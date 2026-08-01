Iš Pitbull'io koncerto bandę ištrūkti žmonės: jautėmės tarsi įstrigę

Dalis žiūrovų tikino, kad bandydami palikti stadioną pateko į didžiulę žmonių spūstį ir kurį laiką jautėsi tarsi įstrigę. Viena koncerte dalyvavusi lietuvė pasakojo, kad žmonėms trūko aiškių nuorodų.
„Nebuvo jokių nuorodų, kur reikia eiti, nors stadionas labai didelis. Ėjome per statybų teritoriją, kur buvo nesaugu. Jokių ženklų, nurodančių, kur eiti, nebuvo“, – delfi.lt cituoja jos žodžius.
Anot jos, žmonių srautų nekontroliavo ir renginio darbuotojai. „Visi pyko, nes nežinojome, kaip ištrūkti“, – teigė moteris.
Nerimo sukėlė ir minioje nualpusi mergina.
Liudininkės teigimu, aplinkiniai bandė jai padėti ir kvietė apsaugos darbuotojus, tačiau medikų pagalbos esą taip ir nesulaukė.
(be temos)