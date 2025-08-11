 Prieš Rag'n'Bone Man koncertą Kaune – svarbi informacija

Antradienį Kaune, Dainų slėnyje, vyks Rag'n'Bone Man koncertas. Kauno savivaldybė pranešė, ką svarbu žinoti renginio lankytojams.

„Svarbi informacija renginio lankytojams:

Papildomai kursuos Kauno autobusai. Atvykite patogiai ir saugiai sugrįžkite namo. Maršrutų tvarkaraščius rasite: https://www.stops.lt/kaunas/.

Vykstantiems automobiliu, rekomenduojame jį palikti planelyje pažymėtose stovėjimo aikštelėse. Svarbu. Norint pasinaudoti Dariaus ir Girėno stadiono / Kauno sporto halės automobilių stovėjimo aikštelėmis, reikia nusipirkti specialiai šiai vietai skirtą parkavimo leidimą: https://shorturl.at/lrsZ6 .

Įsigydami parkavimo leidimą lankytojai nurodo automobilių valstybinius numerius, pagal kuriuos apsaugos darbuotojas įleis į šias aikšteles. Leidimas yra mokamas, be jo patekti į aikšteles galimybės nebus“, – feisbuke informavo Kauno savivaldybė.

