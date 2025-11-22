Muziejus ausims ir rankoms

Kodėl lankome muziejus? Kodėl nelankome? Koks muziejus mums priimtinas, o kokį aplenksime? Ko labiausiai reikia muziejuose – autentiškumo, šiuolaikinių technologijų ar tiesiog jausmo, kad kiekvienas yra laukiamas?
„Kiekvienas“ – labai drąsiai skambantis žodis, netaikytinas konkretaus muziejaus temai. Juk vienam įdomu menas, kitam – literatūra, trečiam – istorija ar technika, tad vargu ar įmanoma sukurti visų skonį ir interesą atliepiančią muziejaus ekspoziciją. Vis dėlto, norint pasakyti, patinka ar ne konkretus muziejus, pirmiausia reikia jį aplankyti. Būtent čia prasideda prieinamumo kiekvienam kelias – nuo gana patogiai pateikiamos informacijos muziejaus svetainėje, patogaus susisiekimo (kuriam muziejus negali daryti įtakos), patogaus įėjimo ir galiausiai – tinkamai visiems patogiai pateiktos informacijos.
Ne veltui pabrėžiu žodį „patogiai“ – juk muziejai, kurie yra visų mūsų paveldo saugotojai ir turėtų būti prieinami visiems, dažniausiai, o faktiškai visada įsteigti istoriniuose pastatuose. Čia tikrai bus unikali architektūra, o kartu – laiptai, įvairaus pločio durys, bet nebūtinai bus liftas. Apmaudu, kai noras būti prieinamiems visiems atsiremia į... durų angos plotį, tačiau ne visada viskas įmanoma. Atsižvelgdami į esminį muziejų veiklos pobūdį – vaizdais pristatyti istoriją – į itin nepatogią padėtį pastatome memorialines muziejų erdves ir galerijas norinčius aplankyti lankytojus su regos negalia.
2025 m. Kauno miesto muziejus (KMM) vykdė projektą „Kipro Petrausko memorialinio buto ekspozicijos pritaikymas regos negalią turintiems lankytojams, pasitelkiant skaitmeninį vedlį ir reljefinius portretus“ (vadovė – dr. Aušra Strazdaitė-Ziberkienė). Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba. Skaitmeninis vedlys – vienas universaliausių būdų ekspozicijų turinį padaryti prieinamą visiems lankytojams, leidžiantis muziejų visavertiškai lankyti ne tik lankytojams su regos negalia, bet ir norintiems muziejų patirti kitaip. Ši programėlė nuo 2024 m. jau sėkmingai naudojama ir kitame KMM padalinyje – Kauno rotušėje.
Miko ir Kipro Petrauskų namų pritaikymas asmenims su regos negalia pradėtas nuo memorialinio K. Petrausko buto dėl keleto priežasčių. Memorialinis K. Petrausko butas įrengtas stengiantis kuo tiksliau atkurti gyvenamųjų patalpų dvasią iki minimumo ribojant tekstinę informaciją. Siekiant sukurti namų atmosferą, čia nenaudojamos ribojančios juostos, ekspozicijoje lankytojus visuomet lydi koordinatorė. Bute lygiagrečiai pristatomos memorialinės ir ekspozicinės erdvės. Memorialiniuose kambariuose eksponuojami Elenos ir Kipro Petrauskų šeimai priklausę baldai, meno kūriniai, instrumentas, buities, asmeniniai daiktai, nuotraukos, keletas M. Petrausko daiktų. Ekspozicijų erdvėse pristatoma Petrauskų šeimos istorija, to meto inteligentų – meno kūrėjų – gyvenimas.
Vykdant projektą buvo parengti 23 garsinio vaizdavimo įrašai, pasakojantys apie pastatą, memorialinį butą, buto erdves, įdomiausius eksponatus, pastate gyvenusius asmenis. Siekiant pristatyti pagrindinius pastate gyvenusius asmenis – M. Petrauską, K. Petrauską ir E. Žalinkevičaitę-Petrauskienę – buvo sukurti ir nuo šiol memorialiniame bute eksponuojami nuotraukų reljefiniai modeliai.
Siekiant sukurti namų atmosferą čia nenaudojamos ribojančios juostos, ekspozicijoje lankytojus visuomet lydi koordinatorė.
Kauniečiams iš „Kauno akcentų“, keturių išnykusių pastatų – Felikso Vizbaro vilos, Žydų banko, Vailokaičių namų ir Kauno elektrinės modelių pažįstamas, muziejui sukūręs reljefinius portretus skulptorius Rimantas Okulič-Kazarinas, paklaustas, kas dar turėtų būti padaryta, kad muziejai būtų prieinami visiems, atsako paprastai: „Asmenims su regos negalia tinkamų ekspozicijų muziejuose išties labai mažai. Reikėtų kurti muziejus specialiai tuo tikslu, kur visi eksponatai būtų apčiuopiami rankomis.“
Projekte dalyvavusi audiovizualinių produktų pritaikymo asmenims su regos negalia kūrėja dr. Laura Martinkutė apie darbą M. ir K. Petrauskų namuose pasakojo: „M. ir K. Petrauskų namai ypatingi tuo, kad čia labai svarbus ir pačių erdvių išdėstymas, stilius, istorija. Atskirų eksponatų pristatymai organiškai susiliejo su erdvių vizualiniais aprašais, susipynė su šeimos istorija. Toks pritaikymo būdas, mano galva, labai paveikus, nes, aplankęs muziejų, kiekvienas išsineša platų spektrą informacijos – apie muziejaus aplinką, patį pastatą, jo vidines erdves, jų sąsajas su tam tikromis istorinėmis asmenybėmis, jų buitimi ir būtimi.
Jos rekomendacija, kaip visi muziejai galėtų padidinti prieinamumą, tokia: „Prieinamumo klausimai tampa vis aktualesni, įsigalioja vis plačiau apimančios prieinamumo direktyvos, tad muziejų ekspozicijų pritaikymas Lietuvoje ilgainiui gali tapti jau nebe rekomendacija, bet privaloma praktika. Muziejams svarbu į prieinamumo klausimą pažvelgti kompleksiškai: rūpintis tinkamu informacijos apie muziejaus turinį pateikimu kviečiant į muziejų, apie jį informuojant, įsivertinti, ar saugi ir prieinama fizinė aplinka, ar tinkamai pasiruošęs personalas, ir, žinoma, kiek pati ekspozicija yra prieinama įvairių fizinių ir kognityvinių galimybių lankytojams. Visiems muziejams rekomenduoju į savo ekspozicijų pristatymus pagal galimybes įtraukti kitas jusles – klausą, lytėjimą, skonį, uoslę. Tokios patirtys būtų įdomios ir vertingos ne tik lankytojams su regos negalia. Nebijokite eksperimentuoti ir raginkite lankytojus teikti jums grįžtamąjį ryšį.“
Memorialinio K. Petrausko buto ekspozicija yra KMM Miko ir Kipro Petrauskų namuose, K. Petrausko g. 31. Pastatytas pagal Aleksandro Golovinskio projektą 1924–1925 m., 2001 m. pastatas įtrauktas į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registro sąrašą. Dėl čia gyvenusių kompozitoriaus M. Petrausko, Pasaulio tautų teisuolių, operos dainininko K. Petrausko ir poetės, dramos artistės E. Žalinkevičaitės-Petrauskienės pastatas turi architektūrinę ir memorialinę vertę. 2023 m. kartu su kitais Kauno modernizmo teritorijoje esančiais pastatais buvo įtrauktas į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą.
Kas? Projekto „Kipro Petrausko memorialinio buto ekspozicijos pritaikymas regos negalią turintiems lankytojams, pasitelkiant skaitmeninį vedlį ir reljefinius portretus“ pristatymas. VDU Muzikos akademijos profesorių Martinaitytės ir Audronės Eitmanavičiūtės studentų koncertas „Iš Kipro Petrausko repertuaro“.
Kur? KMM Miko ir Kipro Petrauskų namuose (K. Petrausko g. 31)
Kada? lapkričio 26 d. 16 val.
Naujausi komentarai