pasirinkimą aiškino D. Mažintas.
Koncertui veikiančiame sąvartyne reikėjo papildomo techninio pasirengimo. Pianisto teigimu, renginys vyko vietoje, kurioje išpilamos ir tvarkomos atliekos, todėl prieš koncertą ją reikėjo paruošti ir dezinfekuoti. Iššūkių kėlė ir fortepijono atgabenimas.
Koncerte dalyvavusi Rasa pasakojo į renginį atvykusi pirmiausia dėl neįprastos jo vietos. Jos manymu, sąvartyno aplinka buvo svarbi koncerto dalis, priminusi apie vartotojiškumą ir paskatinusi susimąstyti apie taršą.
Tokio netradicinio projekto idėja I. Ozar kilo dar 2024 m., tačiau didelę pasirengimo dalį užėmė partnerių, rėmėjų ir finansavimo paieška. Prie renginio įgyvendinimo kai kurios organizacijos ir pavieniai žmonės prisidėjo neatlygintinai, o dalis trūkstamų lėšų buvo surinkta parduodant bilietus.
Projektą ketinama tęsti. I. Ozar teigimu, ateityje svarstoma rengti diskusijas ir meno projektus kituose Lietuvos sąvartynuose. „Koncertas fortepijonui ir sąvartynui LT-moll“ buvo pirmasis toks iniciatyvos „Pabandom dar kartą“ projektas.
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