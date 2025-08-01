Mokslo šventei – populiarioji Europos muzika

Kaip ir dera Mokslo ir žinių dienai, kiekviena programa ne tik suteikia daug džiaugsmo klausantis nuotaikingos muzikos, bet ir papildo klausytojų žinių bagažą, atlikdama tam tikrą edukacinę misiją. Per nemažai metų festivalis supažindino klausytojus su prancūziška šansona, lietuviško romanso žanru, senąja lietuviška estrada, neapolietiškomis dainomis, kino filmų ir salonine muzika, San Remo festivalyje skambėjusiomis dainomis ir Tirolio regiono folkloru.
Vizitinė šio projekto kortelė – istorijos, palydinčios kiekvieną muzikinį koncerto numerį. Būtent jos supažindins publiką, kuo valsas skiriasi nuo lendlerio, kas bendro tarp Edith Piaf ir „Tour de France“ lenktynių, iš ko melodiją populiariai dainai „Can’t Help Falling in Love“ pasiskolino Elvis Presley ar kas sieja Morzės abėcėlę su pagrindine filmo „Misija neįmanoma“ tema.
Šį kartą XXIV tarptautinis festivalis „Operetė Kauno pilyje“ publikai dovanos programą „Tautų muzika kitaip“, tapsiančią bene visų prieš tai skambėjusių projektų retrospektyva. Koncerte skambės tiek lyriški, tiek nuotaikingi vokaliniai kūriniai, padedantys identifikuoti tam tikrus atskirų tautų mentaliteto aspektus. Klausytojai turės progą padainuoti kartu, paploti į taktą ar netgi pašokti skambant tikrais hitais tapusiems solo numeriams, duetams ir ansambliams. Repertuaras bus išties platus: nuo populiariausia visų laikų prancūziška daina laikomos dainos „Rožinis gyvenimas“ ar nemariosios Agustíno Lara „Granados“ iki visų atmintinai žinomos bene populiariausios lietuviškos dainelės apie du naminius paukštelius ar nemariu italų tautinės kultūros šlageriu tapusios liaudies dainos „Bella Ciao“. Kiekviena daina skambės tarsi naujai surinkta lauko gėlių puokštė – lydima originalios, specialiai šiam projektui sukurtos aranžuotės.
Scenoje publika išvys jau gerai pažįstamą komandą, pasipildžiusią naujais dainininkais. Pritariant maestro Jono Janulevičiaus vadovaujamai instrumentinei grupei skambės Kauno valstybinio muzikinio teatro solistų Ivetos Kalkauskaitės, Ingridos Kažemėkaitės, Viktorijos Zeilikovičiūtės, Martyno Beinario ir Raimondo Baranausko balsai, o ypatingąja koncerto viešnia taps talentinga Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijos magistrantė Paulina Tamašauskaitė.
Keliauti po visą pasaulį muzikos sparnais klausantis nuostabiausių ir populiarių vokalinės muzikos šedevrų publiką pakvies koncertų vedėjas ir dainininkas Giedrius Prunskus, kiekvieną muzikinį numerį pristatysiantis nuotaikinga ir intriguojančia istorija, supažindinsiančia su dainos gimimo aplinkybėmis, jos tautiniu identitetu ar kūrinio kontekstu.
Kas? Koncertinė programa „Tautų muzika kitaip“.
Kur? Restorano „Miesto sodas“ prieigose.
Kada? Rugsėjo 1 d. 16 val.
