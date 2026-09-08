Naujiena Lietuvos muzikos padangėje – solistai susibūrė į trio

Nors kiekvienas jų žengia savo muzikos keliu, šįkart dainininkai nusprendė jėgas suvienyti bendrai idėjai. Ilgametė patirtis teatro scenoje paskatino juos atsigręžti į vieną spalvingiausių muzikos žanrų – miuziklą.
Taip gimė projektas „Nuo Paryžiaus iki Brodvėjaus“, kviečiantis klausytojus į muzikinę kelionę po garsiausius pasaulio teatrus.
„Mus labai sužavėjo mintis, kad trys skirtingi balsai ir trys skirtingos asmenybės gali susitikti vienoje scenoje ir sukurti kažką naujo. Nors kiekvienas įprastai koncertuojame atskirai, scenoje jaučiame labai gerą tarpusavio ryšį, o būtent tai ir norėjosi perteikti šiame projekte. Miuziklų muzika tam labai tinkama – joje daug emocijos, istorijų, meilės, dramatiškumo ir, žinoma, gražių melodijų. Norime ne tik atlikti publikai gerai pažįstamus kūrinius, bet ir parodyti, kaip jie gali suskambėti atliekant mūsų trijų“, – apie naują projektą pasakojo solistai.
Programoje – atžįstamos melodijos iš visame pasaulyje išpopuliarėjusių miuziklų „Operos fantomas“, „Vargdieniai“, „Paryžiaus katedra“, „Mulen Ružas“, „Muzikos garsai“ bei lietuviškų pastatymų.
Kai kurios gerai žinomos arijos ir dainos klausytojus pasieks netikėtu skambesiu – jos bus atliekamos duetuose ir tercetuose, kuriamos specialios aranžuotės.
Pasirodymuose netrūks romantikos, dramatiškų istorijų ir plačiai atpažįstamų melodijų.
Premjeriniai Sandros Lebrikaitės, Roko Laureckio ir Eugenijaus Chrebtovo trio koncertai įvyks jau šį rudenį – spalio 20 d. Kauno kultūros centro Girstučio padalinyje ir spalio 25 d. Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčioje.
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