Pasaulinio garso žvaigždė Pitbull'is – jau Kaune: nusileido privačiu lėktuvu

Likus kelioms valandoms iki koncerto Dariaus ir Girėno stadione garsenybė Kauno oro uoste nusileido privačiu lėktuvu.
Pitbull'io atvykimo akimirkas užfiksavo BNS fotografas.
Atkartojo įvaizdį
Atlikėjo gerbėjus galima atpažinti iš tolo – susiklosčiusi tradicija dėvėti baltus marškinius, tamsius akinius ir pliką galvą primenančią aptemptą kepuraitę.
Atrodo, kad dalis į koncertą einančių žmonių susiruošė ne tiesiog klausytis muzikos, o kelioms valandoms tapti pačiu „Mr. Worldwide“.
Publika atkartoja paties amerikiečių atlikėjo, į Kauną užsukusio su „I'm Back“ turu, įvaizdį.
Tikrasis šios superžvaigždės vardas – Armando Christian Pérez. Jo koncertuose gerbėjams būna skirtas nemažas vaidmuo. Stadionai ošia kartu, skanduoja „Dale!“, ir, sprendžiant iš ankstesnių turo koncertų, patys tampa savotiška scenos dalimi.
Prieš Pitbull'io pasirodymą publiką Kaune apšildys reperis Lil Jon. Atidarymo DJ setas – nuo DJ LAZ.
Nemirtingi hitai
Atlikėjas, kurį išgirsti ir pamatyti Kaune, kai kurie gerbėjai sukorė ir itin didelius atstumus, išgarsėjo su tokiais hitais kaip „Get Low“ (su The East Side Boyz) ir „Yeah!“ (kartu su Usher ir Ludacris), o jo muzika nuolat skamba didžiausiuose pasaulio klubuose bei festivaliuose.
Armando Christian Pérez per du dešimtmečius tapo vienu įtakingiausių pop ir latino muzikos vardų pasaulyje.
Žinomiausi jo kūriniai – „Give Me Everything“ (su Ne-Yo), „Timber“ (su Kesha), „International Love“, „Feel This Moment“ (su Christina Aguilera) ir daugelis kitų.
Į jo turų programą įtraukiamos ir dainos, prie kurių Pitbull'is prisidėjo kaip kviestinis atlikėjas.
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