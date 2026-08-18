Muzikinis „Audros“ maršrutas: keturios dienos, daugiau nei 50 atlikėjų ir nemokami koncertai

Kalbėdamas apie „Audros“ muzikinę programą, jos vadovas Šarūnas Šimaitis akcentavo, kad rugsėjį dienos šviesą išvysiantis rezultatas slepia kone metus trunkantį darbą. Jo teigimu, didžioji dalis užsienio atlikėjų pasirodymų suderinami dar gruodžio ir sausio mėnesiais.
„Iš šalies gali atrodyti, kad programa atsiranda tuomet, kai paskelbiame pirmuosius vardus, tačiau vos pasibaigus vienai „Audrai“, pradedame galvoti apie kitą festivalį: klausomės, stebime ir dėliojame, kaip skirtingi atlikėjai galėtų susitikti bendrame festivalio pasakojime. Didžiąją dalį užsakymų patvirtiname dar žiemą, todėl rugsėjo savaitgaliui ruošiamės gerokai iš anksto“, – pasakojo Š. Šimaitis.
Jo teigimu, viena svarbiausių šių metų festivalio naujienų – industriniame „Pergalės“ fabrike rugsėjo 5 d. vyksianti koncertinė programa.
„Apie šią idėją galvojome ilgai – norėjome sukurti išties kitokį vakarą, kuris su savimi atsineštų autentišką energiją. Būtent todėl nusprendėme į grandiozinį, buvusį metalo perdirbimo fabriką, pakviesti du itin populiarius šiuolaikinės muzikos vardus – Free Fingą ir „Kamanių šilelį“. Daugeliui puikiai pažįstami jų kūriniai šioje erdvėje suskambės unikaliomis spalvomis“, – teigė Š. Šimaitis.
Nuo house iki dub legendų
Paprašytas išskirti keletą svarbiausių šių metų akcentų, festivalio programos vadovas dalijosi asmeniniu laukiamiausių pasirodymų trejetu.
„Pirmiausia – Francesco Del Garda. Tai vienas aukščiausio lygio šiuolaikinių selektorių, Lietuvoje dar nė karto negrojęs atlikėjas. Jis žinomas pirmiausia ne dėl savo leidinių, o dėl ypatingų muzikos setų“, – sakė Š. Šimaitis.
Antrasis jo pasirinkimas – daugiau nei tris dešimtmečius house muzikos istoriją rašantis Chez Damier. Jo karjeroje būta ir ilgos pauzės: beveik dešimtmetį Chez Damier negrojo ir nekūrė, daugiau dėmesio skyrė tikėjimui bei gospel muzikai. Sugrįžęs, savo misiją ir žinutę jis vėl ėmė skleisti per muziką.
„Šis didžėjus – tikra house legenda. Jo biografija apima svarbiausius šio žanro raidos momentus. Jis yra ne tik prodiuseris, bet ir nepaprastai geras selektorius, iki šiol grojantis kartu su didžiausiais house meistrais. Neįtikėtinai smalsu bus jį išgirsti „Pergalės“ fabrike rugsėjo 4 d.“, – teigė festivalio muzikos programos vadovas.
Š. Šimaičio laukiamiausiųjų trejetą užbaigia dominikietis Paul St. Hilaire, geriau žinomas Tikiman vardu. Berlyne gyvenančio atlikėjo balsas skamba kultiniuose „Rhythm & Sound“ ir kitų dub techno pradininkų įrašuose. Ketvirtadienį „Audroje“, jis surengs nemokamą pasirodymą kartu su Berlyno bendruomeninės radijo stoties „Refuge Worldwide“ įkūrėju Richardu Akingbehinu M. Žilinsko dailės galerijos kieme.
Keturių dienų maršrutas: nuo nemokamo atidarymo iki paskutinio šokio
Muzikinė „Audros“ kelionė prasidės ketvirtadienį, rugsėjo 3-iąją, nemokamu festivalio prologu, kurio centre – festivalio bičiuliai iš Berlyno, radijas „Refuge Worldwide“. M. Žilinsko dailės galerijos kieme už pulto ir gyvai pasirodys tokie atlikėjai kaip eioo, Fundamental, Monika Seta x Interiors, Pletnev bei Tikiman x Richard Akingbehin.
Penktadienį veiksmas persikels į „Pergalės“ fabriką, kur šokėjų sportbačių tvirtumą tikrins pagrindinis festivalio vakarėlis. Industrinėje erdvėje susitiks Čikagos house istorija ir dabartinė Europos klubų energija: gros Chez Damier, Chloé Caillet, DJ JM, Marija x Mirror Slave, Mario Moretti x Valdagger x Mantas T., Marta, MCR-T, Roe Deers x Pakas, SPFDJ, Tarp Dviejų Aušrų, Tumosa x Roads ir une x Cport Cistema.
Šeštadienio dieną festivalis iš uždaros erdvės išsilies į „Pergalės“ fabriko kiemą, krano taką, ir barą „Upė teka“. Nemokamoje programoje veiks net dvi scenos – gyvos muzikos scenoje pasirodys „ba.“, „Egzotikka“, „Garbanotas“ ir „shishi“, o Disco scenoje – Hades x Elboe, Imbrasasm x Eketė, Kikelomo bei Youwin Trax x Greta Margo.
Šeštadienio vakarą „Pergalės“ fabrike į sceną žengs Free Finga ir „Kamanių šilelis“, o festivalio muzikinę programą tos pačios dienos naktį užbaigs ribotos talpos „Dresden Dancecase“.
Pirmą kartą „Audros“ scenoje kaip duetas pasirodys prancūzas Ivan Smagghe ir viena svarbiausių Lietuvos elektroninės muzikos figūrų Manfredas. Maratono trukmės, žanrų ribas tirpdančiais setais garsėjantį „Dresden“ lydės Francesco Del Garda, Saoirse bei Aistė Regina x Donatas Chipak.
Nors muzika išlieka „Audros“ epicentru, ja festivalis neapsiribos. Programą papildys šiuolaikinis menas, performansai ir kitos kultūrinės patirtys, o „Pergalės“ fabrike veiks Berlyno kuratorių grupės MOLT rengiama Lietuvos bei užsienio menininkų paroda „Treasure House“.
Festivalis „Audra“ Kaune vyks rugsėjo 3–6 dienomis. Dalis programos renginių – nemokami.
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