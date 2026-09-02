„Naujoji opera“ pradeda naują sezoną: tarp naujienų – „Mažasis princas“

Rudens repertuare – trys skirtingi pastatymai: „Mažasis princas“, baletas „Snieguolė ir septyni nykštukai“ bei operetė „Braškiai ir Braškienės“.
Tuo metu „Naujoji opera“ jau planuoja ir naujus pastatymus bei žada daugiau naujovių ateinančiuose sezonuose, siekdama plėsti lietuviško muzikinio teatro ribas ir savo spektaklius pristatyti vis didesnei auditorijai.
„Naujosios operos“ scenoje susitinka ryškūs Lietuvos scenos profesionalai – Sakalas Uždavinys, Vytautas Rašimas, Larisa Kalpokaitė, Jonas Braškys, Marta Lipčienė, Emilija Finagėjevaitė ir kiti.
Visų pastatymų originalios muzikos autorius – „Naujosios operos“ įkūrėjas Jonas Sakalauskas.
„Mums svarbu kurti autentišką ir kokybišką lietuvišką muzikinį teatrą – su originalia muzika, gyvu atlikimu, profesionaliais scenos menininkais, įspūdingomis dekoracijomis ir vizualizacijomis. Naujasis sezonas mums – dar vienas svarbus žingsnis augant. Jau galvojame ir apie naujus pastatymus bei idėjas, kuriomis norime nustebinti savo žiūrovus ateityje“, – sakė J. Sakalauskas.
Po sezono atidarymo Kaune „Naujosios operos“ komanda tęsia gastroles po Lietuvą, o gruodžio 20 d. į Kauną sugrįš su baletu „Snieguolė ir septyni nykštukai“.
„Naujoji opera“ kviečia šį rudenį sugrįžti į teatro sales ir atrasti lietuvišką muzikinį teatrą.
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