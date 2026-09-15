Parodoje – Kroatijos karo atspindžiai

Autorius, kurio paroda „Skaistykla“ 2025 m. Kroatijoje pdovanota kaip geriausia metų ekspozicija, darbų ciklo motyvą apibūdina kaip norą skleisti laisvės ir Kroatijos tautos nepriklausomybės siekio idėją po daugelio metų gyvenimo komunistinėje Jugoslavijoje.
„Šios parodos idėja kilo iš mano asmeninės patirties kariuomenėje ir, iš dalies, iš informacijos, su kuria kasdien susidurdavome šio karo metais“, – atskleidė grafikas.
Pats dalyvavęs Kroatijos Tėvynės kare, R. Šimrakas pastebėjo, kad ši tema, nepaisant jos reikšmės kroatų tautai ir istorijai, vizualiajame mene buvo apleista. „Ši spraga kartu su asmenine karo patirtimi paskatino jį įamžinti šiuos įvykius“, – pasakojo projekto vadovė ir katalogo redaktorė Zagrebo dailės akademijos docentė Renata Burai.
Nors kai kuriais kūrybos laikotarpiais R. Šimrakas daugiau dėmesio skyrė tapybai, šiam ciklui pasirinko grafiką – pagrindinę savo sritį. Autoriaus nuomone, ši raiškos priemonė leidžia perteikti idėją platesnei auditorijai.
Menininkas kiekviename šilkografijos technika sukurtame kūrinyje vaizduoja skirtingą kroatų karį, konkretaus mūšio kontekste įkūnijantį simbolinį didvyrio vaidmenį. Kūriniai primena komikso kadrus ir stilistiškai siejasi su poparto ir propagandinių plakatų meno įtaka, atsispindinčia autoriaus kūryboje.
Parodos lankytojai išvys ir Tėvynės karo Kroatijoje memorialinio ir dokumentacijos centro mokslininkų parengtus mūšių aprašymus ir nepriklausomybės karo apžvalgą.
Kaip pasakojo R. Burai, projekto tikslas – atskleisti tiesą apie Kroatijos nepriklausomybės karą. „Siekiame supažindinti auditoriją su Kroatijos istorija, stiprinti kroatų tautinę tapatybę ir pristatyti Kroatijos meną“, – sakė projekto vadovė.
Projektą įgyvendino Kroatijos užsienio ir Europos reikalų ministerija bei Kroatijos Respublikos diplomatinės ir konsulinės atstovybės pasaulyje.
Paroda Vytauto Didžiojo karo muziejuje bus atidaryta rugsėjo 30 d. ir veiks iki lapkričio 13 d.
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