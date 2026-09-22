Paroda „Translucens“: pažinti porceliano paslaptis

„Siekiame pristatyti porcelianą, kad Kaune jo nepamirštų, supažindinti su porcelianu kaip menu, o ne kaip indais, buitine prasme“, – parodą pristatė kuratorė menininkė Giedra Petkevičiūtė.
Ekspozicija suskirstyta į tris dalis, atspindinčias skirtingas medžiagos savybes ir panaudojimo galimybes.
Prietemos zona skirta porceliano peršviečiamumui ir plonumui išryškinti. Prieblandos zonoje eksponuojami apšviesti ir šviesą skleidžiantys kūriniai. „Tai parodo reljefinius porceliano storius ir piešinius, faktūras, kurių nepamatytum dienos šviesoje, atsiranda vidinis medžiagos gyvis“, – aiškina kuratorius dėstytojas Remigijus Sederevičius.
Trečioji dalis skirta skulptūriniams, monumentaliems darbams, kuriuose svarbus šviesos ir šešėlio žaismas, tūris ir forma. „Objektu tampa krintantis šešėlis, ant sienų atsiranda papildoma grafika, kuri pakeičia kompoziciją“, – pasakoja R. Sederevičius.
G. Petkevičiūtės teigimu, šiemet neįvykus porceliano simpoziumui, organizatoriai nusprendė surengti parodą ir suteikti galimybę menininkams pristatyti darbus. Pakviesti ir į paskutinį, vykusį 2022 m., simpoziumą nepatekę menininkai. „Į simpoziumą galime priimti tik kelis dalyvius, todėl visiems, kurie tada norėjo dalyvauti, siuntėme atvirus kvietimus“, – sakė kuratorė.
Parodoje eksponuojami 28 kūrėjų iš Lietuvos, Estijos, Latvijos, Ukrainos, Italijos, Lenkijos ir Turkijos darbai. „Viena menininkė ir pati atvažiavo iš Ukrainos, Lvivo, atvežė savo darbą, buvome labai nustebinti“, – teigia pašnekovė.
Menininkų įvairovė leidžia palyginti porceliano meno tendencijas Lietuvoje ir pasaulyje. „Lietuvoje nedaug menininkų, dirbančių su porcelianu, visi daugmaž vieni kitus pažįstame“, – sakė G. Petkevičiūtė.
„Translucens“ rodomi ir dviejų Vilniaus dailės akademijos magistrantūros studentų baigiamieji darbai. Dėstytojo R. Sederevičiaus teigimu, jaunuosius menininkus svarbu įtraukti į kūrybos verpetą, parodyti jų darbus platesnei auditorijai.
Atidaryme dalyvavę kauniečiai ir miesto svečiai atkreipia dėmesį į neįprastą medžiagos panaudojimą. „Čia toks nišinis dalykas, porcelianą visi žino kaip močiutės puodelį, o čia – skulptūros. Verta pamatyti kitu kampu“, – sako 3D meno objektus Vilniaus dailės akademijoje studijuojanti Milda.
Kas? Porceliano paroda „Translucens“.
Kur? galerijoje „Drobė“ (Drobės g. 62-308).
Kada? veikia iki spalio 3 d.
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