Muziejų naktis Kaune: specialios ekskursijos ir vakarinės pramogos

Štai Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus prisijungė prie tarptautinės Muziejų nakties iniciatyvos. Vieną kartą per metus muziejus lankytojus pasitiko su iki vidurnakčio vykstančiais nemokamais renginiais: koncertais, parodomis, ekskursijomis, edukaciniais užsiėmimais ir žaidimais. Kitoje pusėje įsikūręs Vytauto Didžiojo karo muziejus šiemet mini 105-ąji gimtadienį, tad taip pat paruošė neeilinę programą, kurioje – ne tik koncertai, bet ir retai prieinamos archyvinės medžiagos peržiūros.
Kauno paveikslų galerija Muziejų nakties proga pakvietė dalyvauti įvairiose edukacinėse ir kūrybinėse veiklose, o vakarą vainikavo įvietintas šiuolaikinio šokio pasirodymas, atskleidęs šios kultūros įstaigos erdves ir ypatingas architektūrines detales.
Kauno miesto muziejaus padaliniai taip pat atsivėrė nemokamoms naktinėms pramogoms. „Muziejų naktį kultūros įstaiga tampa daugiau nei ekspozicija. Tai vakaras, kai galima patekti ten, kur kasdien nepatenkama, pamatyti tai, kas paprastai lieka už vitrinos, ir patirti miestą kaip gyvą istorijos sluoksnį. Šiais metais Kauno miesto muziejus kvietė eiti ten, kur veda istorijos– į muziejaus fondus, XIX a. Kauno gatves, Žaliakalnio muzikos ir šokių vietas, virtualiai atkurtą pilį ar vakarą su muzika, arbata ir pokalbiais muziejaus kieme“, – Muziejų nakties veiklas apžvelgė Kauno miesto muziejus.
Netikėtų patirčių pasisemti pasiūlę muziejininkai tikino, kad tai buvo galimybė pažinti muziejų iš netikėtų perspektyvų – tokį, koks jis būna tik vieną naktį per metus. Tad, pavyzdžiui, Kauno pilyje lankytojai galėjo išmėginti virtualios realybės akinius ir persikelti į XV amžiaus pradžią – pasižvalgyti po pilį bei pakalbinti didįjį kunigaikštį Vytautą.
Naujausi komentarai