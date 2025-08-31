Pelėdų kalnas virs meno galerija

Kad netektų vargti pučiant M. K. Čiurlionio 150 žvakučių, renginį organizuojantis Lietuvos dailininkų sąjungos (LDS) Kauno skyrius kviečia garsiojo menininko gimimo 150-ąsias metines minėti kartu – veiklomis ir kūrybinėmis dirbtuvėmis, įkvėptomis M. K. Čiurlionio tematikos.
Molio ir stiklo fantazijos
Kaip ir kasmet, inciatyvos autoriai renginio lankytojams pristato skirtingų meninių veiklų, skatinančių domėtis įvairiomis meno rūšimis – keramika, tekstile, akvarele, stiklu ir begale kitų. 11–16 val. vyks raku keramikos kūrybinės dirbtuvės „Etiudas Čiurlioniui“, kurios atskleis, kad raku – ne tik keramikos technika, bet ir ritualas, atsiradęs Japonijoje XVI a. ir tuomet skirtas arbatos ceremonijoms.
Raku keramikos išskirtinumas – netikėti glazūros efektai, dideli temperatūros pokyčiai ir reprodukcijos procesas. Specialus molis glazūruojamas, degamas krosnyje, tuomet metamas į pjuvenas, kur vyksta cheminė reakcija, ant dirbinių sukurianti unikalius raštus. Dirbtuvių metu LDS Kauno skyriaus keramikai padės renginio dalyviams išbandyti šią techniką, o šalia veiks nedidelė „pop-up“ mugė, kurioje bus galima įsigyti originalių keramikos darbų tiesiai iš kūrėjų.
Piknikautojus stebins ne tik įprastos keramikos dirbtuvės, bet ir įspūdingi performansai. Šiemet vaizduotę ir kūrybinę mintį plės gyvas skulptūros iš molio renginys – „Kūnas ir molis – Botero moteris“, kuria grožėtis bus galima 11–16 val. Įkvėpta žymaus Kolumbijos skulptoriaus ir tapytojo Fernando Botero motyvų ši neįprasta veikla suteiks galimybę žiūrovams stebėti unikalų meninį sumanymą.
Su trapiu, tačiau elegantišku stiklu supažindins papuošalų dirbtuvės „Sugrįžimas į spalvas: emalės kūrybinės dirbtuvės”, vyksiančios 12–15 val. Čia įrankių ir technikų įvairovę išryškins LDS Kauno skyriaus narės stiklininkės Valda Verikaitė ir Audronė Andrulevičienė.
Kūrėjos supažindins dalyvius su stiklo ir emalės specifikomis, padės suprasti, kaip spalvotas stiklo sluoksnis suteikia papuošalams ryškumo ir unikalumo. Lankytojai turės galimybę įgyvendinti įdomiausias savo idėjas gamindami papuošalus ir pasisemti tiek teorinių, tiek praktinių žinių.
Tekstiliniai vaizdai
Be mūsų visų bendros draugystės šis meno piknikas nevyktų. Pasikvietę draugą į Prienų krašto muziejaus edukatorės Emilijos Petrauskaitės vedamą užsiėmimą, galėsite nusivyti virvelę seniausiu vijimo būdu ir pasigaminti draugystės apyrankę.
Edukacijos „Dviese linksmiau“ metu, 12–18 val., linksmindamiesi ne tik išmoksite ką nors naujo, sustiprinsite draugystę, bet ir lavinsite fizinį aktyvumą, kuris suteiks geros nuotaikos ir energijos.
Minkšti vingiai, reljefinis audinys ir akiai neįprasti įrankiai susitiks senovinėse tradicijose, kurias puoselėjanti tekstilininkė Daiva Zubrienė kvies savo rankomis nuausti juostą. Edukaciją „Gijos. Nuo praeities – į dabartį“ menininkė ves 11–16 val., o jų metu renginio lankytojai susipažins su ypač sena juostų audimo technika, kuri Baltijos ir Skandinavijos kraštuose yra naudojama nuo neatmenamų laikų. Pats įrankis – skietelis – išsiskiria savo paprastumu, universalumu ir ilgaamžiškumu, o iš šių dirbtuvių išsinešite ne tik žinių, bet ir savo rankomis nuaustą unikalų kūrinį.
M. K. Čiurlionio motyvai
M. K. Čiurlionio paveikslų motyvai atgis ne tik mugės lankytojų vaizduotėje, bet ir gyvuose kūriniuose – edukacijoje „Gyvieji paveikslai“, vyksiančioje 12–16 val. Kartu su menininkėmis Lolita Grabauskiene ir Ramute Toliušyte renginio lankytojai bus kviečiami pasijusti M. K. Čiurlionio pasakų šalies karaliais ir karalienėmis, pasigaminti popierinę karūną ar angelą, simbolizuojantį saugumą, o iš popieriaus sukurti debesys taps norų išsipildymo ženklu.
11–15 val. kiekvienas drąsuolis galės palikti savo pėdsaką meno istorijoje – ant ilgos drobės įspausti savo žingsnį ar kartono spaudinį, kurdami bendrą, ryškų kelionės ženklą „Čiurlionio keliu“. Tai paprastas, bet simboliškas veiksmas, jungiantis kartas, laiką ir erdves. Edukaciją ves ir kuruos Kauno dailės gimnazijos mokytojos metodininkės, dailininkės Dovilė Rukšėnienė ir Jolanta Galdikaitė.
Grafikė Serena Pečiūnaitytė lauks kūno tapybos dirbtuvėse „Pelėdų sonata – nupiešk man sparnus“, kurios vyks 11–15 val. Čia lankytojai galės papuošti save išskirtiniais pelėdžiukų ornamentais – tarsi pasislėpti ir susilieti su kalno pelėdomis.
Visi pažįstame akvarelę kaip vandenį, kuriantį spalvas, tačiau LDS Kauno skyriaus akvarelės sekcijos pirmininkė Violeta Židonytė kviečia jus atrasti akvarelę nauju būdu. Užsiėmimai vyks 11–16 val., jų metu išmoksite įvairių technikų: lieti akvarelę ant šlapio popieriaus, sausos akvarelės metodą ir mišrią techniką. Praktikuodamiesi galėsite eksperimentuoti su spalvų sluoksniavimu, maišymu ir skaidrumu, rasti savo kūrybinį stilių.
Kūno ir proto veikla
12–15 val. bendrystę išryškins kūrybinė žemės meno edukacija „Ženklas kalne“, kurioje visi dalyviai, pasitelkę medinius pagaliukus, kurs laikiną instaliaciją. Dalyviai turės galimybę „siuvinėti“ ir dygsniuoti paruoštą piešinio kontūrą. Ši edukacija papuoš galerijos kiemą Pelėdų kalne ir leis ne tik prisidėti prie bendro meno kūrinio, bet ir tapti gyvos kūrybos dalimi, puošiančia erdvę. Kūrybinio proceso metu bus galimybė prisiliesti prie žemės meno, diskutuoti apie M. K. Čiurlionį, jo pirmąją laikinąją galeriją Kaune, patirti unikalų kūrybinį bendrumą.
Norintys išbandyti kantrybę ir kūrybinę nuojautą galės jungtis į optinio paveikslo kūrimą, kuris vyks 11–18 val. Spalvotais smeigtukais, tarsi dėlionės detalėmis, dalyviai dėlios paveikslą, kuris pamažu atgis prieš akis. Tai veikla, kurioje dera atidumas, ramybė ir malonus atradimo džiaugsmas. Patį kūrybinį procesą lydės tapytoja, LDS Kauno skyriaus pirmininkė Rebeka Bruder.
Azartiškesnių dalyvių laukia protmūšis „Būk protingesnis už menotyrininką“, jo pradžia 13 val. Klausimai ir smagios užduotys ne tik pagilins žinias, bet ir paskatins diskusijas ir naujus atradimus apie meno pasaulį.
Pikniką vainikuos įspūdingas, šaltas ir spindintis performansas, prasidėsiantis 15 val., – tai ledo skulptūros kūrimo pasirodymas, kurį surengs LDS Kauno skyriaus skulptoriai. Žiūrovai turės unikalią galimybę iš arti stebėti, kaip gabūs menininkai, pasitelkę įrankius ir meistrystę, pamažu paverčia paprastą ledo kubą į nepaprastą skulptūrą.
