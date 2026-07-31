Pitbull'is Kaune: ko nemato žiūrovai

Mėnesius trunkantis planavimas, šimtų žmonių darbas ir dešimtys vienu metu sprendžiamų užduočių lieka nematomi publikai, nors būtent nuo jų priklauso, ar koncertas vyks sklandžiai.
„Pasirengimas tokio masto renginiui prasideda gerokai anksčiau, nei apie jį sužino visuomenė“, – sako koncertą organizuojančios bendrovės „Live Nation Lietuva“ atstovas Paulius Butėnas.
Dar iki oficialaus koncerto paskelbimo vyksta derybos su atlikėjo komanda, derinamos datos, planuojami techniniai sprendimai, saugumas, rinkodaros kampanija ir bilietų prekyba. Kitaip tariant, kai gerbėjai pirmą kartą pamato žinią apie koncertą, svarbiausi sprendimai jau būna priimti.
Ne mažiau svarbus etapas – tinkamos vietos pasirinkimas. Anot P. Butėno, tokio masto koncertui neužtenka vien didelės erdvės – stadionas turi atitikti tarptautinių koncertinių turų techninius ir infrastruktūros reikalavimus ir užtikrinti visas sąlygas atlikėjo komandai.
Būtent todėl pasirinktas Dariaus ir Girėno stadionas. Priklausomai nuo renginio formato, jis gali priimti nuo 30 iki 55 tūkst. žiūrovų. Per pastaruosius dvejus metus čia koncertavo Edas Sheeranas, Justinas Timberlake’as, Post Malone, „Guns N’ Roses“ ir Robbie Williamsas, o tai rodo, kad Kaunas jau įsitvirtino tarp miestų, galinčių priimti didžiausius tarptautinius koncertinius turus.
Didžiulis buvo ir gerbėjų susidomėjimas – beveik visi bilietai į koncertą buvo išpirkti per pirmąsias dienas. Pasak organizatorių, tai rodo, kad Lietuva vis dažniau tampa tarptautinių koncertinių turų stotele.
Tačiau pilnos tribūnos – tik galutinis rezultatas. Kol gerbėjai laukia koncerto, stadione montuojama scena, gabenama techninė įranga, įrengiamos garso ir apšvietimo sistemos, atliekami paskutiniai saugumo patikrinimai.
„Didžiausias iššūkis – sujungti visus procesus į vieną tiksliai veikiantį mechanizmą“, – sako P. Butėnas.
Anot jo, prie tokio masto renginio vienu metu dirba šimtai skirtingų sričių specialistų, todėl net ir nedidelis trikdis vienoje grandyje gali turėti įtakos visai renginio eigai.
Tokie koncertai svarbūs ne tik muzikos gerbėjams. Jie didina Lietuvos matomumą tarptautinėje koncertų rinkoje, o naudą jaučia ir pats miestas. Didžiųjų renginių savaitgaliais išauga viešbučių užimtumas, trumpalaikės nuomos ir transporto paslaugų paklausa.
Remiantis „Kaunas In“ duomenimis, didžiausi nakvynių pikai mieste fiksuoti būtent tomis dienomis, kai Kaune koncertavo tarptautinės muzikos žvaigždės – J. Timberlake’as (1231), „Guns N’ Roses“ (1222), R. Williamsas (1367) ir Post Malone (1218). Tai rodo, kad tokie renginiai į miestą pritraukia ne tik vietos publiką, bet ir svečius iš kitų Lietuvos miestų bei užsienio.
Vis dėlto labiausiai organizatorių stebina ne techniniai sprendimai, o patys gerbėjai.
„Visame pasaulyje žmonės į Pitbull'io koncertus ateina apsirengę atlikėjo stiliumi – vilki kostiumus, dėvi tamsius akinius ir plikes imituojančias kepuraites“, – pasakoja P. Butėnas.
Ši tradicija tapo neatsiejama koncertų dalimi. Londone neseniai net buvo pasiektas „Guinnesso“ pasaulio rekordas, kai vienoje vietoje susirinko daugiausia taip apsirengusių gerbėjų. Ar panašus vaizdas bus ir Kaune, paaiškės jau penktadienio vakarą.
Tie, kuriems šią vasarą nepavyks apsilankyti Pitbull'io koncerte, galimybę išvysti atlikėją turės dar šiemet. Dėl didelio susidomėjimo lapkričio 30 d. jis surengs dar vieną koncertą Kauno „Žalgirio“ arenoje, kur kartu pasirodys ir reperis Lil Jon.
Naujausi komentarai