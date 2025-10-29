Pagrindinis miesto Helovino vakarėlis – „Nuodėmių teatras“ „Taboo” klube

Tai nebus eilinis vakarėlis – tai ritualas, spektaklis ir nuodėmės šventė, kurioje kiekvienas žiūrovas taps aktoriumi. Šiais metais „Taboo” klubas kviečia į išskirtinį renginį: „NUODĖMIŲ TEATRAS“ (The Theater of Sin), kur realybė ir fantazija susilieja į vieną nepamirštamą naktį.
Vos tik peržengsite „Taboo” duris, pasinersite į paslaptingą pasaulį, kuriame tamsa žiba nuo šviesų, o nuodėmė atrodo kaip menas. Klubas bus visiškai transformuotas: erdvės taps teatrinėmis scenomis, koridoriai – vampyrų takais, o šviesų žaismas privers pasijusti lyg įžengus į kino filmo pasaulį. Scenoje – seksualių bet tuo pačiu bauginančių šokėjų pasirodymai, dvelkiantys gundymu ir adrenalinu. Čia susilieja erotika, paslaptis ir aukšto lygio vizualinė estetika. Tai bus Helovinas, kokio Kaunas dar nematė.
Už muziką šiame nuodėmių pasaulyje atsakingi „G-SPOT DJ’s” – komanda, kuri garsėja savo beprotiška energija ir gebėjimu sukurti atmosferą, kurioje žmonės tiesiog negali nustoti judėti. Jų pasirodymai – tai šokio ekstazė, kur techno, trance ir pop garsai susilieja į vientisą ritmą. Kiekvienas kūrinys – emocinė banga, kuri įtraukia iki pat ryto. Šią naktį DJ’ų muzika nebus tik garsas – ji taps hipnotizuojančiu ritmu, kviečiančiu pasiduoti nuodėmei.
Vakarėlio erdvę dekoruos Londono žvaigždžių privačių vakarėlių dizaineris – Cristofer Russter. Šis žmogus, kūręs scenas pasaulio elitui, tarp kurių – mados ikonos, „Vogue“ renginių svečiai ir muzikos industrijos garsenybės. Šį kartą jo kūryba atkeliauja į Kauną. Russter žada įrengti teatrinę aplinką su šviesos projekcijomis ir išskirtiniais dekoro akcentais, kurie privers kiekvieną svečią sustoti ir įsiamžinti. Tai ne tik vakarėlis – tai vizualinis performansas, kur kiekvienas kampas taps scena „Instagram“ kadrams
„Nuodėmių teatras“ – tai daugiau nei Helovino naktis. Tai simbolinė kelionė į vidinę laisvę, kai drąsa, geismas ir paslaptis tampa pagrindiniais veikėjais. Čia neegzistuoja tabu, kiekvienas renginio svečias kviečiamas išreikšti save, pasipuošti be ribų ir atsiverti šiam teatrui, kuris švenčia žmogaus aistrą, tamsą ir kūrybiškumą. Kaukės, odiniai aksesuarai, vampyriški įvaizdžiai, šviesos efektai, viskas, kas provokuoja ir žavi – čia laukiama. Taip pat, pasipuošus su kostiumu renginio bilietui gausite nuolaidą.
Organizatoriai teigia, kad į „Taboo” Helovino vakarėlį spalio 31d., penktadienį patekti bus galima nuo 23:00. Rezervuojant staliuką klube bus suteiktas nemokamas įėjimas. Dėl rezervacijos bei daugiau informacijos, kreipkitės į naktinio klubo administraciją telefonu: +37065555189.
Naujausi komentarai