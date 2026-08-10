„Metų kultūros smaragdas“: kviečia teikti kandidatūras

Siūlymai premijai gauti priimami PDF formatu. Dokumentai turi būti pasirašyti siūlymą teikiančio asmens. Kandidatūros iki rugsėjo 1 d. teikiamos e. p. [email protected]. Siūlomų kandidatų sąrašas ne vėliau kaip rugsėjo 9 d. skelbiamas Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje krs.lt.
Siūlymus vertins penkių narių komisija, kurią sudarys vicemeras, du Kauno rajono savivaldybės administracijos darbuotojai, vienas Kauno rajono kultūros įstaigų direktorių visuotinio susirinkimo deleguotas atstovas ir vienas Kauno rajono bendruomeninių organizacijų atstovas.
Premijos skyrimo kriterijai: indėlio į Kauno rajono kultūrą reikšmingumas, profesinio meistriškumo pasiekimai, kūrybos priemonių novatoriškumas ir paveikumas, kūrybinis indėlis bendrajame Kauno rajono kultūros kontekste.
Premija (dydis – 24 bazinės socialinės išmokos) gali būti apdovanojami kultūros srities kūrėjai, tyrėjai, kultūros įstaigų, kurių savininkė yra Kauno rajono savivaldybė, darbuotojai ir asmenys, nusipelnę Kauno rajono kultūrai. Ji įteikiama renginio, skirto Tarptautinei kultūros dienai paminėti, metu.
Siūlymo premijai gauti formą ir daugiau informacijos galima rasti Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt.
Kilus klausimų dėl kandidatų premijai gauti teikimo, kreiptis į Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus pavaduotoją (kultūrai) Živilę Jurgaitienę ([email protected], +370 699 28 414).
Kultūra Kauno rajone – gyva, įvairiapusė ir nuolat besikeičianti, tačiau kartu puoselėjanti ir sauganti mūsų tautos kultūrinį ir etninį paveldą. Čia dera tradicijos ir šiuolaikiškumas, istorinis tapatumas ir naujos kūrybinės idėjos.
Kauno rajono kultūros lauko kūrėjai, organizatoriai ir bendruomenės savo darbu kasdien prisideda prie kultūrinio gyvenimo stiprinimo, telkia žmones, skatina pažinti ir puoselėti krašto istoriją ir tradicijas, kuria erdvę dialogui, kūrybai ir bendrystei. Dėl jų iniciatyvų Kauno rajone gausu prasmingų kultūrinių veiklų ir renginių, kurie ne tik praturtina bendruomenių gyvenimą, bet ir atskleidžia krašto savitumą, o tradicijas neretai papildo šiuolaikiški ir inovatyvūs kūrybiniai sprendimai.
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